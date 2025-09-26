研究揭幼兒體內含96種化學物　或損荷爾蒙大腦發育必知5預防方法

嬰幼兒常在家中到處爬，看到甚麼東西都想放進口裡咬，而愛吸吮手指，日積月累，可能會接觸不少潛藏在家中的化學物。最近美國加州大學戴維斯分校刊登了一項研究，發現許多2至4歲的幼兒，尿液中含有多達96種的化學物質，當中包括許多不受監管的有害物質。以下整理了研究內容，以及5個減低風險的方法。



幼兒尿液檢驗出96種化學物質

美國加州大學戴維斯分校健康中心進行了一項研究，在全美國4個州抽查了201位2至4歲幼兒的尿液樣本，並進行檢測。研究結果早前已刊登於ScienceDaily，團隊在樣本中測出多達96種不同的化學物質，其中許多都是未受監管的有害物質。

研究發現，超過一半的幼兒的尿液樣本驗出48種化學物質；更有逾9成幼兒體內有34種物質，其中9種更是未被國家健康調查追蹤過。這些毒素包括塑化劑、農藥成分、阻燃劑及雙酚A代替品等。研究人員指出，這些物質或會影響幼童的荷爾蒙分泌，甚至可導致大腦發育紊亂。

年齡越小家庭排行越後 檢出濃度越高

研究亦發現部分群體的暴露風險較高。年齡越小的幼兒，體內檢出的化學物質濃度越高。而家庭中排行較後的幼兒，測到的含量也相對較高。另外，有部分幼兒體內的化學物濃度，更超過母親懷孕時的水平，代表他們0在出生後接觸了更多的毒素。

（Freepik）

5個實用對策減低風險

研究團隊呼籲，家長要提高警覺，從日常生活預防，以免讓這些有害物質危害幼兒的健康。團隊提供了5個實用對策，幫助家長減低孩子的接觸風險：

1.慎選塑膠產品：家長在購買塑膠產品時，應選擇不含鄰苯二甲酸酯（phthalates）、雙酚類（BPA及其替代品）的塑膠產品，日常也要盡量減少使用含有PVC (#3)、聚苯乙烯 (#6) 或標示 #7的容器。

2.保持家居清潔：多用濕布或HEPA吸塵器清理家中灰塵，以防幼兒吸入灰塵中殘留的阻燃劑、塑化劑。

3.保持通風：多開窗或使用HEPA過濾器，以免室內污染物累積。

4.注意食物安全：要徹底清洗蔬果，減少農藥殘留，盡量選擇有機食材。

5.日常勤洗手：助孩子養成勤洗手的習慣，尤其在進食前要洗手。