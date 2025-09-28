港爸盤點幼稚園4年支出77萬　稱教育健康最值得投資網民：唔敢計

相信家長經常都會聽到別人說，在香港養一個小孩要數百萬。近年的調查更指出，養育一名小孩至22歲要600萬才足夠。即使「窮有窮養」，但相信不少家長都認同，有小孩之後的支出的確增加不少。最近有港爸在網上發文，分享孩子從幼兒班讀到幼稚園的支出，花費巨大，但令不少家長深感共鳴，認為養育小孩的確不容易。



一位港爸在社交平台分享，孩子的4年幼稚園生活終於告一段落。他特意計算了這4年間與教育相關的花費，做了一個總結，由於孩子就讀的是私立幼稚園，所以他們一家早就預料到會有這些支出。

幼稚園4年支出盤點

學費：

學前班（PN）：$7,500 X 12 = $90,000

3年幼稚園（K1-K3）：$7,200 X 36 = $259,200

學費總支出：$349,200

交通：

學前班到幼稚園（PN-K3）：$1,500 X 48 = $72,000

校服：

學前班到幼稚園（PN-K3）：

．夏季校服 $500 X 2套 X 4 = $4,000

．冬季校服 $800 X 2套 X 4 = $6,400

．皮鞋、運動鞋 X 4 = $3,200

校服總支出：$13,600

學校雜費：

學前班（PN）$2,200 X 2 = $4,400

3年幼稚園（K1-K3）$2500 X 2 X 3 = $15,000

學校雜費總支出：$19,400

課外活動：

幼稚園低班（K1）：$80,000

幼稚園中班（K2）：$130,000

幼稚園高班（K3）：$50,000

課外活動總支出：$260,000

小學報名費及留位費：$10,000

課外書籍教材：

學前班到幼稚園（PN-K3）：$50,000

4年教育相關花費共$774,200

4年的教育開支加起來超過77萬港元，令人驚訝要為子女提供優質的教育資源，成本相當很高。不過，留言區有不少家長認為這屬於合理範圍，甚至有人笑言自己「唔敢計」在孩子身上花了多少教育費用。

另外也有人擔心，萬一家長為孩子付出了大量資源，孩子卻未能考入心儀的小學，恐怕家長會失望。不過這位港爸就直言，這些投資的確沒有保證，但他相信人生最值得投資的兩樣東西，就是教育和健康。

雖然孩子可能未必按父母預想的路線前進，但至少有一個好的起點和機會。很多家長亦抱着這樣的信念，決心為子女提供最好的資源。不少網民亦紛紛留言，分享孩子的教育支出：

「睇完你條數，我自己都計一計，齋學費都454xxx，未計興趣班，但換黎佢一口流利英語兼睇咩英文字都識讀。我覺得洗得好開心，可能自己無乜讀書，所以好落本係自己個仔到。」



「當年記得為左讓大仔早啲攪好reading, writing，上拼音班1:1，一堂已經900，未計佢太怕羞，參加唔同既話劇、運動班，同埋學術，高峯時真係萬5一個月⋯不過因為讀劵幼，加上又唔係target神校，所以最後學術都夠用到小二，算有得著⋯」



「樓主加油，我個仔都差唔多」

