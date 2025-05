【鄧明儀:幸福育兒】讓孩子享受童真及快樂 切勿急於接受正式教學

跟資深臨床心理學家 (Edmond) 兼好友孫耀君聊天,談起現代父母都急急把仍咬著拇指沒煩惱的一兩歲孩子送去做IQ test。

原因是,若IQ分數較高,對於報讀名校可能有幫助;若IQ分數較低,港爸港媽就會想盡辦法把孩子送到甚麼右腦訓練班、多元潛能特訓班等作地獄式催谷。

Edmond冷笑說:「如果不太貪錢的心理學家,會勸你五歲後才做IQ test。」他認為中學生最適合做IQ test,得出的結果不代表一切,卻有一定參考價值;若給年紀太小的孩子做IQ test,基本上沒實際意義。他說IQ基本上是天生的,Normal(智力正常)的人不能變成Super(資優),但我們卻能在後天培養孩子的能力感(self-efficacy),而IQ高的孩子若被培養不好,很大機會適得其反,即俗語有云的「精甩辮」或「聰明反被聰明誤」。

如果孩子只得四歲,儘管IQ很高,但他們的心智依然只是四歲,應該享受四歲的童真及快樂吧!最近更有醫學及科學研究指,幼兒在六歲後,腦部完成基本發展,才適合接受正式教學。時間是上帝給小孩最珍貴的禮物,而不是IQ。我們要培養的是快樂的孩子,而不是功利主義的下一代。

