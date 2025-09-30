升小工作紙｜全方位訓練語文理解數感升小面試必備 持續更新

免費升小教材｜小朋友即將升小學一年級，這段時間家長可以安排一些貼近小一課堂的教材，與孩子多練習，幫助他們熟習小一的答題方式，慢慢建立信心，而且也可以加強他們的語文表達、閱讀理解、基礎數感等能力。以下會持續更新免費的升小工作紙，家長可以透過連結下載免費教材！



在準備升小一的階段，孩子需要具備基本的控筆能力，除了訓練小手動作，也要對文字有初步的了解，理解字是如何組成的，也要對簡單常見的文字有初步認識，為日後書寫打好基礎。

語文必要掌握基本的中文句式

語文方面，要掌握基本的中文句式、詞語分類、語序；英文則要認識字母、代名詞，以及主語和動詞的搭配。小朋友也要具備基本數感，包括能夠數數、比較大小、認識簡單圖形，並初步掌握時間、金錢和日常度量的概念，為日後的運算和解題建立基礎。

如何訓練練字觀察和比較能力?

升小後，課堂會經常用到比較、分類等技巧，也會遇到許多相似的詞語、圖案和人物角色，家長可以透過教材訓練孩子的觀察和比較能力。此外，他們還要具備基本常識，懂得留意周圍環境，例如物件用途、日常場景特徵，這樣日後遇到相關情境時才懂得應對，並能把知識運用在學習上。

【升小中文教材】

1. 筆順練習1：大小比較（大、小）

2. 筆順練習2：身體部位（口、手）

3. 筆順練習3：食物（米、魚）

4. 筆順練習4：天氣（雨、風）

5. 筆順練習5：顏色（白、紅）

6. 筆順練習6：動物（牛、馬）

7. 筆順練習7：動作（走、看）

8. 筆順練習8：上學物品（尺、書）

9. 筆順練習9：高度比較（高、矮）

10. 筆順練習10：家庭稱呼（爸、媽）

11. 字形結構1：字形尺

12. 字形結構2：上下結構（一）

13. 字形結構3：上下結構（二）

14. 字形結構4：左右結構（一）

15. 字形結構5：左右結構（二）

16. 字形結構6：內外結構（一）

17. 字形結構7：內外結構（二）

18. 認識家庭成員海報

19. 認識家庭成員圖卡

20. 認識家庭成員：寫字練習

21. 認識日常物品海報

22. 認識日常物品圖卡

23. 認識日常物品：寫字練習

24. 認識常見職業海報

25.認識常見職業圖卡

26. 認識常見職業：寫字練習

27. 中文人稱代詞1：基本概念

28. 中文人稱代詞2：「我」和「你」

29. 中文人稱代詞3：分辨他、她、牠、它

30. 中文人稱代詞4：「他」和「她」

31. 中文人稱代詞5：「牠」和「它」

32. 中文人稱代詞6：綜合練習

33. 中文標點符號1：基礎認識

34. 中文標點符號2：逗號和句號

35. 中文標點符號3：問號和感嘆號

36. 中文標點符號4：冒號和引號

37. 中文標點符號5：綜合練習

39. 學習常見部首1：「口」部

40. 學習常見部首2：「手」部

41. 學習常見部首3：「心」部

42. 學習常見部首4：「足」部

43. 學習常見部首5：「人」部

44. 學習常見部首6：「女」部

45. 學習常見部首7：「子」部

46. 學習常見部首8：「木」部

47. 學習常見部首9：「水」部

48. 學習常見部首10：「火」部

49. 學習常見部首11：「土」部

50. 學習常見部首12：「日」部

51. 學習常見部首13：「艸」部

52. 學習常見部首14：「肉」部

【升小英文教材】

1. 認識家庭成員海報

2. 認識家庭成員圖卡

3. 認識家庭成員：寫字練習

4. 認識日常物品海報

5.認識日常物品圖卡

6. 認識日常物品：寫字練習

7. 認識常見職業海報

8. 認識常見職業圖卡

9. 認識常見職業：寫字練習

10. 認識英文字母1：Aa

11. 認識英文字母2：Bb

12. 認識英文字母3：Cc

13. 認識英文字母A-Z

14. 認識冠詞a/an (1)：分辨子音／母音

15. 認識冠詞a/an (2)：應用例子

16. 認識冠詞a/an (3)：填寫正確冠詞

17. 認識冠詞a/an (4)：句子應用

18. 英文數字teen與ty 1：學習分辨

19. 英文數字teen與ty 2：數圖圈答案

20. 英文數字teen與ty 3：詞語與數字對應

21. 英文人稱代詞 he / she / it 1：掌握用法

22. 英文人稱代詞 he / she / it 2：看圖選代詞

23. 學習代名詞 I 1：用法與書寫練習

24. 學習代名詞 I 2：句子應用

25. 學習代名詞 you / we / they 1：基本用法

26. 學習代名詞 you / we / they 2：看圖分辨

27. 學習代名詞 you / we / they 3：填寫練習

28. 學習be動詞 is / am / are 1：基本用法

29. 學習be動詞 is / am / are 2：書寫練習

30. 學習be動詞 is / am / are 3：看圖填字

31. 學習be動詞 is / am / are 4： 分辨句子對錯

32. 學習has和have用法1：基本概念

33. 學習has和have用法2：填充題

34. 學習has和have用法3：錯誤改正

35. 英文指示詞this和that 1：基本解釋

36. 英文指示詞this和that 2：看圖判斷

37. 英文指示詞this和that 3：句子中的應用

38. 英文指示詞these和those1：意思與用法

39. 英文指示詞these和those2：看圖判斷

40. 英文指示詞these和those3：句子中的應用

41. 指示詞This / That / These / Those混合練習1：基本分別

42. 指示詞This / That / These / Those混合練習2.1：觀察數量（近）

43. 指示詞This / That / These / Those混合練習2.2：觀察數量（遠）

44. 指示詞This / That / These / Those混合練習3：看圖填寫

45. 英文標點符號1：句號

46. 英文標點符號2：問號

47. 英文標點符號3：感嘆號

48. 英文標點符號4：逗號

49. 英文標點符號5：綜合練習

50. 英文單數與複數1：何時加s / es

51. 英文單數與複數2：選正確複數

52. 英文單數與複數3：句子填空

53. 認識助動詞can / cannot / can't 1：意思和用法

54. 認識助動詞can / cannot / can't 2：看圖作答

55. 認識助動詞can / cannot / can't 3：句子理解

56. 認識助動詞 Do / Does / Do not / Does not 1：基本用法

57. 認識助動詞Do / Does / Do not / Does not 2：學會發問

58. 認識助動詞Do / Does / Do not / Does not 3：學會否定句

59. 認識助動詞Do / Does / Do not / Does not 4：綜合練習

60. 學習視覺詞Sight Words 1：升小必學字詞表

61. 學習視覺詞Sight Words 2：going / stop / walk / fly

62. 學習視覺詞Sight Words 3：put / open / take

63. 學習視覺詞Sight Words 4：her / him / his / them

64. 學習視覺詞Sight Words 5：ask / let / thank

65. 學習視覺詞Sight Words 6：after / again / just

66. 學習視覺詞Sight Words 7：then / when / once

67. 學習視覺詞Sight Words 8：over / round / from / of

68. 學習視覺詞Sight Words 9：an/ some/ any / every

69. 學習視覺詞Sight Words 10：as / could / may / ho

70. 學習視覺詞Sight Words 11：has / had / were

71. 學習視覺詞Sight Words 12： by / live / old

72. 學習視覺詞Sight Words 13：know / think / give

【升小數學教材】

1. 學習個位和十位1：認識算柱

2. 學習個位和十位2：畫算珠

3. 學習數量與排序1：按順序排列

4. 學習數量與排序2：圈出正確排名

5. 學習數量與排序3：實際場景應用

6. 認識平面圖形1：基本形狀

7. 認識平面圖形2：數數多少邊

8. 認識平面圖形3：指定形狀填色

9. 認識平面圖形4：實際應用

10. 認識立體圖形1：柱體、錐體與球體

11. 認識立體圖形2：分辨圖形

12. 認識立體圖形3：配對實物

13. 認識香港硬幣1：硬幣介紹

14.認識香港硬幣2：簡單加法練習

15. 認識香港硬幣3：實際應用

16. 認識數字的組成1：數字2和3

17. 認識數字的組成2：數字4

18. 認識數字的組成3：數字5

19. 認識數字的組成4：數字6

20. 認識數學比較符號1：認識概念

21. 認識數學比較符號2：練習使用 > 和 <

22. 認識數學比較符號3：練習使用 = 和 ≠

23. 認識數學比較符號4：實際應用

24. 認識物件重量1：甚麼是「磅」

25. 認識物件重量2：觀察重量

26. 認識物件重量3：比較重量

27. 學習量度液體1：甚麼是量杯

28. 學習量度液體2：讀量杯刻度

29. 學習量度液體3：比較液體多少

30. 認識時鐘與時間1：分辨長針短針

31. 認識時鐘與時間2：整點與半點

32. 認識時鐘與時間3：看時間畫指針

33. 認識時鐘與時間4：生活情境

34. 認識時鐘與時間5：時間推理

35. 認識時鐘與時間6：時間加減概念

36. 乘數表 Times Tables

下載流程：

1. 打開由 寄出的訂單電郵, 標題: 你已成功報名 - 「免費教材｜學前幼兒工作紙教材」 按 查看電子票 ， 並憑電子票入場。

2. 預先下載「香港01」APP以確保下載過程暢順，按指示打開電子票，並進入互動頁，即可查看2至6歲幼兒工作紙並下載。

