IB學校2026｜IB課程特色及好處　附70間IB學校名單、學費及課程

IB課程｜國際文憑課程｜目前香港約有70學校提供IB課程，以下將會為大家整合開辦IB課程的國際學校、直資學校及私立學校，以便家長為子女挑選心儀學校。



IB課程的特點及好處

1. 國際認受性高

比起英國高考（A-Levels），IB更能反映頂尖學生的能力，學歷亦受到世界各地大學的肯定。

2. 以廣泛學習為原則

IB課程的內容比香港中學文憑試（DSE）或高考都更為廣泛，學生須同時學習多於一國語言，以及數學、科學及人文學科等多個範疇。另外，IB課程對學生的語文水平和自學能力要求都相對高。

3. 提供高質量的教育計劃

靈活的課程框架讓學生、教師和學校都有空間制定適合他們文化、背景、興趣和學習能力的教學。研究顯示，在2009至2011年的全球國際學校評估研究中，IB小學項目（PYP）和中學項目 （MYP）的學生表現都好過非IB學生。

4. 提供具有挑戰性和多樣化教育

課程透過鼓勵個人發展和學業成就，提升學生的批判性思考和解難能力，他們亦能藉以發展第二語言，例如西班牙語及法語等，増強文化意識。

5. 促進教師的專業發展

課程為教師提供廣泛的專業發展機會，包括研討會、校內和區域活動、網上工作坊及混合式學習等，鼓勵教師終生學習。

6. 培養學生在大學取得成功所需的知識、技能和品格

課程培養學生的時間管理技巧、自我激勵意識、國際視野及學術能力等，使他們更擅長在大學參與學生領導活動、社區服務及大學教師合作研究項目等。

IB課程的模式

IB課程主要分為4類，包括：

1）為3至12歲學生而設的IB Primary Years Programme（PYP），即小學課程

2）為11至16歲學生而設的IB Middle Years Programme（MYP），即中學課程

3）為16至19歲學生而設的IB Diploma Programme（DP），即大學預科課程

4）為16至19歲學生而設的IB Career-related Programme（CP），即職業先修課程

目前全港約有70間國際學校、直資學校及私立學校，獲認證開辦IB課程：

