抽濕機水箱現粉紅色黏液 隨時引發過敏性肺炎 即學3招清洗抽濕機

抽濕機｜香港準備踏入回南天，抽濕機絕對是還原乾爽舒適生活的首選。不過，抽濕機清洗不當，容易在水箱產生粉紅色的黏液，嚴重或會影響呼吸道。



天文台預測未來數日的濕度都會高達90%或以上。相信不少家庭都會準備抽濕機以應對潮濕的回南天。

抽濕機水箱出現粉紅色黏液隨時引起過敏性肺炎

小心抽濕機水箱成為細菌溫床，不小心處理會出現黏質沙雷氏菌與其形成的生物膜。該類細菌一般是粉紅色、滑滑的黏液形態，並會依附在水箱壁上。單靠清水清潔水箱，恐怕難以根除細菌！

若坐視不理，抽濕機會將水箱中的細菌霧化並噴回室內，造成空氣污染。長期吸入或會引發過敏性肺炎，常見症狀包括持續咳嗽、胸悶、不明原因發燒及皮膚過敏。

3步清洗抽濕機

第一步：刷洗

想水箱保持乾淨，除了要勤奮地倒掉水箱內的水，亦需要在倒水後使用軟毛刷或海綿配合中性洗潔精刷洗。由於洗潔精的界面活性劑有助乳化細菌的細胞壁，有助避免細菌滋生。

第二步：殺菌

若水箱出現嚴重水垢或霉斑，亦可以以1比10的比例調配白醋水或檸檬酸溫水，並將水箱浸泡在內20分鐘，酸性環境有助溶解長年累積的水垢，同時達到殺菌效果。

第三步：乾燥

清洗後緊記將水箱放在通風處倒置晾乾，由於細菌在乾燥的環境難以生存，將水箱晾乾可以有效阻檔細菌生長！

抽濕機使用貼士

