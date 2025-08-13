泳衣白、藍、灰色落水等同隱形！觀看比較圖就知「這3色較安全」
炎炎夏日，許多家長會帶着孩子前往泳池、海邊戲水消暑，但大多數人都不清楚泳衣顏色的選擇會影響水中安全，專家指出，泳衣顏色與水中能見度息息相關，其中以粉紅、橘色和紅色泳衣最為顯眼，有助於及時被發現；反之，白色、淺藍和灰色泳衣則容易在水中「隱形」，增加危險性。
台灣兒科醫師傑登近日在Facebook發文表示，根據不同顏色泳衣在泳池與天然水域的可見度比較，粉紅、橘色和紅色泳衣在水中非常顯眼，最容易被發現；相較之下，白色、淺藍和灰色泳衣在入水後幾乎隱形，大幅增加安全風險。
傑登指出：雖然白色泳衣在岸上相當醒目，但一進入水中幾乎完全消失，尤其在能見度有限的天然水域更容易造成安全隱憂，建議選擇紅包色或三角錐色系的泳衣，不僅顯眼，也能大幅提升及時被發現的機率，有助於救援行動。
傑登提醒：帶小孩到不熟悉的水域遊玩時，應避免輕易下水，監護時也不要滑手機，確保時刻注意孩子安全，年幼孩童更應穿着救生衣，將溺水風險降到最低，保障水中活動的安全。
美國國家防溺水聯盟執行主任卡奇馬奇（Adam Katchmarchi）也曾建議，不論任何年齡層，購買泳衣都應選擇明亮醒目的顏色，如黃色、橘色、亮綠色或霓虹色等，才能提高在水中的能見度，降低水上事故風險。
