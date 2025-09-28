精神科醫生籲勿讓孩子過早接觸螢幕　恐致大腦發展失衡增抑鬱風險

在人人手持幾部電子產品的年代，不少小朋友在年幼時已經開始接觸電話、平板等電子產品，家長可能會讓孩子每天固定用一段時間。很多人以為，只要好好篩選孩子觀看或遊玩的內容，就不會有太大的負面影響。不過最近著名精神科醫生Dr. Daniel Amen卻持相反的意見，認為不管看甚麼內容，只要讓孩子太早接觸電子產品就是弊多於利。



沉迷電子遊戲或致大腦發展失衡

Dr. Daniel Amen最近在一個Podcast節目作來賓，分享對孩子使用電子產品的看法。他指出人類的神經系統，本來是為了進行各種動作而進化的，而沉迷電子遊戲，會令孩子減少做這些動作，反而大部分時間都只是用拇指來滑螢幕，結果令大腦中負責控制拇指的區域不斷擴張，就像猴子一樣。這代表孩子的大腦發展失衡，似乎像是在「倒退」，並強調這對孩子來說是一場災難。

奪走孩子專注力 增加抑鬱症風險

Dr. Daniel Amen認為，家長應該讓孩子遠離任何螢幕，盡可能地拖延這件事，越久越好，不要讓他們過早接觸電子產品。他指出電子產品會奪走孩子的專注力。雖然家長可以在孩子使用電子產品時休息，但代價卻是增加他們罹患抑鬱症的風險。

不少網絡上的內容，都是為了觸發大腦的多巴胺反應而設計，會讓人容易上癮。他分享指他有五個孫子，他的第一個孫子在九個月大時，就對手提電話上癮，每次見面都會向他索取電話。他認為這現象很誇張，幸好最後孫子的父母終於明白電子產品對孩子的影響。

家長應該讓孩子遠離任何螢幕，盡可能地拖延這件事，越久越好，不要讓他們過早接觸電子產品。（Freepik）

只觀看純教育內容是否有益？

接著，主持就問了不少父母都想知道的問題。主持表示自己會讓孩子觀看有益的內容，例如語言治療師的影片，而孩子的確獲益良多，學懂了很多詞彙。那麼在用作教育、沒有花俏影片刺激的情況下，孩子能否接觸這些電子產品呢？

Dr. Daniel Amen認為，即使是這些有益的內容，仍然對孩子有不良影響。他指出所有的神經科學研究，都顯示螢幕時間對孩子沒有好處。這些教育性影片，看似能讓孩子學會不同知識，但這樣的刺激，仍會影響孩子的大腦發展。

3歲仍然太早 可影響大腦發展

他強調，美國兒科學會已建議不應在3歲前讓孩子使用螢幕，而他認為「3歲」仍然太早了。孩子的大腦正在發展，如果習慣依賴螢幕帶來的強烈刺激，將會影響他們的專注力發展。