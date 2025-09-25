孩童有鼻鼾、臉型歪！台牙醫讓他「原個蘋果」咬　3個月竟即痊癒

「你用了牙膏，基本上你就不會刷牙了！」台灣牙醫趙哲暘指出，市售牙膏因甜味劑與芳香劑會讓人口氣瞬間清新，反而讓人誤以為刷乾淨，降低真正刷牙的動機與效果。他更強調，「專業牙周病診所是禁止使用牙膏的」，呼籲大家改用清水刷牙，重建正確刷牙觀念。



原來不是刷牙不對，是你吃錯食物

人類其實原本不太需要刷牙？趙醫生指出，像北京猿人、草泥馬都因為「大塊咀嚼」，牙齒自然清潔、排列整齊。他呼籲家長讓孩子多吃塊狀原型食物如整顆蘋果、芭樂，啟動「咀嚼循環（chewing cycle）」，讓舌頭、臉頰與牙齒三方共同達成「自體清潔」，減少蛀牙與矯正需求。

吃太精緻＝臉型歪+打呼+滿口蛀牙

從小吃太多精緻食物，竟然會導致臉型歪、鼻塞、打鼾、牙齒不整齊？趙醫生指出，過度細軟飲食讓小朋友缺乏側向咀嚼，導致顎骨發育不全，甚至影響呼吸系統。他分享案例，孩子只靠「每天咬整顆蘋果」3個月，打鼾消失、臉型變正，蛀牙情況也大幅改善。

大人也要用兒童牙刷！這樣刷才對

大人別再用大頭牙刷了！趙醫生強調，牙刷頭越小越能深入牙縫，刷牙時應模仿「刷自己的臉」的力道，避免傷害牙齦。他建議「兩顆兩顆原地震動刷20下」，才刷得乾淨。針對死角與難刷區，還需搭配單束毛牙刷、牙線等工具，才能真正預防牙周病。

