3名體藝中學生撐艇1.5小時返學　搞手阿Sun：全程都好攰

「中學生涯真係要玩吓呢啲！」3名就讀賽馬會體藝中學的學生在去年10月忽發奇想，打算撐充氣獨木舟，由烏溪沙出發，沿城門河返學。搞手阿Sun向01親子記者表示，以往並沒有操艇，選修的科目也和划艇無關。不過，歷時1.5小時的返學過程非常熱血，影片在網絡上載後，獲得大量網民大讚他們的「體藝精神」、是次的行為十分「可愛」。

由烏溪沙出發返學。

影片在1月7日上載到YouTube，3名體藝中學的學生計劃撐艇返學。他們首先要凌晨4時起床，步行到烏溪沙沙灘，準備好充氣獨木舟和拍攝器材，又穿上救生衣，把書包和一包補充體力的餅乾放上艇後便出發。

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雖然出發的時間比預期遲了一點，但亦在預定的時間到達中途站大水坑，吃掉餅乾再繼續。在出發前，阿Sun和同伴笑言：「唔好我撐你唔撐。」但鏡頭就出賣了同伴，只見他兩度「吞pop」，把雙手放到頭上休息，阿Sun則撐到「成頭濕晒」。

歷時1.5小時，終於在7時半左右到達火炭，還比平時上學的時間更早回到學校，有時間吃一頓豐富的早餐。落艇之時，不少老師和同學也圍觀和歡呼，非常熱血。

阿Sun透露，之前和朋友有預習部分路線，預計是否可行。然而，因為前一晚睡得很少，所以全程都感到很累。完成了這次撐艇返學之後，未來恢復面授的時候，未必再次嘗試了。不過，他在影片最後說道：「中學生涯真係要試吓呢啲！」為青春留下美好回憶呢！

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