放工被奶奶單打「老爺在廚房幫你煮飯」 新抱委屈網民教金句反擊
撰文：聯合新聞網
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有一名媳婦在Facebook社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，表示自己下班回家時，婆婆常對她說：「XX（我公公）在廚房替我煮飯。」此話讓她感到不知如何回應，因此向網友求助，詢問大家是否有類似經驗，以及該如何應對。
該貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有網友表示：
「是我我會直接回她，你們吃就好，以後都不用煮我們的，我們夫妻倆會自己吃」
「我會回：喔！」
也有人幽默回應：
「好的，等下我多吃兩碗飯」
「你可以回她，我比較想要吃婆婆煮的」
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許多網友認為婆婆的行為帶有「道德綁架」的意味。有留言提到「她覺得是你該做的。」也有人質疑「替你煮飯嗎？所以其他人不吃飯，你還沒嫁到她家的時候，全家都吸空氣就飽了。」
此外，部分網友提供了一些反擊化解的方式，例如：
「謝謝爸爸，爸爸很疼媳婦呢！（讓婆婆氣死）」
「爸在幫全家煮飯，真的辛苦了」
「謝謝爸爸，有你真好！太感動了，還會擔心我還沒吃晚餐」
「太棒了！我最喜歡吃公公煮的飯！(再蹦跳的進房間）」
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