防災準備｜逃生走佬袋常備12件物件 必知寵物與嬰幼兒逃生裝備
撰文：阿言
出版：更新：
逃生走佬袋｜近日大眾對家居安全十分重視。不少人都提議要在家準備緊急逃生用的「走佬袋」，遇到災難時就能快速準備幫助逃生的工具和求生必需品。以下為大家整合了逃生走佬袋的物件清單，當中包括寵物和嬰幼兒的走佬袋清單，有備無患。
逃生走佬袋物件清單
1.身份證明文件
2.八達通及現金
3.手機、充電線及行動電源
4.鑰匙
5.N95或KN95口罩
6.毛巾
7.哨子
8.手電筒
9.急救包
10.眼鏡及藥物（長期病患者可準備多日藥物）
11.能量棒
12.USB手指，儲存重要文件如樓契、保單的副本
嬰幼兒逃生走佬袋物件清單
嬰幼兒走佬袋以能單手拿起即走為原則，全袋重量以低於3kg為佳，以免父母在逃生時負擔過重。
1.嬰兒／幼兒出生證明書副本
2.緊急聯絡資料卡：填妥父母或親友的聯絡資訊
3.兒童照片：如走失可供救援人員辨識
4.N95／KN95兒童口罩
5.小毛巾
6.小型手電筒
7.小哨子
8.迷你急救包：包括膠布、紗布、消毒濕紙巾、酒精棉片
9.小樽裝飲用水1至2樽
10.嬰兒食品：可根據嬰幼兒的月齡調整，可包括小包裝奶粉、嬰兒即食米糊、果蓉包
11.小量嬰幼兒常備藥
12.紙尿片2至4片
13.替換衣物一套
14.細小安撫物：如奶嘴、小公仔
寵物逃生走佬袋物件清單
日常要訓練寵物有立即進入寵物袋或寵物箱的習慣。
1.寵物專用的逃生背囊或硬殼航空箱
2.快速牽繩或胸背帶：以防寵物驚慌逃走
3.寵物N95口罩或煙霧逃生罩：狗可以用犬用防煙面罩；貓可以用嬰兒級煙霧逃生罩
4.寵物身份牌、微芯片、電話貼紙：萬一與寵物走失，救援人員也可藉著資料聯繫飼主。
5.迷你寵物急救包：包括3日份壓縮真空貓／狗糧、折疊水碗及樽裝水、寵物急救藥如止血粉、紗布，重要藥物。