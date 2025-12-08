冬至盆菜2025｜7大龍蝦鮑魚花膠盆菜推薦 優惠低至66折

冬至盆菜2025｜做冬象徵著團圓、圓滿。在特別日子能夠與家人共聚一堂，做冬首選自然是色香味美又豐富的盆菜。《01親子》為大家精選以下7款的盆菜！總有一款合你心意！



冬至盆菜2025【1】沙田帝逸酒店｜帝港鮑魚花膠聚寶盆菜｜8折

「帝港鮑魚花膠聚寶盆菜」｜8折優惠

1位HK$388｜2位HK$888｜4位HK$1,688｜6位HK$2,488｜12位HK$4,888

材料包括：

六頭湯鮑魚、蝦籽花膠、日本宗谷元貝、乾燒大虎蝦、黃金沙井蠔、鮑汁扣鵝掌、冰燒五層腩、玫瑰豉油雞、天白花菇、豬脷、髮菜、陳皮墨魚丸、柱侯蘿蔔、泮塘蓮藕、高山津白、翠綠蘭花

訂購須知：

- 請於取貨日期預早一天或之前預訂並致電帝逸酒店 (3653 1113) 與職員預約取貨時間

- 自取外賣時段：每日正午十二時至晚上九

- 只供外賣自取



冬至盆菜2025【2】永年士多｜龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜 / 花膠發財好市大盆菜｜低至66折

花膠發財好市大盆菜

6位用$988｜66折

10位用$1288｜68折

食材包括：髮菜、蠔豉、鴨腳、鮑魚、花膠、冬菇、魷魚、西蘭花、雞、豬手、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁

龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜

6位｜$1388｜93折

10位｜$1888｜95折

食材包括：龍蝦、鮑魚、冬菇、西蘭花、雞、豬手、花膠、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、魷魚、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁

訂購須知：

- 配送日期：2025年12月12日至14日、12月19日至22日／2026年2月13日至19日

- 配送時間：星期一至星期日 10am-2pm / 3pm-7pm

- 送貨只限於屋苑停車處或圍村村口交收，不設上門派送；不適用於偏遠地區及離島（包括大嶼山、馬灣、機場等地區）。



冬至盆菜2025【3】月膳工房 | 足料冬至盆菜／團團圓圓套餐 | 獨家9折

冬至盆菜

4-6人｜早鳥價: $1,068｜8-12人早鳥價: $1,608

團團圓圓套餐

4-6人｜早鳥價: $1,338｜8-12人早鳥價: $1,788

套餐包括：盆菜、富貴炒飯、紅燒竹笙雞絲翅

訂購須知：

- 請於三日前下單，確保廚房有足夠時間準備食材

- 送貨時段：下午1700-1930

- 請於付款後，WHATSAPP 95488348 出示QR CODE 認證及提供資料。



冬至盆菜2025【4】香港九龍東皇冠假日酒店｜紫粵軒鮑魚聚寶盤菜 | 93折起

鮑魚聚寶盆菜｜2位用｜93折

2位｜HK$638／HK$688*

鮑魚聚寶盆菜｜6位用｜95折

2位｜HK$1788／HK$1888*

*特別日子20,21/12適用

訂購須知：

- 取餐日期&時間：由2025年12月3日至2025年12月31日; 中午12時至晚上8時

- 可另付費安排送貨服務。

- 必須提前最少兩天預訂各款節日產品。



冬至盆菜2025【5】神燈海鮮酒家｜神燈海味盆菜｜獨家77折起

神燈海味盤菜

6人｜$1238 | 77折

12人｜$2388 | 79折

食材包括：12頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔豉、蠔汁 扣鵝掌、蠔油炆花菇、自家製炸蝦丸、豬 脷 、豬皮、魷魚、香炸芋頭、蠔皇炆 枝竹、清甜蓮藕、上湯蘿蔔、貴妃雞、紅炆腩肉、南乳豬手粒

訂購須知：

- 需提前最少3個工作天預訂

- 送貨時間：11:00-15:00 或 15:00-18:00



冬至盆菜2025【6】享慢煮意 Fast Gourmet｜全港首創巨型酥皮龍蝦盆菜｜76折起

酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜 (法式龍蝦湯/冬陰龍蝦湯/意式蕃茄湯/忌廉蘑菇湯)

堂食或自取優惠：

1-2人｜HK$458｜87折

4-6人｜HK$1288｜76折

買大送細｜HK$1688 / 2盆｜76折

免費送貨：

1-2人｜HK$528

4-6人｜HK$1688

食材包括：法國酥皮、龍蝦、鮮鮑魚、北海道珍寶帶子、海蝦、藍青口、魷魚、龍蝦丸、西班牙黑毛豬腩、泰式魚餅、扎肉、雞脾肉、鮮冬菇等

訂購須知：

- 需提前最少5個工作天向商戶預訂

- 領取地點：彌敦道100號The One 6樓L608號舖

- 領取時間：12:00-14:00/14:00-16:00/16:00-18:00/18:00-20:00



冬至盆菜2025【7】鼎爺廚房｜手工盆菜｜89折起｜獨家送鼎尚蝦籽醬

鼎爺手工盆菜

8人｜HK$1,588

12人｜HK$2,088

食材包括: 鮑汁扣花膠、北海道元貝、原隻鮑魚、香炆大花菇、爽口白魚蛋、游水大蝦、沙嗲豬皮、醬燒鵝掌、南乳燴蓮藕、明爐燒鴨、酥炸香芋、紅燒東坡肉、清甜蘿蔔、頂級炸支竹、溫室娃娃菜、爽脆魷魚、西蘭花、濃湯鮑汁

極上鮑參鼎級盆菜

10人｜HK$2,288

食材包括: 秘汁靚鮑魚、特級爽口海參、鮑汁燴花膠筒、北海道元貝、蠔汁燴髮菜、鮑汁炆焗花菇、黃金魚蛋、鮮味大蝦、醬汁炆煮豬皮、鮑汁扣靚鵝掌、南乳燴蓮藕、明爐燒鴨、酥炸香芋、古早秘製腩肉、清甜蘿蔔、頂級炸支竹、上湯娃娃菜、竹笙蝦福袋、濃湯精華鮑汁

*HK01會員購買任何一款盆菜獨家送【鼎尚蝦籽醬80克 x 1盒】

訂購須知：

- 送貨時間：星期一至日 10am-1pm 或 3pm-7pm

- 盆菜必須至少4個工作天前預約安排送貨

