【鄧明儀:幸福育兒】毋須過早報讀興趣班 育兒應從生活中學習

從沒有一個世代的父母像這個世代的這麼焦躁、恐慌。像我有好友,為歲半女兒報了八個Playgroup,卻又因選擇太多而傷透腦筋,有些嫌貴,有些嫌遠,有些嫌hea。

本文作者:資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



於是我提議她學我,每天早上帶同樣是歲半的兒子去會所的兒童樂園,或者帶他到附近的公園、海灘或郊野公園,既方便,又不用花半分錢。好友卻不屑說:「那便一些東西也學不到。」我笑著反問:「才歲半,你想她學些甚麼呢?」

我續說,在公園或會所,與來自不同種族、不同階層、不同年齡的小朋友玩,孩子可以學習分享及適應群體生活;在海灘,從挖泥沙與玩水之中,孩子可以訓練雙手的肌能與觸感;在郊野公園,自然界誕生的一切,都可以是孩子學習的素材。

可惜,現代父母都太忙,只想著努力賺錢送子女去各式各樣的Playgroup、興趣班、補習班,卻完全忘記,童年最重要的是父母陪伴玩耍,而不是外傭姐姐陪伴上課。父母該明白,和孩子享受親子時光也是一種教育,在替他們換尿片、洗澡,與他們吃飯、逛街時,也可以讓他們學到很多。

生活即教育。正如著名台灣科學家兼教育家洪蘭寫道:「孩子大腦發展,最適合的地方是溫馨的家庭,最佳的營養是安全感,最好的刺激是父母的陪伴,最好的玩具是父母及同齡的玩伴。」父母只要有心、用心,從「玩」和「陪伴」的角度出發,便能發現,生活處處是學習的好機會。

【幸福育兒:鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「歲半孩子該學些甚麼?」