免費教材｜升小一必學時間規律生活自理　鞏固常識助適應校園生活

免費教材下載｜升小一後，小朋友要有基本的時間和日常規律概念，例如星期、月份、四季、天氣同節日等等。他們也會有明確的時間表和日常規律要遵守。這些抽象的時間概念與日常生活密不可分。



建立時間觀念 學習自理與規律生活

孩子應該在升小學前建立基本的時間觀念。當他們有星期和月份的概念，就可以有安排規律的日常，例如知道星期一要上學，星期六、日才是假期，或者7月至9月就是暑假，不用上學，而這段時間是夏天。這些概念能助他們建立時間感，開始學會計劃日常，不會因要遵守學校的時間表而感到手足無措。

認識自然規律 培養時間感與自理能力

當他們知道一年是有循環的，自然環境是隨著時間而變化，就不會覺得時間很抽象，有助他們建立時間規律。同時他們亦能學會因應天氣變化來照顧自己，例如落雨帶雨傘、天氣冷要穿外套，長遠能培養自理能力。

小朋友升小一後，校園生活會比以前忙碌，也會有明確的時間表和日常規律要遵守。他們要有基本的時間和日常規律概念，例如星期、月份、四季、天氣同節日等等。（Freepik）

促進概念與認知結構發展

這些學習都屬於概念發展，即是孩子將他們的生活經驗整理成系統性的知識，例如時間循環、季節變化等。這過程同時能促進他們的認知結構發展，助他們將零散的經驗組織起來，變成清晰的概念。日後進一步學習更抽象的科目，例如數學、科學時都會更容易掌握。

教材預覽

家長教學提示

家長平日可以多在對話時提及時間和天氣，例如問：「今日係星期幾？」、「今日天氣熱唔熱？」或者「再過兩個月就到中秋」，多引導他們思考時間是如何運作的。只要他們多聽多講，慢慢就能掌握時間循環，以及自然規律與時間的關係。只要多在對話時加上生活化的動作，如「冬天好凍要戴頸巾」，孩子自然會將詞語與實際的行為連結起來，學習字詞同時又能培養自理能力。