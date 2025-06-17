孩子成長發展比同齡人緩慢？留意5大方面發展進度（5至6歲篇）

兒童發展｜當孩子年滿五至六歲時，個人發展逐漸健全。若家長發現孩子在某些範疇中的發展還未穩定，或與其他同齡兒童有明顯的差別，那家長和老師就要特別留意，並商討是否需要安排進一步的跟進，或向專業人士查詢。

資料來源：衞生署學生健康服務



各位家長，你們的孩子滿五歲了嗎？家庭與學校在孩子的發展中均擔當著重要的角色。若兩者能保持緊密的聯繫，定能更全面地扶助孩子的學習和成長。如果你的孩子上大班期間，在各範疇中持續出現困難，例如察覺到孩子在部分方面的發展較其他同齡人遲緩，家長和老師就要特別留意孩子在個人發展上是否出現問題。

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五至六歲兒童成長發展

學習及認知方面

1. 仍未能掌握簡單的常識，例如「天氣冷要怎樣做？」、「什麼東西有四個輪子？」

2. 對數目概念仍未能掌握，例如未能正確數出四至六件物件

3, 未能說出數種不同的顏色/形狀

4. 未能認讀個位數字或簡單及常見的字，例如「人」、「口」、「日」、「A」、「B」等

5. 學習新知識或技巧時，明顯追不上其他兒童的進度

語言方面

1. 難以理解較複雜的句子，例如「你唔可以唔洗手就食嘢」

2. 未能依照指示辦事，例如接聽電話後替成人做簡單的事情

3. 難以複述事情或描述圖畫的內容

4. 與別人對話時未能作出與話題相符的回應

5. 詞彙貧乏，不懂用適當的詞語表達意思

6. 在不急於講話的情況下，說話欠流暢

大、小肌肉方面

1. 用單腳站立時欠平衡

2. 在遊樂場作攀爬活動時，表現害怕或笨拙

3. 填色時經常塗出界

4. 做簡單的剪貼手工時表現笨拙

5. 寫字速度慢、執筆寫字時顯得困難乏力

自理能力方面

1. 不懂自行穿脱衣物

2. 未能自行擠乾毛巾抹臉

3. 未能自行刷牙漱口

4. 未能嘗試運用不同餐具（例如刀、叉及筷子）自行進食

行為及社交方面

1. 過於害羞、膽小，拒絕與陌生人交談

2. 情緒不穩，易發脾氣

3. 難以遵守遊戲規則，不懂在遊戲中與其他兒童合作

4. 自我中心，不懂辨別他人感受

5. 上課時明顯比其他兒童不專注和容易分心

6. 行為過於活躍，例如多言、難以安坐等

7. 拒絕遵從指示，有破壞或攻擊性行為

假如孩子出現以上多項問題，而且情況持續，便須盡快由老師透過「兒童身心全面發展服務」作出轉介，或家長可致電所屬母嬰健康院，約見護士為孩子作檢查。幼兒的成長發展可以有很大的變化，及早識別和介入會有助孩子健康成長。

資料來源：衞生署學生健康服務