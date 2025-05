【鄧明儀:幸福育兒】實行玩樂自由 多玩耍助釋放「孩童本能」

好友花了逾六萬元,替五歲及三歲的子女報讀林林總總的暑期班,當中少不了四文五語,還有幾個記憶力訓練班,聲稱可「兩分鐘能背《念奴嬌》」、「三個月能背《牛津大字典》」。

她一臉自豪的數說:「你家㦡㦡呢?暑假又學咗啲咩?」我坦言不從眾,只連續三個暑假陪兒子喪玩,好天玩,雨天也玩,與大自然玩遊戲,與陌生孩子隨便玩。傳統認為「玩物喪志」的她卻一臉不屑:「吓!即係咩都冇學過?」

我解釋,和孩子玩耍是一種教育,也可以讓他們學到很多,像在玩泥沙與玩水中,可訓練雙手的肌能與觸感;與來自不同階層、不同年齡的小朋友玩,可學習分享、溝通、互動、照顧與領導;父母更可在孩子忘我玩耍時,觀察其真正強項與喜好。正如台灣洪蘭老師寫道:「遊戲時,他會選擇他的強項,因為孩子都喜歡贏,只有強項才玩得過別人。」

與中國文化相信的「勤有功,戲無益」背道而馳,是Edutainment(寓學習於娛樂)及Learning by playing(邊玩邊學)這教育大趨勢。「教育不該用迫的,而是玩出來的!學習必須變得快樂,並成為生活的一部分。」彼得格雷(Peter Gray)早前在樹仁大學的演講中說,說得擲地有聲。其兒子在三十多年前,在體制內學校適應不良,於是作為美國知名心理學家的他,開始著手進行一連串針對「玩樂學習法」的研究,並於2013年寫成顛覆主流教育的《會玩才會學》(Free to Learn),向全世界提倡釋放「孩童本能」(好奇心、玩樂力和社交力),達到自我教育的目的,才是最有效的學習方法。

在這個不斷侵蝕兒童玩樂自由的教育制度,父母更要有承受三姑六婆指點的勇氣,並用心的「陪玩」,任由孩子主導玩甚麼、怎樣玩,去體驗、去撫摸、去感受、去觀察,隨時隨地,自由自在,培養他們在幼年對事物的廣泛興趣,自然能成為一位了不起的學習者。

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「釋放孩子的愛玩天性」