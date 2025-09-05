張頴康麥雅緻曬溫馨合照 大女二仔讀熱門直資學校 錄取率僅3%

熱門直資學校｜張頴康和麥雅緻兩人於2012年結婚，婚後育有三名子女大女「小豆花」、二仔「小豆」和細仔「小蛋黃」，一直被視為圈中公認的模範夫妻，兩人都不時在社交平台上分享一家人的生活寫照。日前（1日）開學日，兩人分享合照接送小朋友上學，相中同時透露出子女就讀的學校。



張頴康和麥雅緻結婚後育有三名子女，日前（1日）為閞學的大日子，夫妻二人大曬與子女的溫馨生活照，表示於一大清早便接送了3個小朋友上學，更留言道「各位爸爸媽媽，我哋終於捱過咗個暑假嘞！」以表示對暑假結束的興奮之情。

從相中可見到3個子女身穿校服的模樣，夫妻二人亦同樣趁著開學日祝福各位莘莘學子繼續努力，學有所成！ 而從照片中可見，大女「小豆花」和二仔「小豆」均就讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，而細仔「小蛋黃」則就讀東華三院文頴怡幼稚園。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學為全港首間由大學開辦的附屬學校。該校於2006年創校，秉承香港浸會大學的教育使命，以基督精神為基礎，致力為學生提供優質教育，結合中西文化，發展學生潛質，陶冶情操，明辨是非，貢獻社稷，實踐「全人為本，學子為先」的教育理念。每年吸引超過5000人報名爭奪僅150個小一學位，錄取率僅3%，競爭極為激烈。參考2025-2026學年學費，本地課程及國際課程學費分別為全年港幣$44,800 及 $50,320，分10期繳交。

東華三院文頴怡幼稚園

東華三院文頴怡幼稚園以多元化的教學策略，主題教學、繪本教學、小組教學、設計活動、聲情教學、戲劇教學、資訊科技教學等。透過不同的探索活動，激發幼兒學習興趣，上午班和下午班都是免學費，全日班全年學費為$8,430，分10期繳交。