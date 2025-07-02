荷花BB展2025｜第33屆國際嬰兒兒童用品博覽｜獨家門票優惠將開售

全城狂歡親子派對來襲，荷花集團將於2025年7月31日至8月3日，假香港會議展覽中心Hall 1舉辦「第33屆國際嬰兒、兒童用品博覽」。全港最大型BB展「荷花BB展」集合超過500個攤位，超多熱門嬰幼兒用品、奶粉、食品、外出用品、孕婦用品等你來搶購，優惠低至3折！現場還有超多免費贈品和熱門親子活動，讓你和小朋友一起享受無限購物樂趣！一個絕對不容錯過的親子派對，家長和小朋友都能夠盡情玩樂，到時不見不散！



| 博覽資訊 |

日期：2025年7月31至8月2日（10:00 am – 8:00 pm）

2025年8月3日（10:00 am – 7:00 pm）

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1

| 門票資訊 |

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一個能讓一家大細滿載而歸、流年忘返的親子盛事，你又怎能錯過？

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門票使用：

1. 小童門券只適用於3至12歲之小童使用

2. 於會場入口出示門券，即可進場

3. 任何影印本或影像均不會被接受

4. 每日展覽關閉前30分鐘終止入場

5. 門票一經確認及付款後，恕不作更改及退款

6. 每張門券可參加「博覽入場獎賞」一次，請到https://bit.ly/3XQwzVK 填妥資料，便可於博覽期間到「攤位ZA41」換領禮品一份。

7. 如購買「成人門票連博覽優惠券 (1本)」，博覽購物優惠券將於入口同時換領，並且不可於會場內重複購買博覽購物優惠券。

8. 如購買「成人入場券」，可憑門券於會場內詢問處購買一本博覽購物優惠券，一票只限購買一本。

9. 如購買「小童入場券」，小童門券不適用於購買博覽購物優惠券。

10. 如有任何爭議，荷花集團保留最終決定權。

如有查詢，請聯絡主辦機構荷花集團：

電話：2811 4522 / 電郵：info@eugenegroup.com.hk



進場流程：

(1) 打開由 寄出的訂單電郵, 標題: 你已成功報名 - 「荷花BB展 - 第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽 入場門票 + 購物優惠券｜9折早鳥優惠｜灣仔會展」 按 查看電子票 ， 並憑電子票入場。

(2) 預先下載「香港01」APP以確保進場過程暢順，按指示打開電子票，並向工作人員展示QR Code掃瞄進場。如客戶購買多於一張門票，只需向左滑動便可檢視其他門票。