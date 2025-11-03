免費教材｜升小必做中英文書寫、標點訓練　提前適應小學寫作要求

免費教材下載｜不少家長都會擔心孩子升小一後「識唔識寫字」、「頂唔頂得順功課」。有不少幼稚園家長都分享過，子女的口說能力不錯，但要書寫就不知如何落筆。孩子在幼稚園時期，日常大多是畫畫、講故事，較少機會寫筆劃較多的字，甚至是句子。如果家長在孩子升小一前，能多陪伴他們做寫作練習，等於提前幫他們「熱身」，他們能更快適應新環境，打好書寫基礎。



訓練手部小肌肉 強化專注力和耐性

對孩子而言，升小一後最大的改變就是要常常動筆書寫。他們讀幼稚園時，只需畫畫、抄寫幾個字。不過升上小學後，就要學會閱讀和書寫完整句子，寫作時也要加入標點。在寫英文句子時，也要學會正確使用大寫字母。這些練習能讓孩子熟悉書寫的動作，訓練控制手部小肌肉，漸漸地建立正確的執筆姿勢和坐姿，長遠能有助他們書寫得更持久、更快。

此外，書寫練習也能訓練孩子的專注力。他們要記得句子的開頭要用大寫、停頓處要用逗號、句尾要有句號，也要學習文法規則。這些規則都是在訓練他們專注並留意細節，同時能養成遵守規則、自律的習慣，有助強化他們的耐性。

書寫規則都是在訓練他們專注並留意細節，同時能養成遵守規則、自律的習慣，有助強化他們的耐性。（Freepik）

發展早期讀寫能力

從教育角度而言，他們可以藉由訓練認字、書寫、以及小肌肉控制的練習，發展出早期的讀寫能力。早期讀寫能力包括了文字覺識、字母知識、文字概念等。只要他們在日常中多接觸文字、多書寫，長遠就能鞏固語文能力，能流暢地書寫句子。只要越早培養這些綜合能力，就能更早培養他們的自信心，日後也能更容易跟上課堂進度。

教材預覽

家長教學提示

孩子練習寫中文字時，家長可陪他們觀察字形結構，並請孩子用筆在字上畫線，將不同部分切開。只要他們習慣了在寫字時留意字形比例，慢慢就能寫得更整齊。在學習標點符號的用法時，可用日常生活例子作補充，例如指着書本中的句子，讓孩子找一找不同的標點符號，幫助孩子透過觀察理解標點的用法。