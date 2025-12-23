AIA嘉年華2025｜$120睇雜技團兼入場玩 附攤位公仔及焦點機動遊戲

AIA友邦嘉年華｜一年一度的「友邦嘉年華」又到了！今年AIA邁入第11個年頭，除了與以往一樣為賓客帶來機動遊戲、遊樂設施的體驗外，更有冬日世界雜技團！《01親子》率先為大家直擊AIA嘉年華的亮點，現經《01空間》購票更可以以低至$120便可以欣賞到雜技團表演！



由Great China Entertainment Group（GCEG）主辦、友邦香港（AIA）冠名贊助的年度盛事「友邦嘉年華」今年將帶來超過30款驚險刺激的機動遊戲及遊樂設施、世界級現場表演、全新及經典的打卡熱點，以及一系列豐富餐飲選擇！

免費進入嘉年華 即看家庭遊購票攻略

今年「友邦嘉年華」更帶來超過30款驚險刺激的機動遊戲及遊樂設施、全新及經典的打卡熱點，更有冬日世界雜技團The Winter World Circus為大家呈現一場世界級的雜技團表演，凡購買冬日世界雜技團的觀眾同日可免費進入友邦嘉年華。讓小朋友欣賞表演之餘亦可參與嘉年華，絕對是雙倍快樂。

快閃8折 睇雜技團兼免費進入嘉年華

由即日起至2025年12月26日，經《01空間》購買冬日世界雜技團門票即可享有8折優惠。

親子2大2小購票攻略

原價（高峰時段｜普通時段｜非高峰時段）：

2大2小嘉年華門票 + 50代幣 = $740｜ $740｜ $720

8折優惠（高峰時段｜普通時段｜非高峰時段）：

冬日世界雜技團門票 + 50代幣 = $1,250｜$1,090｜$930

人均：$313｜$273｜$233

親子2大1小購票攻略

原價（高峰時段｜普通時段｜非高峰時段）：

2大1小嘉年華門票 + 50代幣 = $730｜ $700｜ $680

8折優惠（高峰時段｜普通時段｜非高峰時段）：

冬日世界雜技團門票 + 50代幣 = $1,050｜$930｜$810

人均：$350｜$310｜$270

親子1大1小購票攻略

原價（高峰時段｜普通時段｜非高峰時段）：

1大1小嘉年華門票 + 17代幣 = $290｜ $270｜ $260

8折優惠（高峰時段｜普通時段｜非高峰時段）：

冬日世界雜技團門票 + 20代幣 = $580｜$500｜$420

人均：$290｜$250｜$210

冬日世界雜技團 The Winter World Circus

活動日期：2025年12月22日至2026年3月1日（1月9日不對外開放）

演出時段：14:30 / 16:30 / 18:30 / 20:30

活動地點：中環龍和道9號 中環海濱活動空間



冬日世界雜技團 $150欣賞世界頂級演出

冬日世界雜技團The Winter World Circus為大家呈現一場世界級的雜技團表演，來自世界各地的雜技表演者齊聚一堂，包括阿根廷、蒙古、哥倫比亞、葡萄牙的表演等等。表現項目緊密激烈，挑戰人體極限之餘更震撼視聽享受，保證絕無冷場。

是次表現將為全新陣容以冬日主題登場，精彩表演包括「阿根廷高喬人」，「高速滾軸溜冰高手」、「高空行者」等等。從精彩的滾軸溜冰表演到驚險刺激的特技，觀眾將以 近距離視角欣賞表演即場上演刺激特技。現於《01空間》購票即可以低至$150讓小朋友見識到世界頂級演出！

AIA友邦嘉年華2025 5大亮點率先直擊

【1】冬日雜技團「環球飛車」

AIA友邦嘉年華今年邀請到冬日世界雜技團The Winter World Circus為觀眾帶來足足一小時的精彩表演，包括來自哥倫比亞的「環球飛車」，3位車手將輪流駕駛電單車進入一個大球體，以高速在球體內的行駛，呈現一場驚險且刺激的演出！

【2】冬日雜技團「魔力彈跳板」

表演由一眾來自蒙古的表演者進行，表演者會彈上4至5米高進行空中翻騰以外，更會在空中坐到椅子上及站到窄小的板子，甚至展示高空版三人疊羅漢，非常刺激精彩！

【3】多款公仔禮品 優獸大都會／玩轉腦朋友／我的世界

嘉年華的攤位遊戲公仔款式眾多，除了有一眾迪士尼卡通人物外，亦有今年大熱的《優獸大都會（Zoootopia）》角色公仔，更有其他深受大人小孩喜愛的《玩轉腦朋友》、我的世界、各款日本卡通公仔等，絕對有一款合你心意！

+ 1

【4】多達30款機動遊戲

全場更有多達30款的機動遊戲，全部都適合大人小孩。今年更新增了多款新遊戲，包括可以在高達80米空中360度旋轉的大笨鐘塔、能夠體驗到失重快感的海盗船及經典旋轉遊樂設施SUPREME WALTZERS等新遊戲。如果想享受親子樂，亦可以與子女遊玩溫馨的旋轉木馬、小火車等、充氣滑梯等。

【5】小巴路線牌打卡點

每年AIA都有無數打卡裝置，讓入場人士可以與家人以照片紀錄下難忘的回憶，當中最具特色的是以傳統小巴牌為主題的大型看板打卡牆，結合了本地文化與節日氣氛，成為嘉年華的熱門打卡熱點之一！

AIA Carnival 友邦嘉年華2025 優惠$95起

AIA Carnival 友邦嘉年華2025 入場及代幣套票｜網上購票優惠

非高峰時段*

成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣 x 10 | $140

小童套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 7 | $95

普通時段*

成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 10 | $150

小童套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 7 | $100

高峰時段*

成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 10 | $160

小童套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 7 | $105

*可另以優惠價加購代幣。

AIA友邦嘉年華

活動日期：2025年12月22日至2026年3月1日

開放時間：非高峰時段:正午12時 - 晚上10時；高峰時段及普通時段:上午11時 - 晚上11時

不對外開放日子：2026年1月9日及1月16日

活動地點：中環龍和道9號 中環海濱活動空間



友邦嘉年華 30款機動遊戲及遊樂設施

除了冬日世界雜技團，「友邦嘉年華」每年將為賓客帶來機動遊戲、攤位遊戲等。大部分攤位遊戲收費為2個代幣，往年的獎品一向都當期人氣角色，根據上年獎品參考，則有《玩轉腦朋友》、海綿寶寶、迪士尼角色等，非常吸引！大部分的攤位遊戲玩法都非常簡單，對於小朋友亦非常友好，例如木桶江山、沙壺、擲飛鏢、釣鴨等等，總有一款合你心意！

