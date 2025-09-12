執行功能影響孩子行為與學習　必知6個居家遊戲鍛鍊記憶力自制力

鍛鍊記憶力｜孩子記憶力及源於執行功能，這同時影響自制力的行為、學習、社交，亦關係到工作記憶、自制能力及靈活思考。以下分享執行功能弱的影響，以及家長可以如何透過6個簡單的居家遊戲和免費教材，幫助孩子提升執行功能。



執行功能是高級的認知運作功能，負責三個核心面向，分別是工作記憶、自制能力及靈活思考。如果孩子執行功能弱，可能做事時會經常拖延，沒有規劃；面對壓力時，容易情緒爆發。學習表現和自理能力都會比較差，社交互動也會受影響。

6個提升執行功能的遊戲

要提升執行功能，家長可從日常生活入手，透過輕鬆的遊戲和練習，一步步幫助孩子建立日常規律，訓練記憶力、自制力和適應力。

1.爸爸話／媽媽話

玩「爸爸話／媽媽話」的遊戲可以訓練孩子的自制力和工作記憶。家長可以做下指令的角色，規則是家長要先說「爸爸話／媽媽話」。如果有說這句句子，孩子便要跟從指令行動。

過程中，孩子要抑制想立刻行動的衝動，要先想家長有沒有說出指定句子，同時要記得多個指令，例如：「爸爸話／媽媽話：先摸頭，然後拍拍手。」這遊戲可以訓練孩子的自制能力、聽覺記憶，並學懂要按規則行事。

除了遊戲，家長可配合有關規則的教材，幫助孩子學會在不同情況下，要遵守甚麼規矩。

免費下載學規矩教材：

．認識標誌1：常見禁止標誌

．認識標誌2：交通標誌

（Freepik）

2.記憶配對

此遊戲可以訓練工作記憶和持續專注的能力。家長可準備成對的卡牌，孩子先將卡面倒轉放桌上，之後每次輪流翻兩張牌，如果卡牌不是一樣的就要放回去，一直翻牌直到所有牌都配對成功。

遊玩時，孩子要記住剛看過的牌，稍後看到一樣的再配對，過程中需要抑制亂翻的衝動，並維持專注力。家長可配合記憶卡教材，在訓練執行功能時，也可以學習不同的中、英文詞語：

免費下載記憶卡教材：

．動物記憶卡

．水果記憶卡

（Freepik）

3.家務接龍

家長可用日常流程、清單的方式，幫助強化孩子工作記憶、排序和執行任務的能力。家長可與孩子玩「家務接龍」的遊戲，將一件簡單家務拆成幾個細步驟，口頭或用圖卡排好次序，讓孩子在限時內完成，例如「執積木、抹枱、洗手」。

另外可配合與流程、時間相關的教材，幫助孩子把步驟與時間概念連結起來，提升計劃能力及對先後次序的理解：

免費下載時間概念教材

．認識時間1：早上／中午／晚上

．認識時間2：日常活動排序

．認識時間4：整點時鐘配對

（Freepik）

4.桌遊活動

家長可與孩子玩一些著重規則，例如UNO和層層疊，可以訓練孩子抑制衝動，學會遵守規則，並在遊戲過程中靈活思考。例如UNO要依顏色，或數字出牌，要輪流出牌；層層疊要慢慢抽出積木，過程中要穩定、有耐性。

除了桌遊，家長亦可配合一些需要遵守步驟或分類規則的教材，例如拼圖，孩子要根據形狀、顏色和圖案推理，再作調整。

免費下載學規則教材

．拼圖遊戲：簡易版1

．拼圖遊戲：簡易版2

．拼圖遊戲：進階版1

．拼圖遊戲：進階版2

（Freepik）

5.家居尋寶遊戲

這遊戲可以訓練孩子的觀察力和邏輯思維。家長可以簡單將幾件日常物件，例如水樽、積木放在桌上，再將故意拿走物件的一部分，如水樽的蓋子，其中一塊積木並藏起來。接著讓孩子找回被藏起的物件。

過程中，孩子要回憶並觀察物件的形狀和顏色，找到後也要回憶如何將蓋子裝回水樽上，藉此能訓練專注力、記憶力和推理能力。日常家長也可以配合配對教材，讓孩子多練習觀察細節和配對。

免費下載配對學規則教材

．配對練習1：顏色配對

．配對練習2：形狀配對

．配對練習3：物品配對

．配對練習4：大小配對

．圖案分類1：食物篇

．圖案分類4：服裝篇

（Freepik）

6.位置指令任務

這遊戲可以訓練孩子的工作記憶和空間概念。家長可以口頭給孩子2至3步的指令，例如在桌下拿起卡牌，再放到桌上的盒子裡。孩子需要記住步驟，並按次序完成指令，過程中要聆聽並記住句子，再結合位置來完成動作，藉此能訓練記憶力和加強空間概念。

家長可配合認識位置的教材，加深孩子對位置詞的記憶，幫助他們將日常經驗與詞語連結：

免費下載認識位置教材

．認識位置1：上面、下面

．認識位置2：上面、下面

．認識位置3：裡面、外面

．認識位置4：裡面、外面