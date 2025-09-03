曱甴捉極都有「水煙、蟑螂貼」也沒用！女生嚇到想搬屋網民急獻計

夏天是蟑螂活躍的季節，因為高溫潮濕的環境最適合牠們生長和繁殖。一名女網友發文，稱她的租屋處近兩個月非常多蟑螂，用水煙和貼膠帶都沒有用，讓她心態崩潰，產生了搬家的想法。對此，不少網友紛紛提供消滅蟑螂的技巧。



一名女網友在Dcard發文，表示她目前的租屋處住了兩個多月，自從夏天以來蟑螂大爆發，她前天半夜用水煙滅蟑螂，總共捕獲5隻蟑螂的屍體，並把能封的地方都用膠帶封上，連天花板都貼滿了膠帶，本以為終於可以安心睡覺，赫然發現牆壁又出現蟑螂的身影，讓她崩潰逃離租屋處。

事主表示，她後來又去買了水煙，又花了錢找地方過夜，但租屋處頻繁出現蟑螂讓她難以接受，產生了想要搬家的想法，崩潰尋求網友們的意見。

此文一出，不少網友提供滅蟑建議，包括使用「一點絕」和疏通水管：

．「用一點絕才對吧，一隻死了，其他吃屍體繼續死，整窩蟑螂殺光光，可以安靜兩三個月」

．「一點絕真的很神，妳可以抱點希望」

．「先用一點絕試試看，或是換到管線翻新過的租屋處，老舊管線就是很容易有一堆奇奇怪怪的蟲」

．「有時候蟑螂有可能是從排水管跑上來的」

．「水煙式弄個幾輪，還有生活習慣很重要，廚房能不用就不用，能在外面餐館內用就內用」



也有網友共鳴事主，分享類似經驗：

．「正常，我直接放棄租屋搬回老家，租屋被小蟑螂攻陷殺也殺不完，在租屋桌子吃飯吃到一半小蟑螂會出現在妳面前打招呼的那種程度」

．「很正常啊 ，以前租屋處冰箱發現強強蹤跡，我直接拔插頭不用了」

．「正常。剛出社會租比較便宜又鄰近菜市場，真的防不勝防，有天理智斷線就找房子搬家，此後十年換了3-4個租處」



