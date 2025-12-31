免費教材｜升小一必學基礎運算與數字規律　建立數感與邏輯思維

免費教材下載｜數字和計算就是最直接的抽象思維訓練。數學與小朋友的生活息息相關，小朋友從幼稚園升小一，不再是數數字，而是變成更有系統的學習環境，要有一定的專注力，並有理解抽象概念的能力。家長可從日常生活中透過豐富的教材為孩子打好數學的基礎。



數學是生活必需的技能

小朋友從幼稚園階段就開始學數1至20的數字，甚至學加減法，這是最基本的數學能力。當他們多練習基本加減數，熟練後就能快手計數，到之後要應付小學的進位、借位概念也容易得多。

此外，看時鐘並將鐘表內容翻譯成數字，再配合生活日程也是必備的能力。當小朋友懂得讀時鐘就可以學習自理，也開始有「行程」的概念。

訓練思維能力 學習找出規律解題

數學練習可以訓練孩子找出規律，訓練解決問題的能力。他們可以透過加減法、時間或跳數練習，學習整理思路，日常中習慣先觀察、再推理、最後找出答案。解難的過程會令他們集中專意力，同時理解解難要保持冷靜，才可以有效地找出答案，漸漸地就能強化他們的思維、邏輯能力。

小朋友從幼稚園升小一，不再是數數字，而是變成更有系統的學習環境，要有一定的專注力，並有理解抽象概念的能力。（Freepik）

培養數感與邏輯 做好小學數學基本功

升小一的小朋友多做基礎的數學練習，可以培養數感，即是他們對數字大小、次序、規律的敏感度。有了這個基本的能力，到升小學後才可以更快地理解數學，而非死背答案。另外，加減法、跳數等題目也會幫助他們建立邏輯思維，遇到問題時會懂得按步驟處理。基礎數感與邏輯思維都是小學數學的起點，亦是日後學習分數、乘除法的基礎能力。

教材預覽

家長教學提示

孩子在學習每個數字時，其實都是在認識數字背後的規律和關係。只要搞清潔背後的原理，數字對他們來說就不再是抽象的概念。家長可以多用實物陪孩子練習，讓他們「見到」、「數到」，最後才寫出不同算式的句子，例如加減法，就能進一步鞏固理解。

另外在做一些與日常有關的練習時，例如時鐘、重量等，都可以配合實物講解，讓孩子知道這些知識其實與生活相關，不只是工作紙上的題目。