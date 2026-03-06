27/28香港私立小學｜小一入學學費/報名/面試/簡介會｜持續更新

私立小學｜小一入學｜開放日｜27/28年香港私立小學小一入學資訊一覽，持續更新私立小學學費、申請日期、報名程序、報名詳情、簡介會及開放日舉行時間。當中包括德望小學、國際基督教優質音樂中學暨小學、聖方濟各英文小學等33間私立小學。（持續更新）



2027/28私立小學小一學費/報名/面試/開放日

現時已公佈的學校名單：

【中西區私立小學小一報名】

1. 救恩學校

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年6月23日至7月18日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年9月20日、9月27日、9月29日）

簡介會/開放日：有待公布（參考2026/27年度：2025年6月20日、6月28日）

小一學費：$70,600（分十期）（*25/26年度）

升中：聯繫中學（匯基書院（東九龍），每年提供約30個中一學額）

宗教：基督教

2. 嘉諾撒聖心學校私立部

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年8月11日至9月14日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上報名）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年10月11日）

簡介會/開放日：有待公布（參考2026/27年度：）

小一學費：$51,000（分十期）（*26/27年度）

升中：直屬中學（嘉諾撒聖心書院）

宗教：天主教

3. 聖嘉勒小學

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年9月13日至9月26日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：親自交回校務處）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年10月4日）

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$51,000（分十期）（*25/26年度）

升中：直屬中學（聖嘉勒女書院）

宗教：天主教

4. 聖類斯中學（小學部）

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年9月1日至10月31日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：個別通知）

簡介會/開放日：有待公布（參考2026/27年度：2025年9月27日）

小一學費：$55,000（分十期）（*25/26年度）

升中：直屬中學（聖類斯中學）

宗教：天主教

【東區私立小學小一報名】

5. 蘇浙小學

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年9月1日至9月30日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：親身申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年10月18日）

簡介會：有待公布（參考2026/27年度：2025年6月12日）

小一學費：$50,500（分十期）（*25/26年度）

升中：不適用

宗教：不適用

【南區私立小學小一報名】

6. 聖士提反書院附屬小學

小一報名日期：將於6月公佈（參考2026/27年度：2025年6月2日至6月27日）

報名方法：將於6月公佈（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：將於6月公佈（參考2026/27年度：2025年10月3日及4日）

簡介會：有待公布（參考2026/27年度：2025年5月24日）

小一學費：$92,500（分十期）（*25/26年度）

升中：直屬中學（聖士提反書院）

宗教：基督教

【灣仔區私立小學小一報名】

7. 高主教書院小學部

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：網上申請2025年7月7日至8月22日；親身申請7月12日至8月23日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請／親身申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年9月13日（首輪）；10月18日（次輪））

簡介會/開放日：有待公布（參考2026/27年度：2025年7月12日）

小一學費：$58,800（*25/26年度）

升中：直屬中學（高主教書院）

宗教：天主教

8. 聖保祿學校（小學部）

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年10月18日開始）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布

簡介會/開放日：有待公布（參考2026/27年度：2025年10月18日）

小一學費：$55,000（*25/26年度）

升中：直屬中學（聖保祿學校）

宗教：天主教

9. 香港真光中學附屬小學暨幼稚園

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：香港真光中學幼稚園、香港真光幼稚園（堅道）學生：2025年6月13日至6月30日；其他申請者：2025年7月7日至8月23日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年10月17日、10月18日）

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$63,650（分十期）（*25/26年度）

升中：聯繫中學（香港真光中學）

宗教：基督教

【九龍城區私立小學小一報名】

10. 九龍塘宣道小學

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年9月1日至9月15日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年10月24日、10月25日）

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$62,350（分十期）（*25/26年度）

升中：不適用

宗教：基督教

11. 啓思小學

小一報名日期：2026年3月2日開始接受報名

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：親身／郵寄申請）

面試日期：有待公布

簡介會/開放日：有待公布（參考2026/27年度：2025年6月7日）

小一學費：$145,970（*25/26年度）

升中：聯繫中學（啓思中學）

宗教：基督教

12. 聖三一堂小學

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年9月6日至30日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：親身／網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：個別通知）

簡介會/開放日：有待公布（參考2026/27年度：2025年5月17日）

小一學費：$55,000（分10期）（*25/26年度）

升中：聯繫中學（聖公會聖三一堂中學）

宗教：基督教

13. 九龍塘學校（小學部）

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年11月3日至9日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年12月18至20日（首輪）；2026年3月19日至21日（次輪））

簡介會/開放日：2026年4月18日（創校90周年開放日）

小一學費：$69,000（*25/26年度）

升中：不適用

宗教：不適用

14. 民生書院小學

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2026年5月初）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$63,000（分10期）（*25/26年度）

升中：直屬中學（民生書院）

宗教：基督教

15. 香港培道小學

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年9月至10月3日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年10月4日）

簡介會/開放日：有待公布（參考2026/27年度：2025年9月26日）

小一學費：$62,200（分10期）（*25/26年度）

升中：聯繫中學（香港培道中學）

宗教：基督教

16. 香港培正小學

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年7月2日至8月5日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年8月28日、8月29日（首輪）；次輪面試將另行通知）

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$66,400（*25/26年度）

升中：直屬中學（香港培正中學）

宗教：基督教

17. 聖若望英文書院（小學部）

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：即日起接受申請）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$78,000（分10期）（*25/26年度）

升中：不適用

宗教：天主教

【觀塘區私立小學小一報名】

18. 聖若瑟英文小學

小一報名日期：2026年6月1日開始

報名方法：網上申請

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年9月中）

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$56,300（分10期）（*25/26年度）

升中：直屬中學（聖若瑟英文中學）

宗教：天主教

【深水埗區私立小學小一報名】

19. 百卉九江書院

小一報名日期：全年接受報名

報名方法：網上申請

面試日期：個別通知

簡介會/開放日：2026年3月9日（簡介會）；每個月舉辦校園參觀

小一學費：191,510（分11期）

升中：不適用

宗教：不適用

20. 啟基學校

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年7月開始）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年10月）

簡介會/開放日：有待公布（參考2026/27年度：2025年3月29日）

小一學費：$72,520（分11期）（*25/26年度）

升中：不適用

宗教：基督教

21. 地利亞英文小學暨幼稚園

小一報名日期：現已接受申請

報名方法：親身報名

面試日期：個別通知

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$37,000（分10期）（*25/26年度）

升中：不適用

宗教：不適用

22. 九龍禮賢學校

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年5月10日至8月30日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：）

簡介會/開放日：2026年4月25日

小一學費：$59,900（*25/26年度）

升中：不適用

宗教：基督教

23. 聖方濟各英文小學

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年8月22日至9月15日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年10月11日、10月18日）

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$57,300（分10期）（*25/26年度）

升中：不適用

宗教：天主教

24. 德雅小學

小一報名日期：/

報名方法：/

面試日期：/

簡介會/開放日：/

小一學費：

升中：不適用

宗教：天主教

德雅小學將於2028/29學年停辨，已於2024/25學年起停止開辦小一班級。

25. 崇真小學暨幼稚園（小學部）

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2026年6月1日至8月31日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布

簡介會/開放日：有待公布（參考2026/27年度：2025年4月26日）

小一學費：

英文小學部：$66,000（*25/26年度）

國際小學部：$95,000（*25/26年度）

升中：不適用

宗教：基督教

【黃大仙區私立小學小一報名】

26. 德望小學暨幼稚園

小一報名日期：2026年5月4日至6月5日（開放網上表格）、2026年6月15日至6月17日（親自遞交申請表、文件和申請費）

報名方法：網上申請

面試日期：2026年8月26日、8月27日

小一學費：$52,000（*25/26年度）

升中：不適用

宗教：天主教

27. 國際基督教優質音樂中學暨小學

小一報名日期：2026年1月12日至4月12日

報名方法：網上申請

面試日期：2026年6月18日、6月20日、6月26日、6月27日

小一學費：$63,000（分10期）（*25/26年度）

升中：一條龍

宗教：基督教

國際基督教優質音樂中學暨小學 - 小一家長答問大會

日期: 2026年3月13日

第一場：晚上6:30 - 8:00（現已滿座）

第二場：晚上 8:30 - 10:00（現已滿座）

28. 聖母小學

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年7月2日開始接受申請）

報名方法：網上申請

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：個別通知）

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$46,000（分10期）（*25/26年度）

升中：直屬中學（聖母書院）

宗教：天主教

【油尖旺區私立小學小一報名】

29. 拔萃女小學

小一報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年8月15日至8月26日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年10月初（首輪）；2025年11月中（次輪））

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$86,000（*25/26年度）

升中：一條龍（拔萃女書院）

宗教：基督教

【元朗區私立小學小一報名】

30. 激活英文小學

小一報名日期：全年接受報名

報名方法：親身／郵寄申請

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2026年5月23日，每年兩輪面試，分別在前一個學年10月和5月）

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$121,000（*25/26年度）

升中：不適用

宗教：基督教

31. 基督教香港信義會啟信學校

小一報名日期：有待公布（參考2025/26年度：2024年7月11日至2024年7月16日／2024年9月4日至2024年9月6日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：親身申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：2024年9月中）

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$76,000（分10期）（*25/26年度）

升中：不適用

宗教：基督教

32. 英藝英文小學

小一報名日期：現已接受申請

報名方法：親身報名

面試日期：有待公布

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$85,800（分11期）（*25/26年度）

升中：不適用

宗教：不適用

資料來源：《小學概覽2025》、學校網頁

