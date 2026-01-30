新年活動2026｜20+親子活動限時優惠 工作坊/餐廳/遊樂場

新年活動2026｜新年又到了！最近多個地方舉辦了室內遊樂場/工作坊/親子餐廳的快閃優惠，玩樂同時建立親子關係，一同和子女留下美好回憶吧！



新年好去處【1】PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家半價

均$170起 自製限定新年 / 情人節主題手工糖果

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。一顆顆冰晶糖果，加上可愛圖案，無論自己享用或送禮都有滿滿嘅幸福感！

農曆新年特別班（直至2月28日）

農曆新年手工糖果工作坊／棒棒糖工作坊：

一般時段：HK$544(一對親子/ 成人一位)

半價時段：HK$340 (一對親子/ 成人一位)

情人節特別班（由2月8日至2月14日）

情人節手工糖果工作坊／玫瑰花棒棒糖工作坊：

HK$544／兩位

新年好去處【2】尖沙咀天星碼頭酒吧STAY BAR｜門票連飲品甜點 大小同價

酒吧名叫「STAY」，寓意大家願意為自己騰出啲時間同空間 ; 在陪伴香港人成長、有過百年歷史嘅天星小輪上，一邊舉杯暢飲，一邊欣賞迷人嘅維港美景；或者可以走到露天甲板上，打卡拍照，好好享受周末。

大年初二．海上開運派對

日期： 2026年2月18日 (年初二)

時間： 18:00 - 21:30 (煙花匯演約20:00開始)

地點： 尖沙咀天星碼頭 K1 觀景台 +「輝星號」觀光船(集合點就在尖沙咀鐘樓旁邊)



觀景台/甲板暢遊位｜HK$488

包入場 + 特調雞尾酒一杯 + 新春甜蜜雙重奏（蛋糕甜品兩件！）

含無酒精飲品

新年好去處【3】AIA Carnival 友邦嘉年華2025｜冬日世界雜技團

友邦嘉年華 AIA Carnival帶來超過30款刺激破表的機動遊戲，更推出多款趣味攤位遊戲。場內更設有多個色彩繽紛的拍照打卡裝置。更有冬日世界雜技團，可以欣賞來自全球頂尖雜技演員的驚險演出，全新陣容展現冰雪魔法，適合全家的娛樂。

AIA Carnival 友邦嘉年華2025

最平$75包代幣

友邦嘉年華 · 冬日世界雜技團入場及代幣套票優惠

學生/長者買1送1（即日起至2月13日）

最平$120 連嘉年華免費入場門票

新年好去處【4】LOHAS Rink 康城溜冰場｜買1送1門票｜93折起

位於日出康城的LOHAS Rink，是一個採用最新節能科技的環保溜冰場地，並根據國際標準而設計。炎炎夏日，來冰上世界涼快一下吧！

01空間 | 買一送一門票

套票銷售日期：2025年12月5日 - 2026年1月31日

套票價錢：$100

2月限定｜套票6折

套票價錢：$300（含3張$100假日門票+買1送1優惠券）

新年好去處【5】Super Sports Park 全港最大5萬呎室內運動樂園｜｜人均$90玩足3小時 大小同價

Super Sports Park 位於奧海城附近1號銀海的地下，占地超過50000尺，是全香港最大的室內運動樂園。SSP為你提供超過20種獨特、健康、體能挑戰的運動，無論你是孩子、青少年還是成年人，總有一款適合你。您準備好接受我們的終極挑戰了嗎？

Super Sports Park 匹克球 (Pickleball）場現已開放！

入場門票買一送一

【平日】

10:00 - 13:00 $210/2位 (原價 $420/2位)

13:30 - 17:30 $250/2位 (原價 $500/2位)

18:00 - 21:00 $190/2位 (原價 $380/2位)

【週末及公眾假期】

10:00 - 13:00 $260/2位 (原價 $520/2位)

13:30 - 17:30 $290/2位 (原價 $580/2位)

18:00 - 21:00 $210/2位 (原價 $420/2位)

新年好去處【6】錦田低碳農莊菠蘿園｜獨家限量24折

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，大人小朋友們除了可近距離接觸羊駝 ! 還可以親手餵飼羊駝！絕對是非一般的體驗。園內還增設免費兒童遊樂設施, 如：網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....

獨家24折【限量快閃｜親親羊駝 倍你渡過2026入場套票】

單人：$248 (原價:$980)｜大小同價

2人同行: $488(原價:$1960)｜人均$244｜大小同價

獨家半價

一位（大小同價）：$180 (原價:$320)

兩位（大小同價）：$340 (原價:$640)

新年好去處【7】Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜低至78折

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上。一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。一邊進行户外野餐，一邊享受维港的景色，特別是在黄昏的時候，璀燦的陽光反射在海中，金光閃閃著。小朋友可以盡情奔跑，釋放無盡的體力。

買一送一｜送寶寶奶泡

平日小童入場券 $138

週末及公眾假期入場券 $198

成人餐飲設有最低消費。

【低至89折】節假日通用 1大1小親子套餐 | 送寶寶奶泡

$388

78折｜親子歡享三人餐飲套餐

$478（原價: $616）

平日開心兒童放電套餐

$ 188（優惠至2026年1月31日）

新年好去處【8】西貢珍珠首飾工作坊｜獨家71折

在這 2.5 小時的工作坊中，我們的導師將帶您深入探索珍珠的奧秘，了解珍珠的形成過程及其與海洋之間的密切關係。這將是一段讓你重新認識珍珠的奇妙旅程，讓你重新認識東方之珠的獨特魅力。

獨家62折起

一大一小親子套票（包一件珍珠+首飾）$680

兩大一小親子套票（包兩件珍珠+首飾）$1180

二人同行 $980

新年好去處【9】Build-A-Bear｜打造獨一無二專屬毛公仔

打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。

獨家81折優惠

毛公仔套裝 $450/ 2隻（原價$550）

新年好去處【10】龍景8號 全港最大戶外兒童電動賽車場｜獨家7折起

全港最大戶外電動車場, 位於灣仔龍景街, 場地有49000尺, 共有4個兒童電動車場, 適合3-8歲小朋友參加! 場內仲有免費放電區, S.T.E.A.M. 工作坊, 也有枱有凳俾家長休息!

獨家8折*

單人 - 90分鐘套票: $176 (原價: $220)

獨家7折*

二人同行 - 90分鐘套票: $308 (原價: $440)

*90分鐘套票包玩4個兒童電動車(K Cart, 工程車, 警察電單車, 跑車)+一個工作坊 | 限年齡9歲以下參加

新年好去處【11】西九文化區香港M+博物館｜全館通行門票

M+是亞洲首間全球性當代視覺文化博物館，位於香港西九文化區。 M+博物館致力於收藏、展示與詮釋二十及二十一世紀的視覺藝術、設計及建築、流動影像，以及香港視覺文化。

M+全館通行門票

一票全通，可參觀M+所有展覽

$100

新年好去處【12】香港迪士尼樂園度假區｜迪士尼「奇妙年年」馬年新春慶祝活動

香港迪士尼樂園「奇妙年年」馬年新春慶祝活動將於2026年1月30日至3月1日舉行，迎來喜氣洋洋、寓意豐盛的歡樂旅程，賓客亦可同時投入 20 周年慶典活動！

香港迪士尼樂園連玩2日門票 (可連續2日入園)

$575起

*一張2日標準門票或一張2日小童 (3-11歲) / 長者 (60歲或以上)門票

1日入場門票送20周年SouvenEAR迷你派對帽

新年好去處【13】香港海洋公園｜獨家94折優惠門票

海洋公園是香港本土獨特的主題公園，建基於教育、保育、及娛樂，銳意成為世界級最佳度假勝地及主題樂園，締造最佳遊樂體驗予遊人，啟發精彩探索，並將人與大自然緊密連繫起來。

獨家94折優惠入場門票

$470 起

獨家98折｜香港海洋公園大熊貓護理揭秘活動

$1651 起

香港海洋公園全年會籍電子換領券

$927 起

新年好去處【14】Sun Life 永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站 ｜門票$179起

要玩就玩最大！全球最大的充氣彈跳派對 — The Big Bounce — 將於2026年農曆新年以「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」強勢歸來，由Sun Life永明冠名贊助，帶來健力士世界紀錄認證的國際級彈跳體驗，感受「一齊彈起」的快樂，與家人朋友創造美好回憶。

活動詳情

日期：2026年2月6日 – 2026年2月22日

時間：上午9:15 – 晚上11:00 （分時段）

地址：西九文化區藝術公園大草坪



特設多個專屬場次 滿足不同年齡層

幼童專屬場次｜大童玩樂場次｜黑夜彈跳派對

新年好去處【15】香港挪亞方舟主題公園｜門票獨家5折起

農曆新年就快來臨，在喜氣洋洋的佳節裡，想與家人摯友聚首一堂，感受滿滿新春氣息與傳統文化的樂趣？可以走進綠意繽Fun的馬灣小島，登上挪亞方舟，既可遊歷一趟中華傳統民間工藝之旅，體驗歷史悠久的非遺文化，齊來迎春接福，躍動滿滿能量。

挪亞方舟門票｜低至獨家5折

新春迎福藝萃遊 門票獨家5折起

日期: 2026年2月17日至22日(年初一至年初六)

家庭票（2位成人＋1位小童）$324.9

家庭票（2位成人＋2位小童）$431.8

新年好去處【16】請你睇劇！答問題免費送 KidsFest! 2026《饑餓的毛毛蟲》音樂劇門票2張

The Very Hungry Caterpillar Show 《饑餓的毛毛蟲》表演如實地呈現 Eric Carle 的經典作品，並已在全球各地為觀眾帶來超過七年的精彩演出。由 Jonathan Rockefeller 創作，這部廣受好評的舞台劇展現超過 75 件神奇木偶的盛宴，當中主角就是 The Very HungryCaterpillar。該系列已翻譯成 62 種語言，全球銷售超過 4300 萬本，長年的銷售佳績使其成為史上暢銷書前十名之一。

《饑餓的毛毛蟲》音樂劇*

場次：2026年2月6日 4:30pm；2026年2月6日 7:00pm

*場次隨機送出，不設退換。



參加方法：

到以下連結回答問題：你會想和誰去看《饑餓的毛毛蟲》音樂劇及原因。

立即參與

新年好去處【17】KINGDOM王國樂園｜獨家87折｜最平$50入場

在這裡，您可以享受精彩繽紛的各種項目，專業水準的遊樂設施和身臨其境的角色扮演，親身體驗並感受到運動和遊戲帶來的樂趣，讓大人和孩子在歡聲笑語中度過美好的一天。KINGDOM王國樂園佔地近九千呎，設有23個玩樂區域。

星期一至四 | 入場門票2小時*

HK$210

星期五, 六日, 公眾假期及特別日子 | 入場門票2小時*

HK$260

*一位家長連同一名小童入場即加送警局射擊遊戲

星期一至四 | 入場門票2小時**

HK$50

星期五, 六日, 公眾假期及特別日子 | 入場門票2小時

HK$100

**只限已購買套票另加購額外成人

新年好去處【18】CHILDLIKE 童心樂園｜獨家87折｜低至$50入場

CHILDLIKE兒童樂園是香港其中一個最大的室內兒童樂園，埸地面積共8,000呎，18大主題區，除了波波池、沙池這些必玩設施外，還有全港獨有MR互動體驗專區及水上小船漂流，我們提供孩子在安全和受控的環境中體驗體能和遊戲的樂趣的機會。從刺激的MR互動體驗專區到令人興奮的小船漂流，都能滿足您的需求。

星期一至四 | 入場門票2小時*

HK$210

星期五, 六日, 公眾假期及特別日子 | 入場門票2小時*

HK$260

*一位家長連同一名小童入場即加送警局射擊遊戲

星期一至四 | 入場門票2小時**

HK$50

星期五, 六日, 公眾假期及特別日子 | 入場門票2小時

HK$100

**只限已購買套票另加購額外成人