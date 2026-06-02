小學考試｜學生考試貼題溫習策略　每天練習5分鐘　準確率高達85%

編按：孩子每在做功課或溫習時，會有專注力不足的狀況嗎？以下是節錄自《其實考試可以好easy》一書的內容，跟着作者推薦的方法，每天抽5分鐘跟孩子練習，或許就會讓他們變得較易專心學習及做事呢！



考試貼題準確率高達85%的溫習策略

在溫習前，我們需要清晰地掌握到不同科目的考核模式，讓自己在溫習前熟悉且了解考卷的形式、考核內容範圍、考卷每部分所佔的分數、試卷中常見的題型，以及所需要溫習的內容（新學年所學習到的課文 + 已有知識）。當你已能把上述所列舉出來的部分掌握得「滾瓜爛熟」，你便能有高達85% 的準確率預測到老師出卷的題目題形和題目內容了。（筆者（寶寶老師）在過往數年間與不同學生溫習時，已出現了不下數百次成功預測到學校老師出題的形式和內容了。）

學生考試貼題溫習策略（AI生成圖片）

以下之科目考試溫習策略以香港大部分小學的考試形式為例：

中國語文科

相信中國語文科最令人聞風喪膽的除了是閱讀理解之外，還有寫作的部分，尤其到了中學的階段，中國語文科的試卷便只集中在閱讀理解卷和寫作卷（佔整科分數比重最多的一項），因此，在掌握寫作方面變成了學生必須學好的考試技巧之一。加上，有部分有讀寫障礙的學生在認字、理解句子意思上也有一定困難，因此在溫習時，建議千萬不要靠死背字詞、不停地抄寫等，相反更需要注重學生能否掌握字詞所表達的意思才是取分的致勝關鍵。

拆分需要考核的內容進行溫習

中國語文卷一般小學分為四份卷：讀本卷、寫作卷、聆聽卷、說話卷等，每份卷所佔的整科比重各有不同，當中以讀本卷佔分最多，其次是寫作卷。

讀本卷一般考核的內容部分：

• 課文的詞語（不供詞填充，佔10-18 分）

• 成語（成語填充，佔8-10 分）

• 作句（佔4-8 分）

• 連接詞／句式／語文知識應用（各佔6-8 分）

• 標點符號（佔10 分）

• 閱讀理解（佔45-55 分）



寫作卷一般考核的內容部分：

初小（小一至三），一般一篇文章，多與讀本卷一起考核

• 看圖寫作

• 短文寫作



高小（小四至小六），一般兩篇文章

• 一篇實用文（日記／便條／書信／賀卡）

• 一篇記敘文（記事）／記敘描寫文（遊記）／人物描寫文



讀本卷高效備戰方法

不供詞填充

• 多為考試範圍所列明的課文詞語、成語等

• 熟知字詞的意思、用法、寫法

• 建議可把部首、部件用不同顏色拆開，讓有讀寫障礙的學生溫習更得心應手

• 可以把考核的詞語造句，更利於掌握應用



溫習中文詞語句式（紅出版集團授權使用）

閱讀理解

• 不同文章體裁的內容結構（例如：記敘文：記述完整的事情／說明文：介紹事物的特點／議論文：論述個人的見解和看法）

• 掌握圈住題目／選項的關鍵字的技巧

• 掌握快速閱讀技巧（從文章中找出與題目相關的字眼）

• 掌握長問答的答題取分點：需要從文章中找出相關例子作說明



標點符號應用

• 了解不同標點符號的用法和應用

• 做練習時，宜讀一次文字

• 了解內容意思才選用適合的標點符號



重組句子

• 了解不同的句子結構

例如：時間 + 人物 + 地點 + 事情（四素句）

• 了解不同句式的應用

例如：因果關係句、設問句、反問句

• 在句子上先寫上數字，讀一次句子是否通順



修辭手法

• 了解不同的修辭手法應用

例如：比喻、擬人法、排比句

• 不同修辭手法的關鍵字眼

例如：明喻句中的喻詞：像、似的、好像、如

擬人法：將物當作人來寫



連接詞

• 了解不同的句式（課文中會有出現的）

• 掌握句子與句子之間的關聯關係

• 了解句子所表達的意思



寫作卷高效備戰方法：

• 了解題目的要求和關鍵字眼

• 掌握不同文體的內容結構

• 下筆前先用5 分鐘簡單構思文章的內容扼要Mind Map

• 掌握不同的寫作手法、優美字句（例：不同的修辭手法、人物描寫手法等）



寫作內容大綱Mind Map 圖（紅出版集團授權使用）

英國語文科

英國語文科的考核通常集中在閱讀理解的部分，考試卷中此部分也是佔分最高的部分，主要也是考驗學生能否理解文章內容的意思。平日如學生對英文感到恐懼，可以嘗試在問題中找出與文章中出現句式一模一樣的字句，再從中嘗試推測找出答案。另外，亦需要掌握不同時態（Tenses）的應用和課文內教授的文法（Grammar）句式，基本上在小學的階段，試卷大部分考核的內容也是圍繞課文中出現的句式應用。

拆分需要考核的內容進行溫習

英國語文卷一般小學分為三份卷：閱讀卷（包含寫作部分）、聆聽卷、說話卷等，每份卷所佔的整科比重各有不同，當中以閱讀卷佔分最多。

閱讀卷一般考核的內容部分：

• 課文的詞語（供詞／不供詞填充：10-12 分）

• 閱讀理解（2-3 篇：45-55 分）

• Tenses（10-12 分）

• 文法句式應用（Grammar）（8-10 分）

• Proof-reading（10 分）

• 作文（20 分）



英國語文科的高效備戰方法

1. 掌握不同時態（Tenses）的應用

一般小學的英文課程教授Tenses 的年級（部分學校因應不同英文教科書出版社會有所不同）：

• Simple Present Tense（小一、二）

• Present Continuous Tense（小三上學期）

• Simple Future Tense（小三下學期／小四上學期）

• Simple Past Tense（小五上學期）

• Past Continuous Tense（小五下學期）

• Present Perfect Tense（小六）



Tenses 應用的考核題型：

Fill in the blanks

• 句式：改寫句子

• 段落：Mix tenses



Proof-reading（找錯處，更正）

• 句子

• 段落



寫作

• 多為Past tense 時態

• 寫作時需小心避免動詞的時態不正確而被扣分



掌握Tenses 應用的有效方法：

• 熟習每種Tenses 的應用情況（何時用／時間性）

• 掌握出現的關鍵時間字眼（如：Yesterday, yet, always）

• 熟習句式中Verb 轉變（如：eat, ate）

• 溫習課本中的Language / grammar focus 部分



2. 課文中不同英文Grammar 句式的應用

常見的考核題型：

• 改寫句子

• 看圖作句

• Fill in the blanks



掌握不同英文Grammar 句式應用的方法：

• 溫習課文中Language focus 部分

• 熟習句式應用的方法

• 抽出不同的句子做練習



3. 閱讀理解（Reading Comprehension）

考核題型：

• 多數與考試範圍的課文主題相關

• 不同的文體（日記／宣傳單張／ Email……）

• MC選擇題

• True / False 問題

• 長問答（Long questions）

• Fill in the blanks（find one word from the reading materials）



提升Reading Comprehension 答題準確度：

• 掌握題目的關鍵字

• 快速閱讀的技巧

• 答題時留意Tense 和Verbs 的轉變



4. 寫作Writing

考核題型：

• 多數為看圖作文

• 三格圖畫加一格問號（自行創作結局）

• 主題寫作（部分小學考試會有此題型）

• 主要考核學生的寫作內容結構、詞彙量、句式運用等



高效提升寫作取分技巧的要點：

• 掌握基本的完整句子寫法，eg. Subject + Verb + Object + Time phrase

• 描寫人物的反應／情緒詞彙（如：excited, mad, disappointed, etc.）

• 事情發生次序的詞彙（First, then, next, suddenly, etc.）

• 通常寫作的主題也是圍繞課文的內容主題，溫習相關的詞語



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數學科的高效備戰方法

對部分學生而言，數學科的考試溫習方式比起語文科更要簡單直接得多，數學考試主要考核該年級的課題，同時涵蓋過往學科知識。數學知識與運算技巧具累積性，例如，未熟練乘數表會影響後續分數運算的學習。因此，建議數學基礎較弱的學生利用長假期針對薄弱課題複習，特別是以下香港小學呈分試常見的高頻課題：

• 分數四則（尤其乘除應用）

• 小數乘法

• 容量和體積

• 立體圖形

• 周界、面積



提升數學解題和運算能力的方法

• 掌握文字題的關鍵字（如：A 比B 多／小；共有；減去等字眼）

• 習慣列式前，先整理題目的數據（如cm 與m 的轉換，ml 與L 的轉換）

• 學會畫圖解題（如畫棒條、圖形表示數量等）

• 習慣每日做5 題數（運算／文字應用題）

• 熟練乘數表（數字之間的關係很重要！）



常識科的高效備戰方法

常識科主要考核的是學生對所學課題的理解和應用，因此只靠死記硬背課文總結並不能令你在考試時取得高分，相反更因為考核的課題太多而浪費不必要的時間在背誦上。有效的溫習方式應是整理課文的焦點內容，並將課與課之間相關的知識整理成知識網，充分地理解課文中教授的內容，才能在考試中應用出來。

小學常識考試常見的考核內容：

• 不供詞填充

• 選擇題

• 配對題

• 是非對錯題

• 排序題

• 情景

• 時事題



不供詞填充的高效備戰方法：

• 抽取課文中內容做題

• 抽取詞語出來熟習寫法



高效整理課文內容的技巧

因為常識科的教學內容多而鬆散，教科書中不乏加入日常生活中的圖例和插畫練習，目的是讓學生更容易掌理課文的教學內容，但卻導致學生在溫習時，經常會被書中的圖片或插畫分散了學習焦點。為了讓學習更聚焦，以及將有關聯的課題概念連繫在一起，筆者喜愛與學生應用Mind Map 筆記法來整理課文的內容，不但能夠把課文中的學習重點抽出來，更能掌握答題取分的關鍵字眼，而且在繪畫Mind Map 溫習筆記的過程中，學生可再把課文內容消化一次，加深認識，從而提升記憶力。

常識科Mind Map 圖（紅出版集團授權使用）

常識科溫習相（紅出版集團授權使用）

整理課文內容的技巧：

• 先掌握每課課文中的焦點內容（通常在課文的標題中可找到）

• 整理課文的內容（課文之間有否關聯性）

• 作業內的題目是很好的溫習方向



預測情景題考核題型的技巧：

• 通常是與日常生活有關的課題

• 有機會是幾課結合一起出題

• 需要結合題目中出現的情景作答



預測時事題的題目技巧：

• 一般是考試前一個月的時事

• 主要溫習有關香港的時事題／國際盛事（如奧運）



小結：複習的真正意義

有效的複習不僅是一種學習技能，更是一種生活能力。它教會學童如何規劃、執行和調整，這些都是未來成功的關鍵因素。正如教育心理學家Carol Dweck 所言：「最有價值的技能不是知識本身，而是獲取知識的能力。」（Dweck, 2006）。通過掌握高效的複習方法，學童不僅能在考試中取得好成績，更能培養終身學習的能力。

給家長和學生的溫馨提示

• 過程大於結果：讚賞每一項努力和進步，而非僅看分數

• 保持好奇心：將學習與日常生活和興趣連結

• 健康第一：確保充足的睡眠、適量運動和均衡飲食

• 循序漸進：改變需要時間，從小項目開始作改變

• 共同學習：家長感以身作則，與孩子一起學習成長



複習不是一場孤獨的戰役，而是家庭共同的旅程。當孩子感受到家長的支持和理解，他們不僅能在學業上取得進步，更能建立自信和成就感，為未來的挑戰做好準備。

《其實考試可以好easy！》（紅出版集團授權使用）

書名：《其實考試可以好easy！》

作者：生命動力培訓及輔導有限公司創辦人、資深應用心理學及正向心理學培訓導師、香港註冊社工、資深生命教育工作者、心靈勵志及親子教育書籍作家 a.k.a. 香港親子共學平台召集人及聯合發起人、香港基督教輔導學院客席講師



【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】