【鄧明儀:幸福育兒】毋須過早報讀興趣班 育兒應從生活中學習

從沒有一個世代的父母像這個世代的這麼焦躁、恐慌。像我有好友，為歲半女兒報了八個Playgroup，卻又因選擇太多而傷透腦筋，有些嫌貴，有些嫌遠，有些嫌hea。

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



於是我提議她學我，每天早上帶同樣是歲半的兒子去會所的兒童樂園，或者帶他到附近的公園、海灘或郊野公園，既方便，又不用花半分錢。好友卻不屑說：「那便一些東西也學不到。」我笑著反問：「才歲半，你想她學些甚麼呢？」

我續說，在公園或會所，與來自不同種族、不同階層、不同年齡的小朋友玩，孩子可以學習分享及適應群體生活；在海灘，從挖泥沙與玩水之中，孩子可以訓練雙手的肌能與觸感；在郊野公園，自然界誕生的一切，都可以是孩子學習的素材。

可惜，現代父母都太忙，只想著努力賺錢送子女去各式各樣的Playgroup、興趣班、補習班，卻完全忘記，童年最重要的是父母陪伴玩耍，而不是外傭姐姐陪伴上課。父母該明白，和孩子享受親子時光也是一種教育，在替他們換尿片、洗澡，與他們吃飯、逛街時，也可以讓他們學到很多。

生活即教育。正如著名台灣科學家兼教育家洪蘭寫道：「孩子大腦發展，最適合的地方是溫馨的家庭，最佳的營養是安全感，最好的刺激是父母的陪伴，最好的玩具是父母及同齡的玩伴。」父母只要有心、用心，從「玩」和「陪伴」的角度出發，便能發現，生活處處是學習的好機會。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「歲半孩子該學些甚麼？」