兒童斜背水壺暗藏危機！男童跌倒重創須切胰臟　日揭14宗重傷事故

兒童安全 | 不少家長都會為子女選購斜背式的水壺，便於攜帶又可以隨時飲水。不過早前日本有醫療團體向政府提交建議書，要求政府正視問題，指這種水壺會為兒童帶來嚴重的安全風險。如果兒童在背著水壺時不慎跌倒，可能會造成內傷。



多宗斜背水壺撞擊致重傷案例

根據日本《讀賣新聞》報道，日本小兒外科學會與其他醫療團體，曾於去年6月向日本「兒童家庭廳」提交建議書，呼籲政府重視兒童在背著水壺奔跑時可能引發的安全風險。

建議書引用了自1980年代以來，有14宗兒童因水壺造成內傷的個案。傷者的年齡介乎5至11歲，有部分人要接受手術並住院超過一個月，當中受傷的部位包括十二指腸及脾臟等重要器官。

其中一個案例，是一名7歲男童在校內奔跑時跌倒，被斜背的水壺底部撞擊腹部。男童持續嘔吐並出現倦怠的症狀，送院後被診斷為創傷性胰臟受損，最終需切除一半胰臟與脾臟。

兒童容易在跌倒時，被斜背的水壺底部撞擊腹部導致內臟受傷。（讀賣新聞）

兒童易因撞擊導致內臟受傷

專家指出，兒童相較成人更容易跌倒，他們的手臂較短，難用手來支撐身體。而且兒童的皮膚較薄，肌肉和肋骨較柔軟，容易因水壺的撞擊導致內臟受傷。

日本有醫師指出，如果孩子跌倒後曾被水壺擊中腹部，家長應仔細觀察孩子的狀態。如果只是一般撞擊，疼痛會逐漸減輕；但如果是內臟受傷，疼痛會加劇。若孩子持續喊痛、臉色差、精神倦怠，家長應主動了解情況並及早求醫。

如果孩子跌倒後曾被水壺擊中腹部，家長應仔細觀察孩子的狀態並及早求醫。（photoAC）

日本政府與廠商共同呼籲

去年3月，日本的兒童家庭廳就此問題更新了《保護兒童免受意外傷害！意外事故預防手冊》，加入使用水壺的注意事項，例如建議將水壺放進書包、背著水壺時避免奔跑，以及玩耍前要先放下水壺。

日本的水壺製造商象印也在商品說明書加入提示，例如「盡量將水壺放入背包」、「避免將水壺放在腹前」、「玩耍時要先放下水壺」；另一間製造商虎牌亦提醒「斜背水壺時避免奔跑、運動與玩耍」。