甲亢｜8歲女童情緒不穩失眠腹痛 元兇竟是日用品擾亂甲狀腺功能？

兒童安全｜亂選家居日用品隨時影響健康，近日，台灣一位醫師分享一宗真實個案，一名8歲女童出現情緒不穩、失眠、腹痛及專注力不足等症狀，檢查後發現竟是甲狀腺功能輕微亢進，而元兇竟然是家中兩樣日常用品。



台灣劉博仁醫師早前在社交平台專頁「劉博仁營養功能醫學專家」分享一宗個案，早前有位8歲女童求診，她這幾個月來情緒不穩、晚上難以入睡、經常腹痛，學校老師也反映女童上課時難以集中注意力。

身體檢查發現女童甲狀腺功能輕微亢進

於是，劉醫師為她安排了基本的身體檢查和抽血，結果發現女童的甲狀腺功能輕微亢進，這對年僅八歲的孩子實屬少見。劉醫師進一步為女童安排環境荷爾蒙的檢測。結果顯示，她的尿液中三氯沙（Triclosan）濃度明顯偏高，高於標準值9.9倍。

一名8歲女童出現情緒不穩、失眠、腹痛及專注力不足等症狀，檢查後發現竟是甲狀腺功能輕微亢進。（photoAC）

甲亢源頭竟來自這些日用品

劉醫師開始追查家中可能的三氯沙來源，結果發現女童每天使用好幾次的漱口水含有三氯沙，牙膏也含有三氯沙。他懷疑這些產品就是造成女童體內三氯沙濃度偏高的源頭。

後來女童停止使用含三氯沙的產品，兩個月後她的甲狀腺功能有明顯改善。她的睡眠變好了，情緒也穩定許多。劉醫師指雖然不能完全證明這一切都是由三氯沙引起，但這樣的轉變說明了：生活中微小的選擇，真的會影響健康。

三氯沙常見於以下日常用品

三氯沙（Triclosan）是一種人工合成的抗菌劑，自1970年代以來被廣泛添加在日常用品中，包括：

• 抗菌牙膏、漱口水

• 抗菌洗手乳、香皂

• 沐浴乳、洗面乳

• 某些抗菌衣物、鞋墊

• 塑膠砧板、餐具、玩具等產品

劉醫師指三氯沙的主要功能是抑制細菌生長，但近年的研究逐漸發現，這種物質可能干擾人體的內分泌系統，尤其是甲狀腺功能。

三氯沙的主要功能是抑制細菌生長，但近年的研究逐漸發現，這種物質可能干擾人體的內分泌系統，尤其是甲狀腺功能。（Freepik）

他引述2022年發表在《Frontiers in Endocrinology》的系統性回顧，指三氯沙可能影響甲狀腺素（T4）與促甲狀腺激素（TSH）的濃度，進而導致甲狀腺功能異常，尤其是在兒童與青少年身上風險更高，因為他們的內分泌系統尚未穩定，對外來化學物質的影響更加敏感。

另外，動物實驗也發現，三氯沙可能改變腸道菌相、影響神經發展，甚至有跨代影響的可能。雖然目前人體研究尚未完全定論，但應避免長期大量接觸三氯沙。

4大建議預防吸入三氯沙

1. 看清楚成分標示：在購買個人清潔用品時，應習慣先查閱成分表，建議避開含Triclosan（三氯沙）、Triclocarban（三氯卡班，類似物）的產品。

2. 不一定要用抗菌產品：對於一般人來說，肥皂與清水就足以洗淨手部與皮膚，不需要額外使用標榜抗菌的產品。美國FDA早在2016年就禁止將三氯沙加入抗菌洗手液中，因為「沒有證據證明它比肥皂更有效，卻可能有健康風險」。

3. 幫助孩子減少暴露：對家中有小孩的家庭，建議選擇「無添加抗菌劑」的兒童牙膏與洗手用品，並避免使用抗菌衣物或塑膠餐具等非必要產品。

4. 自然與健康的生活方式：飲食均衡、睡眠充足、適度運動，是支持孩子內分泌健康最好的方式。與其依賴「抗菌」商品，不如回歸基本生活習慣，減少接觸多餘的化學物質。

資料來源：Facebook@劉博仁營養功能醫學專家