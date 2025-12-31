免費教材｜中英文詞彙是語言學習起點　升小要建立文法及表達基礎

免費教材下載｜孩子學習中文、英文，都是由詞彙學起。單字就像積木一樣，只要夠多就可以砌成不同的建築，他們懂得的詞彙夠多，才可以組成不同的句子。之後才可以看書、寫文章。孩子由幼稚園升上小一，應多學習不同功能的詞彙，逐步訓練他們的語言能力。



詞彙能幫助表達想法和理解事物

很多人都以為學習詞彙就是為了「認字」，但其實作用遠比想像中多。詞彙是孩子用來表達和思考的重要工具，當他們認識不同的字詞，例如名詞、動詞，他們在日常中接觸到相關的事物時，就能將「概念」與「實際事物和動作」連結。不同的詞彙就像他們腦內的資料庫，當他們認識的詞彙越多，就越能靈活表達。

詞彙是學習文法的基礎

此外，詞彙也是學習文法的基礎。例如中文會用量詞加數字來表達數量，；英文除了量詞之外，主要靠複數變化。當孩子理解要在正確位置加上量詞、複數尾音或者介詞等詞彙，就會更容易掌握語序同句子結構，可以幫他們由單字慢慢過渡到完整句子，將來也能更易掌握文法。

懂得的詞彙夠多，才可以組成不同的句子。之後才可以看書、寫文章。（Freepik）

推動語言能力 更容易掌握課文內容

詞彙學習屬於語義發展，即是孩子理解和運用詞語意思的能力。同時能推動表達性語言能力，幫助他們用詞語來清楚表達自己的想法。只要他們掌握更多詞彙，就不會因課文有幾個不懂的字而卡住，可以更容易理解內容，說話和寫作時也更得心應手。有了穩固的基礎，日後就可以靈活運用學過的字詞。

教材預覽

家長教學提示

家長平日可以多用不同的詞彙與孩子互動，例如見到不同的物件，都可以指著問小朋友：「知唔知呢個係咩呀？」、「呢個係咩形狀？」。平常說話提到物件或動作時，也可以中英文對照，例如「喺枱上呀，on the table」。這樣孩子就能潛而默化地學懂更多詞彙。