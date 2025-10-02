社交平台頻繁推送流產夭折內容　研究揭孕婦易網絡成癮加劇焦慮

在資訊科技發達的時代，我們很容易就能獲得需要的資訊，孕媽媽懷孕後，遇到甚麼問題，只要上網搜尋就找到大量資訊。不過，在容易得到資訊的同時，原來社交平台同時也在製造焦慮？近年就有不少研究表明，孕婦使用社交平台會帶來不少負面影響。



社交平台持續灌輸負面資訊 增加孕婦焦慮

根據《衛報》報導，最近一位受訪女士Kathryn Wheeler分享了孕期的經歷。懷孕初期，她會在社交平台瀏覽有關懷孕的資訊，而平台的演算法隨即就為她推送更多相關的內容，但不久之後，這些資訊就開始變得負面，甚至令她開始變得焦慮。

社交平台開始推送有關流產的內容，有不少影片都是曾流產的人分享自己的經歷，甚至有人拍攝自己得知嬰兒沒有心跳訊息的反應，更有不少嬰兒出生後身體有缺陷的內容。

Kathryn理解這些內容對某些人來說可能很有用，分享這些資訊的人也沒有錯。但是，演算法卻向可能懷孕的人針對性地提供這些資訊，持續灌輸恐懼，令他們越來越焦慮不安。

恐懼內容有效吸引注意力

於哈佛大學專門研究科技倫理的研究人員Dr. Christina Inge指出，社交平台的目標就是提高用戶的參與度，而恐懼的內容能強烈地吸引注意力，為平台增加收入。演算法一旦檢測到用戶可能懷孕，便會開始測試內容。例如只要用戶觀看了一段提及孕期擔憂的影片幾秒鐘，也會被解讀為感興趣。然後系統就會推送更多類似的內容。

Dr. Inge更表示，除了懷孕相關的內容，其實在不同話題上都會出現類似情況，即使嬰兒出生後，平台也可能會開始推送一些有關育兒焦慮的內容。如果平台沒有調整、沒有政府的介入，恐怕難以改善這情況。

恐懼的內容能強烈地吸引注意力，為平台增加收入。演算法一旦檢測到用戶可能懷孕，系統就會推送更多類似的內容。（Freepik）

社交平台對孕婦的負面影響

近年有不少研究都表明社交平台對孕婦有不少負面影響。去年的一項發表在《Midwifery》的研究發現，孕婦會花更多時間瀏覽社交平台，在懷孕中期更是達到高峰，而且有約10.5%孕婦符合「社交平台成癮」標準，會對生活造成負面影響。

另外婦產科醫生Dr. Nida Aftab也曾在《Cureus》醫學科學雜誌發表了一篇文章，總結了20多篇關於社交平台對孕婦造成的影響的研究：

．不同的平台上有很多缺乏科學根據的懷孕相關內容，誤導孕婦做不安全的行為，如在沒有專業人士監督的情況下在家分娩。

．社交平台上有不少孕期照片，會加劇身材比較，令孕婦的自尊感降低，增加焦慮感。

．過度使用社交平台的人焦慮評分較高，飲食習慣也較差，或擾亂運動規律，更可能導致睡眠障礙和情緒問題。

．使用社交平台的孕婦容易分享敏感的健康數據，當這些數據被利用後，可能會增加相關的個人化廣告，內容可能會利用孕婦的不安感，進而加劇壓力和焦慮。