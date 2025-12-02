防災準備｜逃生走佬袋常備12件物件　必知寵物與嬰幼兒逃生裝備

逃生走佬袋｜近日大眾對家居安全十分重視。不少人都提議要在家準備緊急逃生用的「走佬袋」，遇到災難時就能快速準備幫助逃生的工具和求生必需品。以下為大家整合了逃生走佬袋的物件清單，當中包括寵物和嬰幼兒的走佬袋清單，有備無患。



不少人都提議要在家準備緊急逃生用的「走佬袋」，遇到災難時就能快速準備幫助逃生的工具和求生必需品。（Freepik）

逃生走佬袋物件清單

1.身份證明文件

2.八達通及現金

3.手機、充電線及行動電源

4.鑰匙

5.N95或KN95口罩

6.毛巾

7.哨子

8.手電筒

9.急救包

10.眼鏡及藥物（長期病患者可準備多日藥物）

11.能量棒

12.USB手指，儲存重要文件如樓契、保單的副本

嬰幼兒走佬袋以能單手拿起即走為原則，全袋重量以低於3kg為佳，以免父母在逃生時負擔過重。（Freepik）

嬰幼兒逃生走佬袋物件清單

嬰幼兒走佬袋以能單手拿起即走為原則，全袋重量以低於3kg為佳，以免父母在逃生時負擔過重。

1.嬰兒／幼兒出生證明書副本

2.緊急聯絡資料卡：填妥父母或親友的聯絡資訊

3.兒童照片：如走失可供救援人員辨識

4.N95／KN95兒童口罩

5.小毛巾

6.小型手電筒

7.小哨子

8.迷你急救包：包括膠布、紗布、消毒濕紙巾、酒精棉片

9.小樽裝飲用水1至2樽

10.嬰兒食品：可根據嬰幼兒的月齡調整，可包括小包裝奶粉、嬰兒即食米糊、果蓉包

11.小量嬰幼兒常備藥

12.紙尿片2至4片

13.替換衣物一套

14.細小安撫物：如奶嘴、小公仔

日常要訓練寵物有立即進入寵物袋或寵物箱的習慣。（Freepik）

寵物逃生走佬袋物件清單

日常要訓練寵物有立即進入寵物袋或寵物箱的習慣。

1.寵物專用的逃生背囊或硬殼航空箱

2.快速牽繩或胸背帶：以防寵物驚慌逃走

3.寵物N95口罩或煙霧逃生罩：狗可以用犬用防煙面罩；貓可以用嬰兒級煙霧逃生罩

4.寵物身份牌、微芯片、電話貼紙：萬一與寵物走失，救援人員也可藉著資料聯繫飼主。

5.迷你寵物急救包：包括3日份壓縮真空貓／狗糧、折疊水碗及樽裝水、寵物急救藥如止血粉、紗布，重要藥物。