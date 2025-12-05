取名丨爸爸姓「苦」孩子該叫什麼？嫲嫲靈機一動想出這名全家點讚

俗話說人如其名，名字就像愈是一個新生兒的未來一般，在取名時家長都會十分警慎。不過，對於特殊姓氏的家長，可是一件非常頭痛的事情。



中國一對夫妻喜得一子，媽媽卻苦惱於先生姓「苦」，讓他不知道小孩到底要叫什麼名字，導致全家人爭論不休。直到嫲嫲圓場，表示自己會想出一個好名字，全家才作罷。隔天嫲嫲便宣布要幫孫子取作「苦作舟」，全家人一聽原因後非常歡喜。

中國一名爸爸姓「苦」，兒子出生後，太太表示苦姓實在難取名，建議孩子從母姓，因而全家人吵成一團。（Unsplash）

爸爸姓「苦」難取名！聰明嫲嫲想一晚，取出超氣質名字

根據百度報導，中國一名爸爸姓「苦」，兒子出生後，太太表示苦姓實在難取名，建議孩子從母姓，因而全家人吵成一團。眼見大家越吵越烈，孩子的嫲嫲表示，她會幫孩子取個好名字。

隔天一早嫲嫲就宣布孫子的名字要叫做「苦作舟」，取名緣由是諺語「書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟」。

根據台灣教育部辭典解釋，這句話的意思是學無止境，必須勤奮、吃苦，才能有好成績。嫲嫲期盼孫子能吃得苦中苦，方為人上人，為來成為一位有出息的人。這位有學識的嫲嫲不只化解了家庭危機，寓意深遠的名字也讓全家人皆大歡喜。

