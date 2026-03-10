報稅2026｜家庭免稅額扣稅攻略 供養父母/子女免稅額/已婚免稅

家庭免稅｜按2026年財政預算案公佈，今年各項免稅額有所提升。01親子為大家整合了2026年多項家庭稅務優惠，例如已婚人士免稅額、單親免税額、子女免稅額、供養父母免稅額及自願醫保扣稅等，涵蓋金額、申請條件及常見問題，方便報稅時參考。



2026年財政預算案提升免稅額

最新2026年財政預算案中，財政司司長陳茂波提出調整多項與家庭相關的稅務安排，包括：

．已婚人士免稅額，由264,000元增加至290,000元。

．子女免稅額由130,000元提高至140,000元。

．供養父母免稅額亦有增幅，供養60歲或以上父母或祖父母由50,000元增加至55,000元、供養55至59歲的父母或祖父母由25,000元增加至27,500元等。

．個人免稅額及單親免稅額由132,000元增加至145,000元。

2026年財政預算案中，財政司司長陳茂波提出調整多項與家庭相關的稅務安排。（Freepik）

【1】已婚人士免稅額

甚麼是已婚人士免稅額？

已婚人士免稅額是薪俸税及個人入息課税下的一項個人免税額。如果在有關年度已婚並已獲批已婚人士免稅額，則不能同時享有基本免税額。

一般情況下，已婚人士免稅額只可由夫婦其中一人申請。如雙方同時有薪俸稅入息，通常會由收入較高的一方申索，以減少整體應課稅入息。

已婚人士免稅額金額：290,000元

已婚人士免稅額申請條件

在課税年度內任何時間屬已婚，並與配偶同住；或雖然分開居住，但仍有供養或經濟上支持對方，並符合以下其中一項條件：

．配偶在該年度沒有應課薪俸税入息，亦沒有選擇個人入息課税

．你與配偶已選擇薪俸税合併評税或共同選擇個人入息課税

已婚人士免稅額常見問題

配偶並非香港居民，可否享有已婚人士免税額？ 只要符合上述申請條件，如配偶並非香港居民，仍可申索已婚人士免税額。若配偶未持有香港身分證，可先提交其身分證明文件副本。如日後獲發香港身分證，須於1個月內通知税務局相關身分證號碼。税務局亦可能要求提交結婚證明文件副本。

已婚人士免稅額只可由夫婦其中一人申請。如雙方同時有薪俸稅入息，通常會由收入較高的一方申索，以減少整體應課稅入息。（Freepik）

【2】子女免稅額

甚麼是子女免稅額？能否平分？

子女免稅額是是政府為供養子女的納稅人提供的扣稅安排。只要納稅人在該課税年度內供養符合條件的子女，便可申索子女免稅額。

除非與配偶分開居住，否則全部子女免税額只可由納稅人或配偶其中一人申索，須自行決定由誰人提出所有申索。

對於離婚或分居的配偶，須自行協議如何分配該免税額。若最終未能達成共識，税務局局長會按雙方對子女供養及教育支出的貢獻作出裁定。如沒有協議，又未能提供供養該名子女的資料，有關申索將不被考慮。

子女免稅額「子女」的定義

「子女」一詞是指：親生子女、領養子女或繼子女；或配偶或前配偶的親生子女、領養子女或繼子女。

子女免稅額金額及申請條件

1. 基本子女免稅額

每名子女140,000元（第1至第9名子女均可申索）

*適用於18歲以下，或年滿18歲但未滿25歲且接受全日制教育子女，或年滿18歲，但因身體或精神問題無能力工作。

2. 新生嬰兒額外免稅額

每名新生嬰兒140,000元

如子女在該課稅年度出世，該年度可獲額外140,000元免稅額，即合共可申索280,000元子女免稅額。

3. 傷殘子女免稅額

每名傷殘子女75,000元

如在任何課税年度內供養有資格根據「香港政府傷殘津貼計劃」領取津貼的子女，便可申索傷殘受養人免税額。

子女免稅額金額常見問題

如供養一個非婚生子女，可否申索這名孩子的免税額？ 只要子女符合子女免稅額的其他申請條件，即使父母沒有正式結婚，供養該子女的父/母仍可申索子女免稅額。 如果子女在海外讀書，父母還可以申請子女免稅額嗎？ 即使子女在海外升學，只要在課稅年度內未滿18歲，或年滿18歲但未滿25歲且接受全日制教育，便可申請子女免稅額。

子女免稅額是是政府為供養子女的納稅人提供的扣稅安排。只要納稅人在該課税年度內供養符合條件的子女，便可申索子女免稅額。（Freepik）

【3】供養父母免税額

甚麼是供養父母免税額？

供養父母免税額是為供養父母、祖父母或外祖父母的納税人而設的稅務扣減。如納稅人或其同住配偶在課税年度內供養父母、祖父母或外祖父母，納稅人可就每名受供養的長者申索供養父母或供養祖父母／外祖父母免税額。

每名受養人只可由一名納稅人申索免稅額。另外，如納稅人已就同一名父母、祖父母或外祖父母申請「長者住宿照顧開支扣除」，在同一課税年度內便不能同時申索供養父母或祖父母免稅額。

供養父母免税額「父母」的定義

「父母」是指納稅人或其配偶的親生父母、領養父母或繼父母、已故配偶的父母。

「祖父母或外袓父母」是指納稅人或其配偶的親生祖父母或外祖父母、領養祖父母或外祖父母、繼祖父母或繼外祖父母、已故配偶的祖父母或外祖父母。

供養父母免稅額金額

1. 60歲或以上（或符合傷殘津貼資格）（每名人士）

免稅額55,000元；全年同住可額外申索55,000元。

2. 55至59歲（或符合傷殘津貼資格）（每名人士）

免稅額27,500元；全年同住可額外申索27,500元。

供養父母免税額申請條件

必要條件：

．通常在香港居住

．年滿55歲，或符合政府傷殘津貼計劃的資格

須符合以下其中一項：

．與納税人連續同住最少6個月，且無需支付全部生活費用

．納税人或其配偶每年提供不少於12,000元的金錢供養

如受供養的父母、祖父母或外祖父母全年與納税人同住且沒有支付全部生活費用，納税人亦可額外申索 供養父母／祖父母免税額。

供養父母免税額常見問題

如何定義「通常在香港居住」？ 「通常在香港居住」是指受養人慣常在香港生活。税務局在評估時，可能會考慮多項因素，例如在香港逗留的日數及頻率、是否在香港有固定住所、是否在外地持有自住物業，以及其親友是否主要居於香港等。 如申請被抽查，要如何證明有供養父母或證明同住關係？ 税務局會要求納税人提供受養人的香港身分證副本。納税人亦須提供父母與其在有關年度同住地址的證明，例如銀行月結單作為同住證明。税務局可向入境處、社會福利署、房屋署等政府部門索取資料，以核實納税人提供的資料。 如父母有工作，子女能否申請供養父母免税額？ 即使父母仍有收入，只要符合上述條件，供養人仍可申請供養父母免稅額。

供養父母免税額是為供養父母、祖父母或外祖父母的納税人而設的稅務扣減。每名受養人只可由一名納稅人申索免稅額。（Freepik）

【4】單親免税額

甚麼是單親免税額？

單親免税額是照顧和監護子女起居生活的父母而設。父母不能因曾支付子女生活或教育費用而申索單親免税額。單親免税額與子女人數無關。

如父母雙方均以曾在該課税年度獨力或主力撫養同一名子女為由申索，該免税額可能會按各自照顧子女起居生活的比例分攤。

單親免税額金額：145,000元

單親免税額申請條件

．在申索單親免税額的課税年度內，必須為非已婚人士。

．如在課税年度內結婚、離婚、喪偶，或與配偶分開居住，均不能在該年度申索單親免税額，最快要等下一年度才可申請。

．必須在該課税年度，因供養該名子女而獲得「子女免税額」，才符合申索單親免税額的資格。

單親免税額是照顧和監護子女起居生活的父母而設。父母不能因曾支付子女生活或教育費用而申索單親免税額。單親免税額與子女人數無關。（Freepik）

【5】自願醫保家人扣稅

甚麼是自願醫保？

自願醫保（VHIS）是政府推出的醫療保險計劃，參與計劃的保險公司須提供由醫務衞生局認可、並符合計劃最低保障要求的個人償款住院保險產品（稱為「認可產品」）。目的在於提升住院保險產品的保障水平，並為市民提供更多醫療選擇，同時分擔公立醫院的醫療壓力。

自願醫保扣稅金額上限：8,000元（每名受保人）

為家人投保自願醫保如何扣稅？

納稅人為自己或合資格指明親屬購買自願醫保計劃（VHIS）的認可產品，只要保單符合相關規定，所繳付的合資格保費可在報稅時申請扣稅。

可申請扣稅的受保人包括：

納稅人配偶及子女、父母、祖父母或外祖父母等。即使納稅人同時為多名家人投保，只要每名受保人符合資格，均可分別申請扣稅。