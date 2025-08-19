潮濕｜霉菌大爆發「5種人」要小心！拖地用溫水「加一物」更快乾

在潮濕的天氣下，家中成了魔法屋，天花板好像水簾洞，角落悄悄長出蘑菇，衣服也被霉菌「附身」……



天氣潮濕，易滋生細菌，還極易發霉！濕氣重、發霉容易誘發疾病！該如何祛濕、防霉，往下看！

講真，家裏濕漉漉的，就好像一個大號培養皿！最容易滋生的細菌就是麴霉菌！它可通過空氣大範圍傳播，家中發霉絕大多數情況下，都是麴霉菌搗的鬼！

麴霉菌一旦進入人體，就會引起大麻煩！如果進入呼吸系統，則會引起肺部「發霉」，即慢性肺麴霉病，多繼發慢性肺部疾病，甚至會引發肺結核、肺癌等！

這些症狀提示肺部「發霉」了！

發熱、咳嗽、咳痰，甚至出現咳血，也有患者可能出現胸痛、胸悶、氣促等症狀。

如果是身體其他部位感染了麴霉菌，也會「發霉」！比如耳朵感染後會引起耳癬、眼睛感染後則會引起角膜損害、皮膚發霉的表現為結節、皮下膿腫可擠出膿液……更可怕的是，家中食物或餐具一旦發霉，容易產生黃麴霉毒素。

黃麴霉毒素被世衛組織列為1類致癌物！不過，麴霉菌「欺軟怕硬」，快看看，你是不是麴霉菌的易感人群！

這幾類易感人群要警惕：

1．長期粒細胞缺乏者

2．使用糖皮質激素者

3．異體造血幹細胞移植受者或實體器官移植患者

4．遺傳性或獲得性免疫缺陷患者

5．腫瘤化療患者



抽濕大挑戰，房子、身體都要來！

回南天該如何保持室內乾燥呢？通通風，行不行？No!No!No! 看準了！

這些才是抽濕、除霉的正確「姿勢」：

．儘量減少開門窗時間，同時可使用抽濕機、空調等降低室內濕度

．空調抽濕模式：利用空調的抽濕功能，降低室內濕度

．定期更換、清理衣物和床上用品，避免發霉

．清理霉菌時要戴好口罩和手套

．避免食用發霉變質的食物，避免使用已經發霉的餐具或筷子



順便教你兩個小妙招，也要記牢！

1．用熱水加鹽拖地，温熱的鹽水蒸發速度快，能讓地面幹得快一些

2．用小布袋裝適量石灰，放置在室內各處吸潮



+ 18

屋子除濕了，身體怎麼祛濕呢？

1．勤洗澡，勤洗頭，並擦乾身體，保持乾爽。 2．保持均衡的飲食，攝入足夠的營養，多吃富含維他命C、D和蛋白質的食物。 3．避免過度飲酒和吸煙，因為它們可能加重炎症反應。 4．適當的運動增強免疫力。建議選擇有氧運動如八段錦、太極拳、瑜伽等。 5．在寒冷潮濕的天氣裏，可使用熱水袋或熱敷布來緩解關節疼痛，但要注意避免燙傷。 6．適度的運動可以增強關節的靈活性和穩定性，減輕疼痛和炎症。



