台南親子酒店10間｜家庭房／兒童遊樂場／室外泳池／人均$275起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

台南親子酒店推介2025！台南是個享受緩慢步調生活的城市，非常適合家庭度假休息！《香港01》推薦10間台南親子酒店，大部分設有親子友善設施，如：室外泳池、遊樂場、兒童俱樂部等設施，小童更可以免費入住，人均只需$275起！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

台南親子酒店推介【1】台南晶英酒店（Silks Place Tainan）

台南晶英酒店（Silks Place Tainan）位於台南市中心，鄰近海安路藝術街、藍曬圖文創園區、神農街、台南美術館及烏邦圖書店。酒店提供255間房，最多可供4人入住，適合一家四口的家庭。房內配備大浴缸及免費迷你吧，更提供嬰兒車、兒童用品及免費新增嬰兒床。酒店亦附設空中泳池、健身房、親子互動遊戲室等設施，住客更可免費泊車！

台南晶英酒店（Silks Place Tainan）
房價：人均HK$374起（海東大床房；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：台南中西區和意路1號
交通：台南機場車程15分鐘
台南晶英酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南親子酒店推介【2】台南遠東香格里拉（Shangri-La Far Eastern, Tainan）

台南遠東香格里拉（Shangri-La Far Eastern, Tainan）坐落在東區，距離台南火車站僅13分鐘步程，台南公園、成功湖、城隍廟、台南大遠百等景點均步行可達，帶小朋友吃喝玩樂都方便！酒店設有331間雙人房至四人房，空間寬敞，十分適合家庭客。酒店亦提供兒童泳池、室外泳池、桑拿、健身室等設施，並有自行車租借、接送機及免費泊車服務。

台南遠東香格里拉（Shangri-La Far Eastern, Tainan）
房價：人均HK$398起（尊榮大床房；11歲或以下不加床可免費入住）
地址：台南東區大學路西段89號
交通：台南車站步行13分鐘
台南遠東香格里拉搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南親子酒店推介【3】台南大員皇冠假日酒店（Crowne Plaza Tainan, an IHG Hotel）

台南大員皇冠假日酒店（Crowne Plaza Tainan, an IHG Hotel）鄰近觀夕平臺、安平古堡、安平老街等景點。酒店擁有231間房，部分房型另設露台，最多可容納4人入住。酒店亦提配備室內恆溫泳池、遊戲室、桑拿、健身室等設施，以及兒童書籍或影音產品、桌上遊戲、兒童泳池等親子友善設施，並提供免費停車場及自行車租借服務。

台南大員皇冠假日酒店（Crowne Plaza Tainan, an IHG Hotel）
房價：人均HK$416起（高級房；6歲或以下不加床可免費入住）
地址：台南安平區州平路289號
交通：台南車站車程23分鐘
台南大員皇冠假日酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2025｜滿$500減$100！3月Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2025｜訂酒店7折起＋信用卡優惠｜日韓泰折扣碼Booking.com優惠碼2025｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學

台南親子酒店推介【4】禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）

禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）2022年才開業，距離台南火車站僅8分鐘步程，鄰近城隍廟、氣象博物館、臺南市立美術館、遠東百貨等景點，方便帶小朋友去觀光。酒店擁有180間房，最多可供4人入住，是親子友善的房型。酒店亦附設天台游泳池、健身室、免費停車場、酒吧及餐廳等設施，並提供兒童餐、兒童書籍及影音產品等用品。

禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）
房價：人均HK$275起（經典房；3歲或以下不加床可免費入住）
地址：台南北區成功路28號
交通：台南車站步行8分鐘
禧榕軒大飯店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南親子酒店推介【5】和逸飯店（台南西門館）（HOTEL COZZI Tainan Ximen）

和逸飯店（台南西門館）（HOTEL COZZI Tainan Ximen）座落於台南市中西區，鄰近藍曬圖文創園區、台南美術館二館、海安路藝術街等景點。酒店提供220間客房，除了普通客房外，最特別莫過於卡通頻道和逸家庭客房！客房以飛天小女警、探險活寶與熊熊遇見你主題設計，卡通周邊可以全部帶回家！酒店另設兒童遊樂場、遊戲室、健身室及餐廳。

和逸飯店（台南西門館）（HOTEL COZZI Tainan Ximen）
房價：人均HK$329起（和逸四人房；4人入住）
地址：台南中西區西門路一段658之2號, 中西區, 台南
交通：台南車站車程11分鐘
和逸飯店（台南西門館）搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南親子酒店推介【6】台南友愛街旅館（U.I.J Hotel & Hostel）

台南友愛街旅館（U.I.J Hotel & Hostel）位於台南老城區的中心，附近有海安路藝術街、蝸牛巷、台南美術館等多個著名景點，地理位置優越。酒店提供100間客房，提供單人至四人房房型，空間寬敞舒適。酒店亦設有共用廚房、餐廳、洗衣間、圖書館、健身房等設施，並提供兒童書籍及影音產品，提供豐富的兒童設施。

台南友愛街旅館（U.I.J Hotel & Hostel）
房價：人均HK$330起（友致客房；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：台南市中西區友愛街115巷5號
交通：台南車站車程9分鐘
台南友愛街旅館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南親子酒店推介【7】福爾摩沙遊艇酒店（Formosa Yacht Resort）

福爾摩沙遊艇酒店（Formosa Yacht Resort）於2022年開幕，坐落於安平水景公園旁，鄰近安平古堡及安平老街。酒店共有237間房，設有免費迷你吧，大部分房型可容納4人入住。酒店另有無邊際游泳池、SPA水療池、三温暖、健身池、按摩池等設施，以及兒童游泳池、兒童玩具、免費自行車租借等親子友善設施。

福爾摩沙遊艇酒店（Formosa Yacht Resort）
房價：人均HK$402起（雅緻大床房；2歲或以下不加床可免費入住）
地址：台南市安平區安平路988號
交通：台南車站車程22分鐘
福爾摩沙遊艇酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南親子酒店推介【8】台南趣淘漫旅（Hotel Cham Cham）

台南趣淘漫旅（Hotel Cham Cham）於2019年開業，坐落在「曾文水庫」風景區內，距離台南火車站車程約1小時。酒店以冒險體驗為主題，提供攀岩、滑索、室外游泳池、健身室、兒童遊樂場、兒童游泳池、兒童玩具、兒童桌上電腦遊戲及拼圖、兒童書籍及或影音產品、遊戲室等親子友善設施。

台南趣淘漫旅（Hotel Cham Cham）
房價：人均HK$299起（豪華雙床房；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：台南市楠西區密枝里密枝102-5號
交通：台南車站車程60分鐘
台南趣淘漫旅搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南親子酒店推介【9】台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）

台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）坐落在安平區，鄰近安平老街及漁光島等自然景觀及老建築。酒店提供115間房，坐擁安平港或億載公園景觀，房間空間寬敞、設備齊全，部分房型更設有景觀浴缸！酒店設高空酒吧、24小時健身室，以及遊戲室、小童俱樂部等親子友善設施，更有機車租借服務，在台南深度遊超方便！

台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）
房價：人均HK$342起（叱吒樂窩二中床；4人入住）
地址：台南市安平區光州路108號
交通：台南機場車程26分鐘
台南安平雅樂軒酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南親子酒店推介【10】綉溪安平飯店（XIUXI Anping Hotel）

綉溪安平飯店（XIUXI Anping Hotel）於2024年全新開幕，坐落於安平區，鄰近安平樹屋、安平老街等景點。酒店共有42間客房，家庭房房型可容納4人入住。房間空間寬敞，配備客廳、大浴室及浴缸，並提供咖啡機、免費迷你吧等設施，非常適合家庭旅客！酒店另設免費兒童遊樂場、遊戲室、餐廳、酒吧、免費私人停車場等設施。

綉溪安平飯店（XIUXI Anping Hotel）
房價：人均HK$392起（豪華家庭房；4人入住；包早餐）
地址：台南市安平區古堡街136號
交通：台南車站車程21分鐘
綉溪安平飯店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多台灣酒店推薦👇
台北新酒店台北車站酒店西門町酒店台北親子酒店台北溫泉酒店台北溫泉套票及住宿台東酒店台中酒店台中溫泉酒店高雄酒店北投溫泉酒店烏來溫泉酒店台灣森林系住宿台灣萬豪酒店宜蘭礁溪溫泉酒店宜蘭酒店花蓮酒店墾丁酒店

西門町酒店12間推介｜近台北捷運站人均$116！親子房／落地窗靚景台北温泉套票及酒店11間推薦　人均$87起！3分鐘到車站／包下午茶台灣森林系住宿10間推介｜近月老廟／坐擁日月潭景觀／人均$167起台北新酒店20間推介人均$165！近台北車站／家庭房／日式大浴場台北車站酒店16間推介｜鄰近西門町／1分鐘到捷運站／人均$118起台北親子酒店10間推介｜近西門町／温泉／天台泳池／兒童免費住烏來温泉飯店8間推介｜私人温泉／2分鐘到烏來老街／特大家庭房
酒店
酒店
旅遊Jetso
親子活動
親子
親子遊
台灣
台灣旅遊/旅行
台南
台南旅遊/旅行