小朋友在家學習問題多　如何提升興趣及專注力？｜陳凱琪

在疫情肆虐下，出現了兩個新詞，「在家工作」和「在家學習」，對不少打工族及家長造成困擾。上班族當然希望「在家工作」，既節省通勤時間，又可遠離老闆，享受於私人空間下工作；但作為大部分家長則絕大部分畏「在家學習」如虎，要花時間在家督促子女準時參與網上課堂及完成功課，形同半個老師。 【編按：作者為教育工作者陳凱琪】

若是雙職家長，卻未能「在家工作」， 就只能仰天長嘆。因又要假手工人或親戚督促子女學習，分身不暇；又擔心子女在家學習未能追上進度、學習態度渙散。早前網上流傳一名婦女上班時教導其年長母親督促女兒「在家學習」，最終崩潰痛哭，相信正是這類港人的寫照。

（GettyImage）

除了時間上分身不暇，部分家庭亦面對在家上網學習的硬件及網速等問題。如家中有多於一位子女的家庭，需要同時使用電腦上網，如同時用Zoom等網上學習軟件，網速則會被拉慢；有部分家庭亦會因電腦軟硬件更新追不上學習需求，而出現子女間的爭拗，雙職家長未能當面解決糾紛，影響了家庭成員間的融洽。

有教師朋友就指出，「在家學習」引起的問題甚多，家長的參與度及家庭設備更直接影響學習成效。例如有學生於網上課堂時不專心，總是低著頭，查問下發現原來正低頭以平板電腦或手機玩電子遊戲。又有學生不時「姍姍來遲」上課，甚至「走堂」失去蹤影，細問之下，原來家中並無安裝固網寬頻上網，未能上網上堂。

過去這類家庭雖然沒有安裝固網寬頻，但依靠流動電話網絡已足夠應付需求，但到現時需要「在家工作」和「在家學習」，上網需求大增，不能只靠手機的流動網絡。不少家長都對資訊科技應用認識不多，學校教師有時也不得不充當IT技術支援，向家長推介新技術或服務來應付「在家學習」。

其實現時坊間已有電訊商提供價格相宜的家居上網5G寬頻服務計劃，特點為毋須拉線，可插電即用，節省安裝時間及費用，而且速度超快，足以應付學習需要有餘，尤其方便居於唐樓、村屋的家庭，月費只需百多元，家中有兄弟姊妹同時間上網亦沒有問題，可謂家居上網救星！

當然，「在家學習」最大的挑戰是如何令學生保持學習興趣及專注力，有教師就自製了精美的「在家學習課堂時間表」予學生，以可愛的卡通人物提示每日課堂，配合「準時上課印花換禮物」計劃鼓勵學生；又製訂了「在家學習小貼士」予家長，包括提醒家長為學生調較鬧鐘、整理枱面營造學習氣氛；並於課堂後提供適當作息時間，確保其每日有規律完成作業。老師亦有定期與家長保持緊密聯絡，包括由班主任每星期致電全班學生的家長，確保其了解在家學習模式及子女學習進度。

長假期將至，教師、學生及家長總算可鬆一口氣，好好歡度。寄望假期後疫情盡快回落，使學校可如常復課，毋須再受「在家學習」帶來的各種問題困擾。其實除了應采兒一家，亦有不少星媽選擇移居內地。

作者簡介

陳凱琪：香港教育大學畢業，教育工作者。

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