學生健康服務及學童牙科保健服務　家長需自行報網上名附登記步驟

衞生署轄下學生健康服務及學童牙科保健服務，於2025/2026學年開始全面推行「網上報名」，家長或監護人可以透過學校提供的專屬網上報名連結或二維碼報名參加，方便又快捷。以下整理了登記及繳費步驟，讓家長參加。



衞生署轄下的「學生健康服務」及「學童牙科保健服務」在本學年正式推行「網上報名」計劃，小學生的家長或監護人需於9月1至14日期間，透過網上平台提交報名表格。中學生家長則需在9月8至21日期間報名參加學生健康服務。

學生健康服務／學童牙科保健服務登記步驟

1.使用專屬報名二維碼／網址申請

家長必須使用由學校提供的專屬報名二維碼／網址，為子女遞交學生健康服務及學童牙科保健服務的網上報名。

如家長於遞交網上報名表格後需要修改當中內容，可使用相同的身分證明文件種類及身分證明文件號碼，重新填寫及遞交網上報名表格，內容以最新遞交的報名為準。

2.填寫個人資料

登入後，家長需填妥子女及家長的個人資料，包括子女的身份證明文件、出生日期、牙科編號、病歷記錄，以及家長的聯絡資料等。

3.短訊收取繳費通知

自十月起，家長將收到由“#DH-PAYMENT”發出的電話短訊繳費通知。家長收到該繳款通知後，應盡快經衞生署網站進入「衞生署電子收費平台」繳交所需費用。

符合資格的學生可免費參加學生健康服務；而參加學童牙科保健服務的學生須繳付費用港幣36元。如果非符合資格，則需繳付差額港幣799元。

