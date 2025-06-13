暑期活動2025｜35+暑期活動推介 運動班/遊樂場/工作坊快閃優惠

暑期班活動2025｜快到暑假，家長即將為報讀暑期班或暑期活動而煩惱。其實坊間機構已推出多個暑期班、室內遊樂場、親子餐廳的快閃優惠！各位家長，不妨趁著暑假計劃帶子女進行親子活動，一同和子女留下美好回憶吧！



暑期活動2025【1】精選暑期活動

暑期活動2025【1.1】香港挪亞方舟「夏日體驗營2025」｜獨家84折 ｜變身STEAM小領袖

今個暑假，齊來為子女安排一場前所未有的玩學體驗吧！香港挪亞方舟旗下之挪亞學堂，為各學員帶來融合趣味、創意學習及科研精神的多個「夏日體驗營」，特意為為不同年齡之孩子而設，讓學員及早接觸不同領域，開發無限潛能！

1. 職業啟航滿Fun營（4-7歲）

01空間特別優惠價：HK$2,812 (原價HK$3,250 )

獨家送挪亞方舟主題公園 親子1大1小入場門票 (價值: HK$356，6個月有效期)

5天日營：2025年7月21日至25日 或 2025年8月11日至8月15日 或 2025年8月18日至8月22日 或 2025年8月25日至8月29日

時間：上午 9:30 至下午 3:30

2. STEAM領袖挑戰營（8-12歲）

01空間特別優惠價：HK$2,812 (原價HK$3,250 )

獨家送挪亞方舟主題公園 親子1大1小入場門票 (價值: HK$356，6個月有效期)

5天日營：2025年7月28日至8月1日 或 2025年8月4日至8月8日

時間：上午 9:30至下午3:30

3. 未來城市發展領袖營（14-17歲）

01空間特別優惠價: HK$ 4,193 (原價HK$ 4,980)

獨家送挪亞方舟主題公園 親子1大1小入場門票 (價值: HK$356，6個月有效期)

4天日營：2025年7月29日至8月1日 (廣東話) 或 2025年8月5日至8月8日 (普通話)

時間：上午9:30至下午3:30

4. 未來市場開創者夏令營（10-14歲）

01空間特別優惠價: HK$4,193 (原價HK$4,980)

獨家送挪亞方舟主題公園 親子1大1小入場門票 (價值: HK$356，6個月有效期)

4天日營：2025年7月21日至24日 或 2025年8月11日至14日

時間：上午9:30至下午3:30

暑期活動2025【1.2】全香港滑板協會 AHKSA｜暑期滑板班 獨家$150試堂體驗｜ 4歲起

AHKSA 暑期滑板班 (六小時速學踩板, 4歲以上報得！)

單人9折：$1,080/一位 (原價$1,200)

二人同行85折：$2,040/二位 (原價$2,400)

日期: 7月23-25日，7月30-8月1日，8月6-8日，8月13-15日（選一組日子)

時間選擇: 0900 - 1100 / 11 - 1300 / 14 - 1600（選一)

上課地點: 觀塘 SK85IVE2

AHKSA 滑板 單堂體驗班 (大人細路都玩得！）逢星期四6:00-7:00PM

01空間獨家: $150 (原價$400)

*體驗班每人限報一次

*如同一人重複使用不會被接納以及不會退款****

暑期活動2025【1.3】Snow & Surf HK 室內衝浪 & 室內單板雙板滑雪｜ 買一送一 包器材+教練

【01空間獨家買1送1 室內衝浪／滑雪體驗】

項目：室內衝浪｜二人用一小時、室內衝浪｜二人用兩小時、室內單或雙板滑雪｜二人用兩小時

室內衝浪【二人同行 63折】二人用一小時｜包器材+教練

室內單雙板滑雪【二人同行 75折】二人用一小時｜包器材+教練

Snow & Surf 2025 滑雪衝浪五天夏令營 | 獨家早鳥55折報名

日期: 2025年6月16日至8月29日

適合年齡: 6至16歲

6月30日前報名 | 一人 | HK$5,300 (原價$8,860)

01空間特別優惠價 | 二人同行 | HK$9,800 (原價$17,720) | 人均$4,900

暑期活動2025【1.4】PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家半價 人均$145起｜3歲起

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。

限量快閃5折

1. 手工糖果工作坊: HK$340 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

2. 手工棒棒糖工作坊: HK$290 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

3. 熊貓造型手工棒棒糖工作坊: HK340 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位) 【另加送60g熊貓主題手工糖果一包】

**6月限定：太陽花手工棒棒糖工作坊: HK$340 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

時段: 星期一至日10.30-11.30am; 11.30-12.30pm; 6-7pm

手工糖果工作坊 優惠價8折: HK$544 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊 優惠價8折: HK$464 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

暑期活動2025【1.5】香港迪士尼樂園門票｜$575起入場連玩2日｜20周年奇妙派對 + 連玩2日門票優惠

香港迪士尼樂園連玩2日門票 (可連續2日入園)

*一張2日標準門票或一張2日小童 (3-11歲) / 長者 (60歲或以上)門票

#首次入園須於2025年12月31日或之前在指定門票所屬級別或其以下任何較低級別門票指定的任何日子；而第二次入園須於首次入園翌日

1日門票

成人（12 - 64 歲） - $631起（原價：$669）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含）） - $471起（原價：$499）

2日門票 (第一次入場必須在有效期內，而第二次入場必須在第一次入場後的6天內）

成人（12 - 64 歲）- $1,063（原價：$1132）

兒童（3 - 11 歲）- $800（原價：$849）

暑期活動2025【2】平價暑期活動

暑期活動2025【2.1】香港滾軸溜冰學校｜獨家6折起 人均$149 暑期速成班 兒童滾軸溜冰體驗堂 包裝備 適合4-17歲

香港滾軸溜冰學校成立於2019年，由香港隊教練蔡家齊先生負責及管理。位於九龍灣MegaBox 8樓，佔地超過25000呎。現時香港最大的室內滾軸溜冰學校。

【01空間獨家$199起 兒童滾軸溜冰體驗班】

體驗堂 | 單人票價: HK$199（原價: $250）| 79折

體驗堂 | 雙人票價: HK$299（原價: $500）| 6折

【01空間獨家65折起 兒童滾軸溜冰 暑期速成班】

2日速成班｜單人：$1,120（原價: $1,600）｜7折

2日速成班｜雙人：$2,080（原價: $3,200）｜65折

3日速成班｜單人：$1,232（原價: $1,760）｜7折

3日速成班｜雙人：$2,288（原價: $3,520）｜65折

【兒童滾軸溜冰 暑期速成班 2025時間表】

1. 2日速成班 - 2日共4小時

2. 3日速成班 - 3日共4.5小時

暑期活動2025【2.2】LOHAS Rink 康城溜冰場｜溜冰暑期班 送入場券2張+證書｜獨家51折套票

位於日出康城的LOHAS Rink，是一個採用最新節能科技的環保溜冰場地，並根據國際標準而設計。作為區內唯一的溜冰娛樂園地，LOHAS Rink為大家締造了一個專屬的歡樂天地。不論是一家大小同歡笑玩耍，還是年輕人約會遊玩，LOHAS Rink都能提供獨一無二的溜冰體驗。

【康城溜冰場 x HK01專屬暑期溜冰課程】

對象：3歲或以上初學者

教練比例: 1:4-10 (名額有限，先到先得，額滿即止)

價錢: $1,250

課程特色：國際認證專業教練團隊 小班教學，針對性提升技巧 完成課程可獲證書

課程包括：五天溜冰班，溜冰入場券一張及買一送一溜冰優惠券一張

【01空間 | 1-6月單人門票優惠】

星期一至四 *$70（原價: $75）*必須於2025年6月30日或之前使用，逾期無效。

星期五 *$80（原價: $85）*必須於2025年6月30日或之前使用，逾期無效。

暑期活動2025【2.3】Bun’s 2020 懷舊風滾軸溜冰場｜買1送1門票 人均$95玩2小時｜暑期課程獨家95折 4歲起

充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，帶您重回80年代，體驗懷舊的娛樂運動。

1. 2025 暑期滾軸溜冰課程 | 01獨家95折 再額外送2張入場券(每次2小時)

- 幼兒初階4-6歲／初階7歲或以上／進階曾參與Bun's 2020其他課程之學生或已懂基礎後溜人士參與

- 包括借用鞋具及護具

- 有由香港滾軸運動總會發出之布章證書（完成考核後可加$100領取）

- 免費入場券(每次2小時)

2. 獨家買1送1 人均$95起

- 2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋

- 大小同價所有日子適用"

暑期活動2025【2.4】JUST CLIMB 室內攀石場｜限時$100 兒童攀石體驗 包裝備及專業導師指導｜獨家9折攀石共享通行証

抱著不變的信念與熱情，JUST CLIMB 一直積極推廣及普及攀石運動，冀望將「堅持到底、永不放棄」的攀石精神融入日常生活，作為生活的原動力，從而孕育正面積極的生活態度，於不同領域大放異彩。

【6月限定丨荃灣店 / 石門店 / 新蒲崗店兒童攀石試堂】

想帶小朋友來一場既刺激又有趣的攀石體驗嗎？

JUST CLIMB推出6月限定的【荃灣店 / 石門店 / 新蒲崗店攀石開放日】，現場有專業教練提供即場指導，讓小朋友親身體驗這項好玩又有趣的運動！

開放日限定兒童攀石試堂：

日期： 即日起至30/6/2025

地點： JUST CLIMB 荃灣店 / 石門店 / 新蒲崗店

價錢： $100/ 50分鐘 (原價$280)

對象：適合4-6歲 / 7-11歲

*費用包括攀石裝備租用

攀石共享通行証

五次攀石共享通行証*｜3個月有效使用期｜$1,250 (原價$ 1,390)｜01空間獨家9折

十五次攀石共享通行証*｜6個月有效使用期｜$3,250 (原價$ 4,170)｜01空間獨家78折

*年滿12歲或以上有攀爬經驗人士即可享用攀石共享通行証，於一般營業時間內使用JUST CLIMB六間分店的室內攀石設施。

暑期活動2025【2.5】Slope Infinity 室內滑雪訓練課程｜自選單/雙板 包裝備｜小班教學｜獨家64折 低至$348/人

Slope 的模擬滑雪機無需在寒冷而又濕的環境下練習 。利用真正的滑雪器材 , 如 滑雪撬 , 滑雪靴, 滑雪桿, 滑雪板，使用者只要在 Slope 完成一小時訓練課程, 其效果便相等於在雪山上完成了一天課程一樣 。所以模擬滑雪機不但能幫您節省在雪山上學習滑雪之時間 , 而且更可為您做好事前準備 , 令您和您家人完全投入您們的滑雪假期 。

【01空間獨家64折起 體驗室內滑雪】

55分鐘訓練課程(1-3人適用) HK$1044 (原價：$1,450）| 68折

90分鍾訓練課程(1-4人適用) HK$1400 (原價: $2,175) | 64折

*兌換日期由即日起至8月31日

訓練課程包括:

每組可選 滑雪 或 滑雪板 其中一款學習

每一個小組最多可以有三位學生，小組課堂會在大型模擬滑雪機上進行

大機課堂連一位教練指導

提供所需裝備及鞋

暑期活動2025【2.6】劍擊共享平台 Co-Fencing Space｜獨家5折 劍擊體驗班｜兒童劍擊恆常班｜兒童劍擊暑期證書課程｜適合4歲或以上

充滿愛與歡樂的劍擊俱樂部香港劍擊共享平台由拔萃男書院舊生及現任教練於2019年創辦，致力培育學員對擊劍運動的熱誠及興趣。

1. 【01空間優惠價】小童劍擊體驗班

A. 獨家5折體驗班 | 小童6歲或下 | 單人票價: HK$125（原價: $250）

B. 獨家5折體驗班 | 小童7歲或上 | 單人票價: HK$150（原價: $300）

2. 兒童劍擊暑期證書課程 - 適合4-10歲

01空間獨家優惠95折: $1,710/ 5天 (原價$1,800)

3. 劍擊恆常班8堂 - 小童6歲或下

01空間特別優惠價: HK$1,900 (原價HK$2,000)

4. 劍擊恆常班8堂 - 小童7歲或上

01空間特別優惠價: HK$2,300 (原價HK$2,400)

暑期活動2025【2.7】Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜獨家半價$69起｜入場任玩165分鐘

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上。一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。一邊進行户外野餐，一邊享受维港的景色，特別是在黄昏的時候，璀燦的陽光反射在海中，金光閃閃著。小朋友可以盡情奔跑，釋放無盡的體力

A1. 買一送一 | 平日小童入場券 $138 (2位小童入場*)

暢玩2小時45分鐘（週一至週五，公眾假期除外）

平日成人餐飲最低消費$150/位

A2. 買一送一 | 週末及公眾假期入場券 $198 (2位小童入場*)

暢玩2小時30分鐘（只適用於週末及公眾假期15:30-18:00場次，其他時段不適用）

週末及公眾假期成人餐飲最低消費$180/位

暑期活動2025【2.8】森野薈 全港首家圍爐煮茶主題農莊｜2人同行獨家3折 3小時慢活時光｜日式古風裝修 設室内攀岩和波波池等兒童設施

經過半年的搬遷，森野薈柴灣分店即將在2025年2月份開張，2月1號開放網上預約。 柴灣分店占地面積約8000尺，背靠柴灣公園，擁有美麗的山景庭院。室内裝修以日式古風爲主，還配有兒童圖書館，兒童手工區，室内攀岩和波波池，溫馨又富有創意。

【01獨家】低至3折｜圍爐煮茶二人同行套票｜$58/二人 (原價$198)

套票包括: 室內迷你圍爐煮茶1份、蜜糖燒雞翼3隻、棉花糖2串、Oreo餅雪糕2份

【01獨家】低至44折｜親子行套票｜$188/ 2大1小 (原價$430)

額外送多三小時，共六個鐘任玩場內兒童設施！

套票包括: BBQ圍爐煮茶/ 泥爐火鍋套餐、竹筒飯

低至5折｜兒童套餐｜$45/一人 (原價$90)

額外送多三小時，共六個鐘任玩場內兒童設施！

兒童套餐包括: 紫菜飯糰、燒賣、腸仔、番薯甜筒、牛角包

低至5折｜成人套餐｜$85/一人 (原價$170)

成人套餐包括: 五樣蒸籠套餐、凍檸茶

暑期活動2025【2.9】錦田低碳農莊菠蘿園｜親親羊駝入場套票｜父親節限時半價$90玩足全日｜快閃暑期夏水禮入場套票

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，大人小朋友們除了可近距離接觸羊駝 ! 還可以親手餵飼羊駝！絕對是非一般的體驗。園內還增設免費兒童遊樂設施, 如：網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....

1. 01空間獨家｜6月父親節期間限定優惠 (只限爸爸享用)｜優惠期到2025年6月30日

半價普通門票｜只限父親節週六日及公眾假期使用*: $90 (原價$180)

*適用日期: 7-8/6 - 14-15/6, 21-22/6, 28-29/6

限量快閃2折 親親羊駝入場套票｜限定快閃單人: $198^ (原價$980)｜只限爸爸

^只限父親節週末及公眾假期使用

2. 01空間獨家24折【限量快閃 親親羊駝入場套票】

單人：$268 (原價:$980)｜大小同價

2人同行: $488**(原價:$1960)｜人均$244｜大小同價

**凡購買一張2人同行套票，送小羊匙扣一隻，數量有限，送完即止。

暑期活動2025【3】暑期好去處

暑期活動2025【3.1】荔枝角 D2 Place PowerPlay Arena 室內競技遊樂場｜獨家71折 暑期嘉年華套票

荔枝角的 PowerPlay Arena 是室內飄移車遊戲中心，除了有5,000呎的飄移車, 刺激又好玩，還設備多款合家歡遊樂設施, 競技遊戲如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，大人同小朋友都啱玩，齊齊贏公仔返屋企啦！

PowerPlay Arena x HK01 暑期嘉年華套票

HK$280 (原價$390) | 任何時段適用

-套票包括:The BattleField Zone A 入場券

10局攤位遊戲

The BattleField Zone A

平日 | 單人票: HK$140/一小時 (原價HK$160/一小時)

週未 & PH | 單人票: HK$170/一小時 (原價HK$190/一小時)

*只適用於8歲以上之人士，基於安全理由，未滿13歲之人士必須有最少一位付費成人同時進場

The BattleField Zone B (至少4人入場)

單人票: HK$90/半小時 (原價HK$100/半小時) ***

單人票: HK$170/一小時 (原價HK$180/一小時) ***

4人套票: HK$360/半小時 (原價HK$400/半小時)

4人套票: HK$680/一小時 (原價HK$720/一小時)

【01空間特別優惠價】

極速飄移體驗

平日

大小同價 | 單人票: HK$65 (原價HK$75)

週未 & PH

大小同價 | 單人票: HK$85 (原價HK$95)

暑期活動2025【3.2】Happy Cara｜獨家買一送一 天然柴柴潤唇膏DIY工作坊｜天然面霜｜天然濕疹膏｜有機天然材料

Happy Cara 由英國IFA認證香薰治療師主理，使用有機天然的材料做DIY課堂，為客人提供適合自己肌膚的個性化配方，「自己肌膚。自己話事」的概念，以香薰治療的角度女改善身心的平衝，達致身體，心靈健康，傳遞快樂。

1. Inside Out天然有機有色唇膏DIY工作坊

- 親子 一大一小，小童年紀3至12歲

- 價錢：$400（整4支唔同顏色唇膏）

2. 【獨家買一送一】𝕊𝕙𝕚𝕓𝕒 柴柴天然親子潤唇膏𝔻𝕀𝕐工作坊

- $480(兩位成人 / 兩對親子)

- 每人/每對親子可自製10支, 除開每支潤唇膏只須$24！

- 費用包括: 運用簡單天然材料，製作潤唇膏，溫和呵護，拒絕有害化學成份

3. Happy Cara 暑期工作坊 超過35個工作坊｜早鳥85折優惠

情緒訓練和精神健康教育，有好多同藝術相關嘅親子互動治療活動，完成課程後，將會得到證書一張

日期：7月15日至8月31日【工作坊確實日期及時間請於購買後與Happy Cara聯絡核實】

時間：1-1.5小時一節

對象：親子（一大一小，小童3-12歲），八歲以上可以獨自參加

價錢(早鳥優惠至6月15日)：$1,530 / 4堂 (原價$1,800)｜$2,975 / 8堂 (原價$3,500)｜$4,250 / 12堂 (原價$5,000)

暑期活動2025【3.3】香港海洋公園 獨家94折優惠門票｜香港大熊貓之旅 近距離打卡龍鳳胎寶寶可愛日常｜即買即用

海洋公園是香港本土獨特的主題公園，建基於教育、保育、及娛樂，銳意成為世界級最佳度假勝地及主題樂園，締造最佳遊樂體驗予遊人，啟發精彩探索，並將人與大自然緊密連繫起來。

香港海洋公園大熊貓護理揭秘活動

與大熊貓“樂樂”來一場近距離的約會！

成人 $1651起

小童 $1651起

海洋公園門票詳情

成人 $470起

小童 $235起

香港海洋公園門票家庭票

2位成人＋1位小童

2位成人＋2位小童

香港海洋公園全年會籍電子換領券

成人 $1306起

小童 $927起

學生 $927起

暑期活動2025【3.4】香港海洋公園 · 水上樂園｜買1送1門票 低至$85入場！6月夏日優惠

全城準備就「水」、投入水上樂園Chill濕身派對！全日玩盡五大主題 X 27個玩水設施！現時更有6月限定買1送1 大小同價，3歲以下免費入場。

香港海洋公園 · 水上樂園｜買1送1門票

成人票 $290.7起

小童票 $169.7起

學生票 $169.7起

香港海洋公園 · 水上樂園｜單人門票

成人票 | 64 折起

小童票 | 54 折起

學生票 | 55 折起

暑期活動2025【3.5】Super Sports Park 全港最大5萬呎室內運動樂園｜買1送1 最平$95玩足3小時！｜超過20種創新運動 街式滑板、電子踩格仔、彈床樂園

Super Sports Park 位於奧海城附近1號銀海的地下，占地超過50000尺，是全香港最大的室內運動樂園。Super Sports Park（SSP）是所有年齡層人士的一站式運動天地，更有餐廳提供能量補充。SSP為你提供超過20種獨特、健康、體能挑戰的運動，無論你是孩子、青少年還是成年人，總有一款適合你。您準備好接受我們的終極挑戰了嗎？

[01空間獨家優惠] Super Sports Park 入場門票2人同行9折

【平日】

10:00 - 13:00 $378/2位 (原價 $420/2位)

13:30 - 17:30 $450/2位 (原價 $500/2位)

18:00 - 21:00 $342/2位 (原價 $380/2位)

【週末及公眾假期】

10:00 - 13:00 $468/2位 (原價 $520/2位)

13:30 - 17:30 $522/2位 (原價 $580/2位)

18:00 - 21:00 $378/2位 (原價 $420/2位)

[01空間獨家優惠] Super Sports Park 入場門票3人同行9折

【平日】

10:00 - 13:00 $567/3位 (原價 $630/3位)

13:30 - 17:30 $675/3位 (原價 $750/3位)

18:00 - 21:00 $513/3位 (原價 $570/3位)

【週末及公眾假期】

10:00 - 13:00 $702/3位 (原價 $780/3位)

13:30 - 17:30 $783/3位 (原價 $870/3位)

18:00 - 21:00 $567/3位 (原價 $630/3位)

暑期活動2025【3.6】KINGDOM王國樂園 九千呎超大室內親子遊樂場｜適合6個月以上兒童｜獨家87折 送警局射擊遊戲

屯門室內遊樂場KINGDOM王國樂園，是一個專為幼兒和小童打造的王國樂園。在這裡，您可以享受精彩繽紛的各種項目，專業水準的遊樂設施和身臨其境的角色扮演，親身體驗並感受到運動和遊戲帶來的樂趣，讓大人和孩子在歡聲笑語中度過美好的一天。

星期一至四 | 入場門票2小時 | 01空間特別優惠價: HK$210 (原價HK$230)

(一家長+一小童入場) 加送警局射擊遊戲

星期五, 六日, 公眾假期及特別日子 | 入場門票2小時 | 01空間特別優惠價: HK$260 (原價HK$280)

(一家長+一小童入場) 加送警局射擊遊戲

星期一至四 | 入場門票2小時 | 01空間特別優惠價: HK$50

(額外成人- 只限已購買套票另加購額外成人)

星期五, 六日, 公眾假期及特別日子 | 入場門票2小時 | 01空間特別優惠價: HK$100

(額外成人- 只限已購買套票另加購額外成人)

暑期活動2025【3.7】CHILDLIKE 童心樂園 八千呎動感親子遊樂場｜獨家87折 送警局射擊遊戲 低至$50入場

八千呎動感親子遊樂場，18大主題區 - 全港獨有MR互動體驗專區及水上小船漂流。專屬的換裝舞台，讓孩子們能夠變身成自己喜愛的角色，還有警察局、消防局、超市、廚房和公主房等場景。

【獨家門票優惠】獨家87折

星期一至四 | 入場門票2小時 | 01空間特別優惠價: HK$210 (原價HK$230)

(一家長+一小童(1-17歲)入場) 加送警局射擊遊戲

星期五, 六日, 公眾假期及特別日子 | 入場門票2小時 | 01空間特別優惠價: HK$260 (原價HK$280)

(一家長+一小童(1-17歲)入場) 加送警局射擊遊戲

星期一至四 | 入場門票2小時 | 01空間特別優惠價: HK$50

(額外成人 - 只限已購買套票另加購額外成人)

星期五, 六日, 公眾假期及特別日子 | 入場門票2小時 | 01空間特別優惠價: HK$100

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