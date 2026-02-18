2026馬寶寶取名宜忌｜男女孩大名小名靈感大全　避開6大禁忌用字

不論是正式名字、小名或乳名，只要用字貼近馬寶寶的生肖特性，就能帶來守護與祝福。



2026年是火氣十足的「赤馬年」，新生寶寶多半天性熱情、開朗、獨立又有主見。屬馬的孩子如同馳騁草原的駿馬，勇於冒險、精力旺盛，也特別重情重義。然而火馬之勢過旺時，性格有時會顯得急躁，因此在取名時，可藉由五行配字和生肖相合的字形，為孩子平衡氣質、增添福氣。

2026赤馬年取名建議

2026馬寶寶取名懶人包（01製圖）

根據傳統命理，今年出生的馬寶寶五行屬火，若是春天出生，木旺之氣又強，因此取名時宜補上「金」或「土」的字，如「鈺」、「均」等，象徵穩重與圓融。爸媽可從代表草原、家宅、榮耀或貴氣的偏旁入手，挑選寓意吉祥的好字。

不論是正式名字、小名或乳名，只要用字貼近寶寶的生肖特性，就能帶來守護與祝福。以下整理了一系列適合馬寶寶的名字靈感，幫你在新的一年為心愛的孩子取個閃閃發光的好名字！

2026馬寶寶的生肖特質

屬馬的寶寶個性如何呢 ? 如陽光般充滿能量，擅長交流、喜歡挑戰自我。這樣的性格讓他們在人際關係中常受歡迎，也容易成為領導者。不過，馬寶寶行動快、脾氣直，容易情緒來得急、去得快。取名時若能加入能引導穩定、涵養的字，如「安」、「宥」、「柔」，有助培養平和的心性與長遠的耐力。

適合馬寶寶的吉祥用字

為馬寶寶選字時，可善用象徵「奔放、榮耀、安定」的字形，呼應馬的特質與行動力。同時，也能用與草原、家宅或貴氣有關的偏旁，如「草」、「宀」、「馬」等，讓名字不僅寓意美好，也平衡命理中的火旺之性。

「草、禾、米」字旁：象徵豐收與安康，如茂、穎、穗。

「宀、門、廣」字旁：寓意安居樂業，如安、宥、宏。

「馬」字旁：延伸精神與氣勢，如駿、騰、驊。

「衣、糸、彡」字旁：寓意榮華光彩，如綸、彤、彰。

「龍、辰」：象徵積極進取，如辰、龍。

「犬、寅、戌」：為馬之三合貴人，如彪、威、成。

福氣滿滿馬寶寶名字推薦

取名不僅是賦予寶寶一個識別符號，更是一份愛與祝福的延伸。

像「騰」、「駿」代表活力，「瑾」、「萱」代表幸福守護，「宥」、「安」則寓意平穩與包容。爸媽可依孩子出生季節、性格特質與家族字輩搭配使用，讓名字在音意上兼顧美感與祝願，也更貼近日常生活中使用的親暱感。

馬寶寶可愛小名乳名靈感

乳名的魅力在於親近與自然，能拉近家人情感。

「小安」、「小樂」、「小森」這類小名不僅呼應生肖寓意，也散發溫柔氛圍。若希望名字更具個性，可從寶寶的出生季節、特徵發想，例如春天出生的可取「小晴」、有明亮雙眼的取「小星」。提醒一點，乳名宜簡潔好叫，避免太特殊或拗口。

男孩常用：小騰、小豪、小宇、小凱

女孩常用：小萱、小瑾、小晴、小菲



馬寶寶四季命理取名方向

爸媽在取名時可參考出生季節調整用字，讓五行更為協調。這樣的名字不僅響亮順口，也能在命理上提升孩子的運勢與整體氣場。

春天木旺，宜補金、土。如「鈺」、「均」。

夏天火旺，需以土或水調和。如「城」、「涵」。

秋天金旺，可補木火助生氣。如「森」、「煜」。

冬天水旺，適合加火木使能量平衡。如「熙」



馬寶寶取名禁忌用字

取名時宜避開與馬衝突的字根，如「子」（鼠）、「牛」、「山」、「氵」、「心」、「月」等。

這些字與馬五行不合，可能象徵行運坎坷或情緒波動。別忘了，名字是陪伴一生的重要印記，選字時保持簡潔平衡最為重要。與其求字稀奇，不如取其吉祥、易讀與好書寫。

馬寶寶取名小提醒

幫寶寶取名時，可先確定生辰八字中的五行缺失，再搭配生肖宜忌挑選文字。命理上的平衡雖重要，但更關鍵的是發音、寓意與日常使用的便利性。若仍拿不定主意，不妨先設定2至3個候選字，再搭配家人姓氏朗讀，從音韻中感受最順耳、最有緣分的選項。

