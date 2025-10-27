嬰兒健康｜研究發現藍莓可改善嬰兒過敏症狀 促進腸道健康

藍莓｜嬰兒健康｜當寶寶踏入6個月大時，所需要的鐵質大大提升，便要開始進食固體食物來攝取生長和發展所需的營養。有研究指出，在嬰兒輔食品中加入藍莓或有助於改善過敏症狀，促進腸道微生物健康發展。



美國科羅拉多大學安舒茨分校曾在8月發表研究，探討在嬰兒輔食期階段攝取藍莓對過敏症狀及腸道的影響，以檢驗藍莓是否有助於減少過敏相關症狀，以及是否能夠促進腸道健康發展。

該研究一共招募了76名年齡範圍在5至12個月之間的嬰兒，其中有61名嬰兒完成了整個研究。研究團體將嬰兒分為2組，當中包括30名為藍莓組，31名為安慰劑組。藍莓組每日需攝取10克冷凍乾燥藍莓粉，每包約相當於2安士新鮮藍莓或5份嬰兒水果份量，而安慰劑組則攝取同等熱量的對照粉末作對照，當中父母仍然需維持寶寶的日常飲食。研究團隊將每2個月收集一次數據，包括嬰兒的糞便樣本、血液樣本及過敏症狀的報告。

藍莓有助緩解呼吸道症狀 促進腸道健康發展

研究結果發現，藍莓組的嬰兒在研究期間過敏症狀改善的比率顯著高於安慰劑組，包括呼吸道症狀緩解程度高於安慰劑組，同時出現了調節免疫系統及減少過敏炎症反應的跡象，以及腸道微生物組成了有益變化。初步證據顯示，在嬰兒輔食品中引入藍莓或有助於改善過敏症狀，調節免疫系統，並促進腸道微生物健康發展。

研究團體表示，未來的研究也應進一步探討藍莓中的成分及其對免疫和腸道健康的長期影響，以評估其他類似的食物是否也能帶來類似的益處。