台南親子酒店10間｜家庭房／兒童遊樂場／室外泳池／人均$275起

台南親子酒店推介2025！台南是個享受緩慢步調生活的城市，非常適合家庭度假休息！《香港01》推薦10間台南親子酒店，大部分設有親子友善設施，如：室外泳池、遊樂場、兒童俱樂部等設施，小童更可以免費入住，人均只需$275起！



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台南親子酒店推介【1】台南晶英酒店（Silks Place Tainan）

台南晶英酒店（Silks Place Tainan）位於台南市中心，鄰近海安路藝術街、藍曬圖文創園區、神農街、台南美術館及烏邦圖書店。酒店提供255間房，最多可供4人入住，適合一家四口的家庭。房內配備大浴缸及免費迷你吧，更提供嬰兒車、兒童用品及免費新增嬰兒床。酒店亦附設空中泳池、健身房、親子互動遊戲室等設施，住客更可免費泊車！

台南晶英酒店（Silks Place Tainan）

房價：人均HK$374起（海東大床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：台南中西區和意路1號

交通：台南機場車程15分鐘

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台南親子酒店推介【2】台南遠東香格里拉（Shangri-La Far Eastern, Tainan）

台南遠東香格里拉（Shangri-La Far Eastern, Tainan）坐落在東區，距離台南火車站僅13分鐘步程，台南公園、成功湖、城隍廟、台南大遠百等景點均步行可達，帶小朋友吃喝玩樂都方便！酒店設有331間雙人房至四人房，空間寬敞，十分適合家庭客。酒店亦提供兒童泳池、室外泳池、桑拿、健身室等設施，並有自行車租借、接送機及免費泊車服務。

台南遠東香格里拉（Shangri-La Far Eastern, Tainan）

房價：人均HK$398起（尊榮大床房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：台南東區大學路西段89號

交通：台南車站步行13分鐘

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台南親子酒店推介【3】台南大員皇冠假日酒店（Crowne Plaza Tainan, an IHG Hotel）

台南大員皇冠假日酒店（Crowne Plaza Tainan, an IHG Hotel）鄰近觀夕平臺、安平古堡、安平老街等景點。酒店擁有231間房，部分房型另設露台，最多可容納4人入住。酒店亦提配備室內恆溫泳池、遊戲室、桑拿、健身室等設施，以及兒童書籍或影音產品、桌上遊戲、兒童泳池等親子友善設施，並提供免費停車場及自行車租借服務。

台南大員皇冠假日酒店（Crowne Plaza Tainan, an IHG Hotel）

房價：人均HK$416起（高級房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：台南安平區州平路289號

交通：台南車站車程23分鐘

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台南親子酒店推介【4】禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）

禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）2022年才開業，距離台南火車站僅8分鐘步程，鄰近城隍廟、氣象博物館、臺南市立美術館、遠東百貨等景點，方便帶小朋友去觀光。酒店擁有180間房，最多可供4人入住，是親子友善的房型。酒店亦附設天台游泳池、健身室、免費停車場、酒吧及餐廳等設施，並提供兒童餐、兒童書籍及影音產品等用品。

禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）

房價：人均HK$275起（經典房；3歲或以下不加床可免費入住）

地址：台南北區成功路28號

交通：台南車站步行8分鐘

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台南親子酒店推介【5】和逸飯店（台南西門館）（HOTEL COZZI Tainan Ximen）

和逸飯店（台南西門館）（HOTEL COZZI Tainan Ximen）座落於台南市中西區，鄰近藍曬圖文創園區、台南美術館二館、海安路藝術街等景點。酒店提供220間客房，除了普通客房外，最特別莫過於卡通頻道和逸家庭客房！客房以飛天小女警、探險活寶與熊熊遇見你主題設計，卡通周邊可以全部帶回家！酒店另設兒童遊樂場、遊戲室、健身室及餐廳。

和逸飯店（台南西門館）（HOTEL COZZI Tainan Ximen）

房價：人均HK$329起（和逸四人房；4人入住）

地址：台南中西區西門路一段658之2號, 中西區, 台南

交通：台南車站車程11分鐘

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台南親子酒店推介【6】台南友愛街旅館（U.I.J Hotel & Hostel）

台南友愛街旅館（U.I.J Hotel & Hostel）位於台南老城區的中心，附近有海安路藝術街、蝸牛巷、台南美術館等多個著名景點，地理位置優越。酒店提供100間客房，提供單人至四人房房型，空間寬敞舒適。酒店亦設有共用廚房、餐廳、洗衣間、圖書館、健身房等設施，並提供兒童書籍及影音產品，提供豐富的兒童設施。

台南友愛街旅館（U.I.J Hotel & Hostel）

房價：人均HK$330起（友致客房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：台南市中西區友愛街115巷5號

交通：台南車站車程9分鐘

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台南親子酒店推介【7】福爾摩沙遊艇酒店（Formosa Yacht Resort）

福爾摩沙遊艇酒店（Formosa Yacht Resort）於2022年開幕，坐落於安平水景公園旁，鄰近安平古堡及安平老街。酒店共有237間房，設有免費迷你吧，大部分房型可容納4人入住。酒店另有無邊際游泳池、SPA水療池、三温暖、健身池、按摩池等設施，以及兒童游泳池、兒童玩具、免費自行車租借等親子友善設施。

福爾摩沙遊艇酒店（Formosa Yacht Resort）

房價：人均HK$402起（雅緻大床房；2歲或以下不加床可免費入住）

地址：台南市安平區安平路988號

交通：台南車站車程22分鐘

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台南親子酒店推介【8】台南趣淘漫旅（Hotel Cham Cham）

台南趣淘漫旅（Hotel Cham Cham）於2019年開業，坐落在「曾文水庫」風景區內，距離台南火車站車程約1小時。酒店以冒險體驗為主題，提供攀岩、滑索、室外游泳池、健身室、兒童遊樂場、兒童游泳池、兒童玩具、兒童桌上電腦遊戲及拼圖、兒童書籍及或影音產品、遊戲室等親子友善設施。

台南趣淘漫旅（Hotel Cham Cham）

房價：人均HK$299起（豪華雙床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：台南市楠西區密枝里密枝102-5號

交通：台南車站車程60分鐘

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台南親子酒店推介【9】台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）

台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）坐落在安平區，鄰近安平老街及漁光島等自然景觀及老建築。酒店提供115間房，坐擁安平港或億載公園景觀，房間空間寬敞、設備齊全，部分房型更設有景觀浴缸！酒店設高空酒吧、24小時健身室，以及遊戲室、小童俱樂部等親子友善設施，更有機車租借服務，在台南深度遊超方便！

台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）

房價：人均HK$342起（叱吒樂窩二中床；4人入住）

地址：台南市安平區光州路108號

交通：台南機場車程26分鐘

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台南親子酒店推介【10】綉溪安平飯店（XIUXI Anping Hotel）

綉溪安平飯店（XIUXI Anping Hotel）於2024年全新開幕，坐落於安平區，鄰近安平樹屋、安平老街等景點。酒店共有42間客房，家庭房房型可容納4人入住。房間空間寬敞，配備客廳、大浴室及浴缸，並提供咖啡機、免費迷你吧等設施，非常適合家庭旅客！酒店另設免費兒童遊樂場、遊戲室、餐廳、酒吧、免費私人停車場等設施。

綉溪安平飯店（XIUXI Anping Hotel）

房價：人均HK$392起（豪華家庭房；4人入住；包早餐）

地址：台南市安平區古堡街136號

交通：台南車站車程21分鐘

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