基孔肯雅熱｜孕婦染病不僅是關節痛！或亦影響孩子言語、動作發展

中國基孔肯雅熱疫情（屈公病）持續蔓延，不僅令民眾心生恐慌，更牽動着孕婦及胎兒的健康命運。台灣的吳昌騰醫生提到，一項研究顯示基孔肯雅熱對孕婦及胎兒的影響遠超出想像，恐面臨語言、動作或學習發展遲緩的挑戰。



台灣林口長庚醫院兒童一般醫學科主診醫生吳昌騰在facebook專頁中發文提到，一項2025年4月發表於《Journal of Pediatrics》的研究報告，巴西研究團隊追蹤調查了感染基孔肯雅熱的孕婦及其子女，結果顯示病毒感染可能對胎兒發展造成嚴重衝擊。

研究發現，曾暴露於基孔肯雅熱病毒環境中的兒童，語言發展遲緩的比例高達20%，遠高於未曝露組的3%。更令人擔憂的是，這些兒童在動作及認知協調能力方面也明顯落後，約23%更在自閉症篩檢中呈現陽性結果。

研究團隊進一步指出，問題可能不僅僅在於病毒本身，更可能源於孕婦感染後產生的免疫反應。這種免疫反應可能會干擾子宮內環境，即便病毒未直接穿越胎盤，仍可能對胎兒大腦造成潛在傷害。值得注意的是，部分發展異常的兒童甚至未檢出病毒感染紀錄，凸顯了基孔肯雅熱對胎兒的複雜影響。

對於孕婦而言，懷孕晚期若出現病毒血症，垂直傳播風險將大幅提高。一旦發生，新生兒可能立即出現包括腦水腫、肌張力異常、吸吮困難及癲癇等急性神經症狀。長期來看，這些兒童未來更可能面臨語言、動作或學習發展遲緩的挑戰。

吳昌騰強調，基孔肯雅熱絕非僅僅是造成關節劇烈疼痛那麼簡單。對於孕婦、胎兒及新生兒等脆弱族群，其潛在影響可謂深遠。他呼籲民眾必須徹底落實防蚊措施，尤其是孕婦更應提高警覺，主動採取防護。

