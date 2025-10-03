別再說「不懂教不要生」！厭童風氣日盛　台醫反斥這些人雙重標準

台灣婦產科醫生蘇怡寧呼籲社會停止對育兒父母的苛責，別再說「不會教就不要生」。他指出，大人自己也曾哭鬧成長，憑甚麼對孩子零容忍？此言一出，引發許多家長共鳴，有人分享在公共場合哄孩子卻遭白眼，壓力如同被社會審判。網友也批評雙標現象，認為大人吵鬧能被包容，孩子哭兩聲就被放大檢視，呼籲台灣打造更友善的育兒環境。



「拜託喔，請不要隨便指責『別人不會教就不要生』，會講這種話的請先照照鏡子！」台灣婦產科醫生蘇怡寧近日在社交平台上語重心長地發文，回應對公共場合中孩童哭鬧的批評聲音。他強調，這樣的說法不僅情緒化，也反映出社會對育兒的不友善與冷漠。

蘇怡寧直言，經常講這種話的人，第一個被罵到的其實就是自己的父母。他反問：「不然你自己是有多長進？你爸媽是把你教得多好嗎？」並指出，即使是那些如今看似成熟的大人，也曾經是會哭鬧、情緒失控的小孩。

「你有沒有問過你爸媽？你小時候都沒哭過嗎？」

他進一步提到，若按照「會哭鬧＝爸媽不會教」的邏輯，那麼過去我們每一個人只要曾經哭過、鬧過、不聽話過，都不應該被生下來。「請你回去問問你爸媽，你小時候是不是從來沒哭過？沒有賴過床？沒有在公共場合情緒失控過？如果有，那你爸媽是不是也『不該生你』？」蘇怡寧犀利反問。

他感慨地說，有些大人自己長大了，選擇性不去理會他人、不顧公共空間的秩序，卻對小孩的情緒零容忍，「你自己都不鳥別人了，憑什麼覺得小孩會聽話聽到底？」

家長心聲：在台灣帶孩子，常常像在接受社會審判

這篇貼文引起許多家長的共鳴。有媽媽留言：「我在百貨公司廁所裏哄哭的孩子，外面就有人說『現在的爸媽都不會教』，我當場真的快崩潰。」另一位爸爸則分享：「孩子睡不飽、肚子餓，在車上哭鬧，我還沒開口安撫，就先被路人翻白眼。難道我努力的育兒只剩下『被檢討』？」

不少家長也提到，他們在公共場合經常背負「恐龍家長」的標籤，但事實上他們一直努力管教，只是孩子有情緒、有狀況，是難以百分之百掌控的。「有些人連大人自己都管不好了，卻要求爸媽讓小孩完全靜音，這合理嗎？」一位家有過動症兒童的媽媽這樣說。

網友反思：大人吵鬧時可以被包容，孩子哭一聲就被放大檢視

除了家長，也有不少網友表示支持蘇怡寧的觀點：「台灣的育兒環境真的本來就很不友善，再加上少數不負責任的家長，導致連認真管教的爸媽也被牽連」、「很多人可以接受大人在咖啡廳高談闊論、外放影片不戴耳機，卻對小孩哭鬧零容忍，真的很雙標。」

有網友補充：「一個小孩哭兩聲，全場都在看，但大人吵架講電話卻沒人敢出聲，社會對孩子就是更不寬容。」

蘇怡寧最後無奈表示：「拜託，請給台灣一個友善的育兒環境好嗎？」他相信多一點包容與理解，不該是難事，但現實卻總是令人失望。「多一點耐心、多一點同理，其實不是為了孩子，而是為了我們這個社會的未來。」

「但好像真的很難，算了，就醬。」他語帶無奈地寫下這句話，卻也道出了許多父母心中說不出口的疲憊與無力。

