兒童健康｜攝取過量咖啡因或影響發育 醫生提醒12歲以下避免攝取

咖啡因影響發育｜茶、手搖飲隨處可見，許多青少年、小學生也開始接觸這些飲品。然而，爸媽往往忽略了一個重要問題：攝取咖啡因對於正在發育的孩子，可能造成骨骼生長與健康上的影響。

幾歲才能碰咖啡因？

美國兒科醫學會建議，12 歲以下的兒童「不要」攝取咖啡因，因為他們的神經系統與骨骼仍值黃金發育期，且對咖啡因的耐受性低，更容易出現失眠、心悸、焦躁等副作用。

而對於青少年（12～18 歲），每日攝取咖啡因也應控制在100毫克以下，大約是半杯的超商中杯美式咖啡（中杯美式咖啡的咖啡因平均含量約為 200毫克）。

建議以體重50公斤的青少年來說，一天最好不要超過 125～150 毫克咖啡因，約等於2/3杯中杯美式咖啡的含量。

為什麼咖啡因會影響長高？

孩子在成長期最重要的就是骨骼發育與鈣質吸收。然而咖啡因會導致鈣質從尿液流失，長期下來可能導致骨密度不足，影響骨骼健康。對於正在努力「長高」的青少年來說，過量咖啡因會間接阻礙骨骼發展。

另外，咖啡因本身是中樞神經刺激物，若在午後飲用，容易影響睡眠品質，而睡眠正是生長激素分泌的黃金時段。睡不好加上咖啡因干擾，雙重打擊下，孩子可能因此「長不高」。

小孩攝取過量咖啡因可能出現的影響

- 睡眠不足：入睡困難、淺眠，甚至半夜容易醒來。

- 情緒不穩：焦躁、易怒或注意力分散，影響課業表現。

- 心血管負擔：心跳加快、血壓短暫升高。

- 腸胃不適：可能出現胃酸逆流、腹痛或拉肚子。

- 骨骼健康風險：鈣質流失，長期影響骨密度。

常見含有咖啡因的飲品與食物

不少爸媽以為只要避免咖啡就好，其實生活中還有許多咖啡因來源，以下列舉：

1. 咖啡類：美式咖啡、拿鐵、卡布奇諾等。

2. 茶飲：紅茶、綠茶、烏龍茶、奶茶、手搖飲（尤其是高茶基底的飲品）。

3. 可樂：雖然含量比咖啡低，但一罐 330ml 的可樂也有約 30～40 毫克咖啡因。

4. 巧克力與可可飲品：黑巧克力、熱可可、巧克力蛋糕都含有咖啡因。

建議爸媽可以帶著孩子練習看飲品標示，辨識咖啡因含量，而 12 歲以下盡可能避免咖啡因，青少年則要嚴格控制攝取量。在骨骼與學習正需要最充足營養與休息的年紀，與其依賴咖啡因提神，不如靠均衡飲食、運動與良好作息，才能真正健康長高。

