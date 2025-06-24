科學課程指引出爐小一小二計平時分無考試　高小考試比例可達8成

教育局近日公布最新《科學（小一至小六）課程指引》，列明由2025/26學年起分階段推行小學科學科，並建議各級的評估安排。當中，小一及小二級建議完全不設筆試，學生表現只以平時分作評估。到了小五及小六，則可按學校情況將考試比重提高至八成。



教育局在課程指引中指出，開設小學科學科的緣由是配合國家「科教興國」的方向，從小啟迪學生的創意和科學潛能，培育未來科研和創科人才，並且透過「動手動腦」的STEAM學習活動，培養學生的科學素養。另外，推行小學科學科能完善中小學階段科學教育的銜接，配合整體小學教育發展。

小一小二不設紙筆考試 只用平時分評量

新指引強調，整全的科學學習包括知識和理解、技能、價值觀和態度。學校應該為學生創造探索和實驗的空間，並培養學生對科學現象的興趣，而非局限於傳統的紙筆評估。

課程指引建議，學校應盡量避免採用紙筆考試的形式評核一、二年級學生的學習表現，宜改以平時分評量。「平時分」的項目可以包括口頭匯報、科學日誌、學習歷程檔案、專題式學習、實作評估等活動，著重學生的探究過程與主動學習表現。

圖為課程結構的組成部分。科學（小一至小六）課程的架構由三個互有關聯的部分組成，包括學習目標、課程重點及課程的必須學習內容。（《科學（小一至小六）課程指引》）

高年級考試比例逐漸提高

根據指引，學生升上三、四年級後，學校可按實際情況逐漸加入紙筆考試的比例；五、六年級因涉及呈分試，教育局建議校內評核中，考試比重可達8成，平時分則不多於2成。

．一年級至二年級：建議只設平時分，不設紙筆考試

．三年級至四年級：建議考試與平時分各佔約4至6成

．五年級至六年級：建議考試佔最多8成，平時分最多2成

（AI生成）

教師學生可用GenAI輔助教學與學習

教師能運用生成式人工智能（Generative AI，簡稱GenAI），從教學設計與學生支援兩方面提升學與教效能，例如設計教案、教學簡報、學與教資源、評估項目等，減輕工作量。圖像生成工具亦可用來製作教學插圖、探究活動步驟圖、概念圖或模型示意圖，豐富課堂視覺元素。

在教師指導下，學生可以運用GenAI輔助學習，例如整理觀察紀錄、分析實驗數據、評估自己對科學課題的理解，讓學習更個性化。

為免讓學生過於依賴生成式人工智能，教育局指出教師須扮演引導與把關角色，包括審核AI內容的準確性，避免學生接觸錯誤或帶有偏見的資料。更重要的是，要防止學生過度依賴GenAI，應讓學生理解GenAI只是輔助學習工具之一，而非答案提供者。