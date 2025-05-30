Adidas x ASG5大暑期運動營 籃球/排球/羽毛球/劍擊 獨家早鳥83折

暑期運動營2025｜轉眼間，暑假又即將來臨！各位父母準備好帶小朋友放電或參加興趣班渡過充實假期了嗎？由Adidas授權支持香港亞洲運動學院ASG舉辦4大熱門運動營，適合不同年齡及程度的兒童及青少年，現透過01空間報名更可享有獨家早鳥83折優惠！這個暑假，不妨讓子女在這個充滿活力的環境中鍛煉身體、學習新技能！



暑期運動營2025【1】暑期adidas x ASG籃球黃金營 2025｜適合學童 英語授課｜早鳥83折報名 包籃球,球衣,證書

A. 暑期adidas x ASG籃球黃金營 2025 (籃球啟蒙)｜適合 4-6歲

此訓練營旨在讓學員感受到籃球的樂趣，激發學員對於籃球的熱愛，適用於初次接觸籃球或掌握基本籃球基礎的學員，以及想感受輕鬆籃球氣氛的學員。👉即報名

B. 暑期adidas x ASG籃球黃金營 2025 (全方位技巧)｜適合 5-7歲

此訓練營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1對1攻防，幫助成為技巧全面的MVP。👉即報名

早鳥83折至7月5日：$1,881｜原價$2,250

95折至7月12日：$2,137.5｜原價$2,250

所有課程費用包括：

USA BASKETBALL 短袖上衣 Tee、ASG 籃球、運動營證書 Certificate

教練：Derrick CHEUNG

USA BASKETBALL 美國籃球協會 - 認證教練

YMCA籃球銅牌教練執照

ASG籃球代表隊U14高級教練

耀中國際學校高級籃球教練

Coach Donte Hill（越南國家籃球隊主教練）助理教練

Coach Donald Showalter（美國籃球U17國家隊主教練）助理教練

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暑期運動營2025【2】暑期adidas x ASG籃球挑戰盃 2025｜適合全齡學童 英語授課｜早鳥83折報名 包籃球,球衣,證書

第一階段：籃球訓練營

今年暑假，ASG邀請多位來自美國的USA BASKETBALL教練（包括DerrickWILLIAMS, TylerROBERTS, RobertsSMALLERIII）來港任教。每位學員都能在專業教練的指導下進行訓練，並在籃球營結束時，教練將在每班選出12位表現特出球員，組成籃球代表隊，進入第二階段。

第二階段：籃球挑戰盃（地區冠軍賽）

經過嚴格的選拔，代表隊將進入籃球挑戰盃的正式比賽，與其他隊伍一較高下，爭奪冠軍寶座，各區冠軍球隊將進入第三階段。

第三階段：籃球挑戰盃（總決賽）(如在地區冠軍賽取勝)

最終，各區冠軍球隊將在這裡上演精彩的決戰，爭奪首屆香港adidas x ASG籃球挑戰盃的總冠軍榮耀。

A. 暑期adidas x ASG籃球挑戰盃 2025 (基礎技巧/戰術智慧)｜7 - 10 歲

B. 暑期adidas x ASG籃球挑戰盃 2025 (全方位技巧/射手進激)｜7-10歲、11-15歲

C. 暑期adidas x ASG籃球挑戰盃 2025 (專項位置技巧/攻防戰術/極速籃球/(籃球王者) ｜ 適合11-15歲

早鳥83折至7月12日：$1,425｜原價$1,800

正價95折至7月15日：$1,710｜原價$1,800

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暑期運動營2025【3】adidas x ASG暑期排球營暨挑戰盃2025｜香港排球甲一球員親教｜獨家早鳥83折 包球⾐證書

第一階段：排球訓練營

從排球訓練的第一階段開始，由仁濟男子隊和葵青女子隊的球員擔任教練，直到階段二的比賽，這將是ASG在香港舉辦的最宏大的青少年夏令排球活動！期待這場排球盛事帶來的精彩。

上課地點：觀塘 Nord Anglia International School

第二階段：排球挑戰盃

所有學生會進入排球挑戰盃的正式比賽，與其他隊伍一較高下，爭奪冠軍寶座。

A. 全方位技巧｜早鳥83折 包球⾐、證書｜6-14歲 B. 攻防技巧｜早鳥83折 包球⾐、證書｜適合9-14歲 C. 傳接扣殺技巧｜早鳥83折包球⾐、證書｜適合6-14歲 D. 排球專項﹕二傳及接應｜早鳥83折 包球⾐、證書｜9-14歲, 15-18歲 E. 主攻及自由防守｜早鳥83折包球⾐、證書｜9-14歲, 15-18歲 F. 排球專項﹕副攻｜早鳥83折 包球⾐、證書｜9-14歲, 15-18歲

早鳥83折至7月12日：$836｜原價$1,000

原價95折至7月15日：$950｜原價$1,000

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暑期運動營2025【4】暑期adidas x ASG羽毛球營 2025｜適合5-10歲, 7-15歲 任何程度｜早鳥79折 7月5日前報名｜

2025年夏季即將到來，即將舉辦的暑期adidas x ASG羽毛球營將成為香港青少年羽毛球界的盛事！這項活動是ASG首次主辦的大型羽毛球活動，將由前中銀紫荊盃（羽毛球）最佳運動員擔任教練，同時獲得adidas的授權支持。這將是ASG在香港舉辦的規模最宏大的青少年夏令羽毛球活動！讓我們共同期待這場羽毛球盛事帶來的精彩！

A. 暑期adidas x ASG 羽毛球營 2025 (球感與揮拍/後場步法與擊球/前場步法與網前技術) 5-10歲 (共5堂) 適合初學至6個月羽毛球經驗的學員 B. 暑期adidas x ASG 羽毛球營 2025 (全方位技術要領/單打戰術要領/雙打戰術要領) 7-15歲 (共5堂) 適合不少於6個月羽毛球經驗的學員

早鳥84折至7月5日：$1,425 | 原價$1,800

95折至7月8日：$1,710 | 原價$1,800

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暑期運動營2025【5】暑期adidas x ASG 劍擊營 2025 (基礎技巧)｜4-10歲劍擊班｜早鳥88折 7月7日前報名

此訓練營旨在讓學員感受到劍擊的樂趣，激發學員對於劍擊的熱愛，適用於初次接觸劍擊或掌握基本劍擊基礎的學員，以及想感受輕鬆劍擊氣氛的學員。

A. 暑期adidas x ASG 劍擊營 2025 (基礎技巧)4-6歲劍擊班 (共6堂)

B. 暑期adidas x ASG 劍擊營 2025 (基礎技巧)7-10歲劍擊班 (共6堂)

早鳥84折至8月11日：$1,596 | 原價$1,980

95折至8月18日：$1,881 | 原價$1,980

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