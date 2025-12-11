11歲女童天價聖誕願望清單惹熱議　奢侈品總值5300美元被斥沒童年

天價聖誕願望清單｜美國一對母女在社交平台拍片，分享女兒的聖誕願望清單，清單中有不少昂貴的奢侈品，引起網民熱議。11歲的女兒希望收到最新型號的iPhone、昂貴的運動服飾，以及一系列的化妝品和護膚品，總值5300美元，受到不少網民批評。



天價聖誕願望清單價值5300美元

32歲的母親Mackenzie Ellsworth經常在社交平台分享自己的創作和日常，她的女兒Kapree喜歡與母親一起拍攝影片，兩人關係十分密切。

近日她們在TikTok上發布了一段影片，標題為「Kapree’s Christmas Wish List 2025」，女兒逐項說出希望收到的禮物，片中也為每樣物件標註了價錢。11歲的Kapree希望收到迷你雪櫃、昂貴的連帽上衣和褲子、iPhone17、皮鞋、一系列化妝品和護膚品、電動平衡車，總值1,808美元。

一天後，Ellsworth隨即發布了第二段影片，是女兒的聖誕願望清單下半部分，Kapree繼續在片中說出自己想收到的禮物，當中除了服飾、香水、化妝品之外，更包括最新的apple watch以及價值2500美元的無毛貓，願望清單總值3,492美元。兩段影片的禮物清單合計5300美元，

網民留言斥可悲 利用女兒博取關注或惹網絡欺凌

影片在網上瘋傳，第一段影片很快就超過250萬次瀏覽，不少網民留言表達看法，很多人都認為Kapree只有11歲，想要的不是玩具而是奢侈品，認為這樣很「可悲」。有人指Ellsworth對女兒的奢侈願望表現出隨性的態度很不恰當，也有人批評她這樣做只是利用女兒來博取關注，用女兒來製作話題牟利，可能會令女兒受到網絡欺凌。

母親解釋最終禮物總額合理 堅持不會送iPhone

後來Ellsworth拍了第三條片回應，她指最初的影片實際上是「諷刺」，更表示女兒知道自己不會收到所有想要的東西。她強調女兒實際的願望清單，總價最終為441美元，比起原本的清單合理得多。

Ellsworth也大讚Kapree作為長女，幫了家中不少忙，值得收到這些禮物。他們家中另有3名小孩，而每位孩子收到的禮物數量都是一樣的，只是他們隨著年齡增長，想要的禮物價值也越來越高。不過她堅持不會送iPhone給Kapree，會待她大點才再作決定，到時也會控制女兒的屏幕使用時間。