情緒智商對孩子成長影響深遠 7招教出高EQ 堅韌而善解人意孩子

情緒智商｜現代社會講求速度與成就，許多父母在教養孩子的時候，往往都集中在他們的成績與課外活動表現，但卻忽略了培養他們的情緒智商。親子關係教練、親子關係日記《BOUND》的創辦人勞達Reem Raouda撰文分享指，她在多年來研究超過200組家庭，透過觀察親子互動，並綜合自身的育兒經驗，總結了7個培養高情商孩子秘訣。



Reem Raouda表示培養孩子的情商，不僅可以讓他們在社交方面脫穎而出，更有助他們成長成堅韌、善解人意、成功的人，他們將能自信應對挑戰，建立有意義的關係，過著充實的生活。

情緒智商不僅關乎成長，更影響孩子的一生。（photoAC）

7招培養高情商孩子秘訣

1.懂得沉默的力量

家長要懂得「沉默」的力量，當孩子情緒低落時，安靜地陪伴在旁，提供無言的安慰，讓孩子更好地理解和反思自己的情緒。

2.從小教導孩子認識情緒

父母要經常透過言語來表達自己的情緒，例如：「我很沮喪」或「我很高興」，教導孩子覺察情緒，並讓他們學會用言語表達自己，明白有情緒是正常的，應該開放地分享感受，而不是壓抑著。

3.會向孩子道歉

教導孩子錯誤是生活的一部分，而承擔責任則是一種力量。父母道歉時，可以建立親子間的信任並表達尊重，讓孩子感到被重視，同時更能樹立同理心的榜樣並教導他們如何修復關係。

4.不強迫孩子說「請」、「謝謝」或「對不起」

善良和尊重是不能強迫的，家長應以身作則，讓孩子透過身邊的例子來學習。例如，當孩子忘記說謝謝時，父母可以替他們說，並相信孩子會隨著時間而銘記在心、自然學會。

Reem Raouda表示她從未提醒過6歲的兒子說「請」或「謝謝」，但他聽到媽媽經常說這些話，自然也學會主動道謝。

5.不輕視孩子的「小煩惱」

不論是孩子弄丟了最愛的玩具，還是與朋友有摩擦，家長都應認真看待孩子的憂慮並確認他們的感受，讓他們知道表達情緒很重要，藉此培養自我價值感、情感安全感，學會尊重自己的感受。

6.不急著幫孩子解決問題

鼓勵孩子自己做決定：「你認為我們應該怎麼做？」而非直接幫助他們解決問題。這有助於增強孩子的批判性思考、自信心和獨立性。

7.讓孩子體驗無聊

讓孩子體驗無聊，這有助於他們適應安靜的環境，並培養創造力、自我調節和解決問題的能力。孩子能學會享受獨處並在簡單的時刻找到快樂，例如凝視車窗外，而不是望著螢幕。