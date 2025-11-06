BB半歲大可進食水果 應在甚麼時間食用?即看注意事項&4大適合水果

嬰兒飲食｜寶寶在6個月大後開始需要進食含豐富鐵質的食物，而水果中的維他命C便有助寶寶吸收綠葉蔬菜、乾豆中的鐵質。不過，水果若在不當的時候食用，容易讓寶寶形成脹氣，以至於引起便秘。



寶寶在6個月大後，所需的鐵質較初生時多，每天須進食含豐富鐵質的食物。而水果中的維他命C亦有助身體吸收綠葉蔬菜、 乾豆中的鐵質，因此水果在寶寶成長中是不可或缺的營養。

在開始讓寶寶嘗試水果時，家長可以先讓寶寶食用已經用濾網過濾好的水果蓉。當寶寶的咀嚼能力有所提升後，便可以改變食物的質感，例如是搗爛的水果。直至寶寶一歲後，便可以讓他們嘗試已切成小碎塊的軟身水果。

適合6個月以上寶寶的水果

1. 梨子

梨子清爽多汁，具有潤肺止咳、清熱生津的功效。初期建議家長們可以果汁、果泥讓寶寶慢慢嘗試！讓寶寶食用梨子，有助消化、以及預防咳嗽。

2. 橘子

橘子內富含維他命A、C及胡蘿蔔素等，可以預防寶寶感冒，同時促進生長發育。建議家長在為橘子剝皮後再去籽，再將果肉壓碎餵食給寶寶。不過，由於橘子中的果酸與蛋白質相遇後會影響體內對橘子的營養吸收，因此寶寶在吃橘子前後的一小時都不宜喝牛奶。

3. 蘋果

蘋果屬於中性、低過敏水果。不少家長在為寶寶選擇副食品時都會首選蘋果。蘋果內含維生素B、C、胡蘿蔔素、鉀、鋅、蘋果酸等，當中的成份能夠促進排便、增加腸子蠕動。

4. 香蕉

香蕉內富含維生素C、E等，可以平衡血液中的鈉離子，保護心血管。不過，由此香蕉的澱粉含量較高，建議家長避免讓寶寶攝取太多。

一般而言，富含維他命C、葉酸、膳食纖維、鉀和各種礦物質的水果都適合寶寶食用，例如深黃色的水果含胡蘿蔔素，而奇異果、士多啤梨、橙、木瓜、柿子等皆含豐富的維他命C。不過各位家長需注意，在給寶寶餵食葡萄、櫻桃等細小圓形的水果或食物時，需切成小塊，以策安全。

吃水果注意事項

1. 食用時間

水果中含有單糖物質（如果糖和葡萄糖），此類物質容易被小腸吸收，所以水果不應在寶寶餐前及餐後食用，若是堵在胃中，就很容易形成脹氣，以至於引起便秘。

2. 食用方法

家長可以選擇將水果當作點心給予寶寶食用，例如將食用水果的時間安排在兩餐之間，並同時按照寶寶的年紀和消化能力，將水果製作成果汁或果泥。