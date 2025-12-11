AIA嘉年華2025門票攻略｜AIA友邦嘉年華將於2025年12月22日起載譽歸來，除了有機動遊戲及攤位遊戲外，更邀請了世界知名馬戲團打造全新冬日雜技團表演！《香港01》「好食玩飛」為大家整合活動及門票攻略，經指定連結更可以優先買到8折門票，等小編教你點樣買飛最抵，點樣可以免費進入嘉年華大玩特玩！



AIA嘉年華2025 12.22起登陸中環海濱！

AIA友邦嘉年華將於2025年12月22日起至2026年3月1日於中環海濱活動空間盛大舉行！AIA友邦嘉年華今年以「香港經典」為主題，將設有超過30機動遊戲、約30個攤位遊戲、美食攤位、打卡位及現場表演等。

此外，今年更邀請了世界知名馬戲團打造全新冬日雜技團表演，經指定連結更可以優先買到8折優惠門票，原價$150起的冬日雜技團表演現在只需$120起，仲可以免費入嘉年華！

AIA嘉年華2025將於12月22起回歸中環海濱（官方圖片）

AIA嘉年華2025

開放日期：2025年12月22日起至2026年3月1日（2026年1月9日及16日不對外開放）

活動地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時



AIA嘉年華門票$160起 一張飛睇世界級雜技＋免費入場

AIA嘉年華門票分為普通時段、非高峰時段及高峰時段，小童套票現場價$100起（入場費$30；包括7枚代幣）；成人套現場價$160起（入場費$60；包含10枚代幣），每枚代幣價值$10。線上購票可以享有最多8折優惠，套票$95起，線上門票可以於即日購買，***不過要注意追加代幣不能於即日購買使用。

A. 套票優惠（非高峰時段｜普通時段｜高峰時段）

成人套票：$140（現場價$160）｜$150（現場價$170）｜$160（現場價$180）

*包入場劵及10枚代幣

小童套票：$95（現場價$100）｜$100｜$105（現場價$110）

*包入場劵及7枚代幣

B. 追加代幣（*需提早一日購買）

另加20枚代幣：$180｜現場價$200

另加50枚代幣：$450｜現場價$500

AIA非高峰／普通／高峰時段分布：

免費AIA嘉年華入場方法！ 即搶限時快閃8折優惠

不過，小編發現了一個隱藏高CP值玩法，讓你可以免費進入AIA嘉年華，仲可以睇埋全新冬日雜技表演！平時看一場國際級雜技表演至少都要$300起跳，但今次AIA嘉年華的冬日雜技團門票在快閃8折優惠下只需$120起，更包埋同日嘉年華入場！

扣除原本的$60嘉年華入場費，實質只需補$60就可以欣賞到世界級精彩雜技表演、免費進入嘉年華、更可以$180優惠價買到20枚嘉年華遊戲代幣，價錢計落更抵玩！

隱藏抵玩攻略公開！二人同行勁慳$200包睇SHOW

假設是2位同行入場，同樣需要嘉年華入場門票、20枚代幣及冬日雜技團門票，原本需要$620；但如果選購冬日雜技團門票，因為享有快閃8折優惠，加上門票價值本身已經包含入場門票，額外購買20枚代幣的話就只需$420，變相可以享有68折優惠，節省$200之餘，仲可以睇埋雜技表演！以下為大家拆解：

❌ 一般買法

【購入嘉年華門票（內含代幣）+冬日雜技團門票】

嘉年華入場門票（2人；每張門票內含10枚代幣）：$160 x 2 = $320

冬日雜技團門票（2人）：$150 x 2 = $300

總價：$620



✅ 醒目買法

【購入冬日雜技團門票+額外20枚嘉年華代幣】

冬日雜技團門票（2人；每張門票包含嘉年華入場券）：$120* x 2 = $240

嘉年華代幣（20枚）：$180

總價：$420

（*門票快閃8折價錢）



AIA嘉年華2025｜全新冬日世界雜技表演

AIA友邦嘉年華今年帶來全新「冬日世界雜技表演」，由歷史最悠久、世界知名馬戲團Gandeys Circus製作演出，呈獻「瘋狂滾軸溜冰」、「倫敦歌舞女郎」、「阿根廷高喬人」的全新冬日限定雜技演出，以及「環球飛車」、「幽默小丑」、「魔力彈跳板」等經典項目，全部都超精彩，門票更只需$120起！

冬日世界雜技表演（非高峰時段｜普通時段｜高峰時段）*

標準門票：$120（原價$150）｜$160（原價$200）｜$200（原價$250）

高級門票：$240（原價$300）｜$280（原價$350）｜$320（原價$400）

主圈門票：$240（原價$300）｜$280（原價$350）｜$320（原價$400）

VIP門票：$380（原價$475）｜$420（原價$525）｜$460（原價$575）

*快閃8折價錢；包嘉年華入場券



追加代幣

另加20枚代幣：$180｜現場價$200

另加50枚代幣：$450｜現場價$500



全新冬日世界雜技表演亮點【1】瘋狂滾軸溜冰

瘋狂滾軸溜冰將首度在香港冬日世界雜技表演中演出，表演者穿著滾軸溜冰鞋，在窄小的板子上，以驚人的速度表演高速旋轉，更會展示以頭部支撐身體旋轉的特技表演！

瘋狂滾軸溜冰（官方圖片）

全新冬日世界雜技表演亮點【2】疊羅漢魔力彈跳板

由多位表演者接連進行騰空翻越動作，並與音樂節拍完美融合，帶來一場動感十足的視覺盛宴，表演者展現的高空疊羅漢更讓人驚嘆！

魔力彈跳板（官方圖片）

全新冬日世界雜技表演亮點【3】阿根廷高喬人挑戰「馬蘭波舞」

「高喬人」是來自阿根廷高原草原的居民，保留著印地安文化傳統及民俗風情。這次的「阿根廷高喬人」表演，將會融入阿根廷傳統樂器「邦波鼓」及傳統投擲武器改良而成的舞蹈道具「Boleadoras」，搭配「馬蘭波舞」的高難度舞蹈動作，在冬日帶來無窮熱情！

全新冬日世界雜技表演亮點【4】驚心動魄高空行者表演

來自葡萄牙的表演者換上了全新冬日服裝，呈現嘆為觀止的反地心吸力表演！

全新冬日世界雜技表演亮點【5】魅力倫敦歌舞女郎

魅力四射，舞蹈精湛。

倫敦歌舞女郎（官方圖片）

全新冬日世界雜技表演亮點【6】驚險環球飛車交叉旋轉

環球飛車是最驚險刺激的演出，4名車手會駕駛著輕量電單車進入大球體，並以高速在球體內的周圍行駛，合力表演「X」字交叉旋轉等，在過程中更會將金屬球體分成上下兩半，非常驚險！

Motorbikes in a Splitting Globe–The Gerlings「環球飛車」（周令知攝）

全新冬日世界雜技表演亮點【7】幽默小丑與你互動

幽默小丑將在雜技表演中更呈獻令人捧腹大笑、互動性超強的表演！小丑會與觀眾互動，除了邀請多位觀眾將圈圈套入他的手中或頭部外，更會邀請觀眾到台前一起互動表演氣球射擊！

AIA嘉年華2025｜3大必玩機動遊戲+3大易贏攤位遊戲

機動遊戲推介【1】最刺激 混沌鐘擺360度自轉

混沌鐘擺是進階版的海盜船，更是AIA全場難度最高、離心力最強、最刺激的機動遊戲！混沌鐘擺除了會上下擺動，中間的支柱還會360度自轉，記者最喜歡這個機動遊戲，玩到瘋狂尖叫！

AIA友邦嘉年華機動遊戲推介【1】混沌鐘擺（周令知攝）

遊戲代幣：7枚

刺激程度：★★★★★

抵玩程度：★★★★★



機動遊戲推介【2】最抵玩 40米高星空滑翔傘

現場除了飛天鞦韆以及小小飛天鞦韆外，更有40米高的星空滑翔傘（Star Flyer）等你體驗！記者試玩過後覺得都幾「抵玩」，雖然星空滑翔傘只用了鋼線拉著座椅轉圈，看似危險，但其實轉圈速度不算快，離心力不強，而且景觀無遮擋，拍照也很好看，相對較合家歡，不過就不推薦畏高人士玩！

遊戲代幣：5枚

刺激程度：★★★★✰

抵玩程度：★★★★★



機動遊戲推介【3】最瘋狂 XXL Super Frog

XXL Super Frog是刺激遊戲中相對温和的機動遊戲。坐上「青蛙」後，坐椅除了會上下擺動，中間的支柱還會360度自轉，突然急速下降再旋轉的快感令人玩到瘋狂尖叫！但玩完會有點頭暈，需要唞唞才能繼續玩。

遊戲代幣：5枚

刺激程度：★★★★✰

抵玩程度：★★★★✰



其他機動遊戲（僅供參考）：

+ 2

攤位遊戲推介【1】木桶江山

遊戲代幣：2枚（4顆球）

遊戲難度：★★✰✰✰

遊戲玩法：將球拋進桶裡，球不能彈出桶外。拋進1顆球即中獎。

成功祕訣：用手包緊整顆球，瞄準膠桶邊緣，手腕從下而上細細力甩出去。



攤位遊戲推介【2】棋盤飛鏢

遊戲代幣：2枚（4支飛鏢）

遊戲難度：★★✰✰✰

遊戲玩法：將飛鏢掟向棋盤，棋盤上有不同分數。累積4分或以上即中獎。

成功秘訣：瞄準後定住手再向前擲，擲出飛鏢時手要伸直，速度要夠快。



攤位遊戲推介【3】釣鴨遊戲

遊戲代幣：2枚（4次機會）

遊戲難度：★✰✰✰✰

遊戲玩法：用魚竿吊起鴨仔，不同鴨仔有不同分數，累積5分或以上即中獎。

成功祕訣：運氣



其他攤位遊戲（僅供參考）：

+ 4

