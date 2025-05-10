【鄧明儀:幸福育兒】讓孩子享受童真及快樂 切勿急於接受正式教學

跟資深臨床心理學家 (Edmond) 兼好友孫耀君聊天，談起現代父母都急急把仍咬著拇指沒煩惱的一兩歲孩子送去做IQ test。

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



原因是，若IQ分數較高，對於報讀名校可能有幫助；若IQ分數較低，港爸港媽就會想盡辦法把孩子送到甚麼右腦訓練班、多元潛能特訓班等作地獄式催谷。

Edmond冷笑說：「如果不太貪錢的心理學家，會勸你五歲後才做IQ test。」他認為中學生最適合做IQ test，得出的結果不代表一切，卻有一定參考價值；若給年紀太小的孩子做IQ test，基本上沒實際意義。他說IQ基本上是天生的，Normal（智力正常）的人不能變成Super（資優），但我們卻能在後天培養孩子的能力感（self-efficacy），而IQ高的孩子若被培養不好，很大機會適得其反，即俗語有云的「精甩辮」或「聰明反被聰明誤」。

如果孩子只得四歲，儘管IQ很高，但他們的心智依然只是四歲，應該享受四歲的童真及快樂吧！最近更有醫學及科學研究指，幼兒在六歲後，腦部完成基本發展，才適合接受正式教學。時間是上帝給小孩最珍貴的禮物，而不是IQ。我們要培養的是快樂的孩子，而不是功利主義的下一代。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「培養孩子後天的能力感」