中大研究：男性典型遊戲助訓練空間技能 提醒業界應注重性別差異

兒童發展｜挑選兒童玩具時，除了在安全性、耐用性及設計上的考量，大家會否同時考慮玩具的性別定位？玩具不僅是兒童的娛樂工具，更反映著社會對不同性別的期望。香港中文大學社會科學院副院長黃泓教授進行了一項橫跨達7年的性別研究「Toys Are Us 玩具造就你」，旨在研究玩具本身帶出的性格訊息及其對空間技能的影響，更向社會各方提醒在讓孩子選擇玩具時，應更注性別敏感度。



玩具性別定型問題根深柢固 男主攻空間應用 女主攻照顧型或幻想型玩具

聯合國兒童基金香港委員會一直提倡每日最少要讓兒童有1小時「自由遊戲」時間，有助兒童身心的全面發展，成為訓練空間與社交技能的場域與課程。不過，不論是遊戲或是玩具的本身，都帶有明顯的性別差異，不少玩具的設計更反映著社會對不同性別的期望。在男孩典型遊戲中，通常都是鼓勵用家空間技能的應用 、冒險、能力掌握及成就感 ，亦大多數更具攻擊性與競爭性。而女孩典型遊戲，通常展現出關懷與照顧的元素，同時強調美麗、童趣與幻想。

香港中文大學社會科學院副院長黃泓教授進行了一項橫跨達7年的性別研究「Toys Are Us 玩具造就你」。（資料圖片）

「Toys Are Us 玩具造就你」 研究兒童行為偏好及心像轉換能力

有研究曾指出男性在空間技能的表現會更為出色，當中原因或與男性從小便遊玩男孩典型遊戲有關。香港中文大學社會科學院副院長黃泓教授進行了一項研究「Toys Are Us 玩具造就你」，以橫跨7年的時間追蹤同一群組，記錄群組由幼稚園到青少年初期在選擇玩具的行為偏好及其心像轉換能力（即個體在心理上對物體進行旋轉、翻轉或變形的空間認知能力）。

男孩典型遊戲有助提升空間技能 對將來職業發展有直接連繫

「Toys Are Us 玩具造就你」於2014年至2015年期間共研究了644名5至6歲的香港小朋友，當中涉及研究小朋友玩遊戲的頻率、數量及類型，同時評估小朋友的心像轉換能力，並於2021年至2023年重新評估當年其中的210名兒童。研究發現，在遊戲偏好上參與男孩典型遊戲更高的兒童，在心像轉換能力中會有更好的表現，並能有效預測其長大後的心像轉換能力均有正向提升。

黃教授指出，此項研究的結果反映出遊戲對空間技能有長期影響，甚至影響其技能及職業發展。她舉例道，空間技能在所有年齡階段都能夠有力預測數學成就；而在空間思維方面表現優異的學生，亦有更高的可能選擇STEM相關科系，甚至有45%的STEM博士在高中階段的空間能力測驗中得分位於前4%，反映出空間技能與科學、科技、工程與數學（STEM）領域均呈有重要關聯。

兒童玩具隱含性別訊息 或多或少潛在影響對性別能力預期

男孩典型遊戲對空間技能存有正面的影響，不過在兒童玩具產業中，不少玩具的設計仍然帶出明顯的性別訊息。黃教授以「健達奇趣蛋」作例子，指出產品的本身便以區分成「男孩版」和「女孩版」對外銷售，看似提供了多項選擇給消費者，實際卻在無形中為性別劃上了標籤；而耳熟能詳的「LEGO®樂高」儘管設計出針對女性受眾的模型，以從中吸引更多的女性用家，但玩法仍然比起其他版本的模型更簡單容易，同樣突顯出玩具上存有的性別差異。

黃教授更舉例道，在現今比較常見的電子角色扮演遊戲中，男性角色一般被設計為隊伍中的戰鬥主力，而女性則多以輔助型角色為主。她藉此坦言，不論是玩具本身還是廣告、賣點，都隱含了許多性別訊息，當中或會潛移默化地傳達性別角色期待，影響兒童對職業、喜好、性格行為、能力的預期。

業界應注重性別敏感度 避免釋放與性別相關的信息

黃教授直言，近十年兒童玩具產業也逐漸作出改變，例如設計出專門針對女孩的空間型玩具、或是對視覺上的性別標籤進行調整，不過仍然建議兒童玩具在市場推廣中，應更加注重性別敏感度。

她同時提醒家長和教師，應該關注玩具選擇的特徵、孩子的空間技能。例如，在遊戲過程中使用空間語言，即與大小、 方向（左右）、關聯（上面、附近）有關的字詞，同時避免無形中發出與性別相關的信息（如：「女仔唔會砌模型」），更可以鼓勵男孩女孩一同遊玩。